Месси: «С Колумбией было сложно. Но у нас есть феноменальный голкипер»

Капитан сборной Аргентины прокомментировал победу над Колумбией (1:1, 3:2 — пен.) в полуфинальном матче Кубка Америки, отдельно отметив выступление вратаря аргентинской команды . 28-летний голкипер из «Астон Виллы» отразил три пенальти в послематчевой серии.

Временами становилось тяжело. Но у нас есть Эми, который является феноменальным голкипером. Мы верили в него.

Мы достигли цели сыграть во всех матчах и теперь идём в финал.

Сегодня было очень тяжело, но мы заслужили победу, потому что очень её хотели.