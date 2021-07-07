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Месси: «С Колумбией было сложно. Но у нас есть феноменальный голкипер»

07 июля 2021, 07:27
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗакончился после серии пенальти

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Колумбией (1:1, 3:2 — пен.) в полуфинальном матче Кубка Америки, отдельно отметив выступление вратаря аргентинской команды Эмилиано Мартинеса. 28-летний голкипер из «Астон Виллы» отразил три пенальти в послематчевой серии.

Временами становилось тяжело. Но у нас есть Эми, который является феноменальным голкипером. Мы верили в него.

Мы достигли цели сыграть во всех матчах и теперь идём в финал.

Сегодня было очень тяжело, но мы заслужили победу, потому что очень её хотели.

Вчера появилась новость о том, что два топ-клуба ждут результатов переговоров Месси и «Барселоны» о продлении контракта.

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Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
07 июля в 15:31
У Аргентины часто была беда с голкиперами. Если Месси окажется прав, и у Аргентины наконец-то будет мощный голкипер, то это, безусловно, очень поможет.
VeniaminS
VeniaminS
07 июля в 11:20
Еле справились
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 08:45
...но мы заслужили победу, потому что очень её хотели.

Странная логика, а кто, из играющих сборных, не хочет победу...)
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 08:36
просто пока вам фартит)))
112910415
112910415
07 июля в 08:36
а теперь нужна одна победа, всего одна !
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 08:20
Не могли выиграть в основное время
A.S.A
A.S.A
07 июля в 07:57
Лео безусловно прав!
Эмилиано отличный голкипер,который никогда не хватал звезд с небес,но всегда был очень надежен когда получал свой шанс, и именно благодаря его игре Арсенал и завоевал свои последние кубки...а наши бездари продали его оставив первым номером Лено...
ermak6848
ermak6848
07 июля в 07:56
Месси и всей команде надо постпраться взять этот трофей...
beefs
beefs
07 июля в 07:49
Вот и дождались финала...
Ислам0926
Ислам0926
07 июля в 07:48
Надеюсь что Месси и к покажут свою лучшую игру и выйграют этот трофей
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 07:42
Теперь в Аргентине надежда не только на Месси, но и на вратаря.
L. F. С.
L. F. С. ответ mihaluch (раскрыть)
07 июля в 07:39
Путин сказал что все хорошо, значит все хорошо.
Johnes
Johnes
07 июля в 07:35
Лео, верим в тебя!
mihaluch
mihaluch
07 июля в 07:34
Месси сказал лучший значит лучший.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 07:30
Как это радует!
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