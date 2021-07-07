Месси: «С Колумбией было сложно. Но у нас есть феноменальный голкипер»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Колумбией (1:1, 3:2 — пен.) в полуфинальном матче Кубка Америки, отдельно отметив выступление вратаря аргентинской команды Эмилиано Мартинеса. 28-летний голкипер из «Астон Виллы» отразил три пенальти в послематчевой серии.
Временами становилось тяжело. Но у нас есть Эми, который является феноменальным голкипером. Мы верили в него.
Мы достигли цели сыграть во всех матчах и теперь идём в финал.
Сегодня было очень тяжело, но мы заслужили победу, потому что очень её хотели.
Вчера появилась новость о том, что два топ-клуба ждут результатов переговоров Месси и «Барселоны» о продлении контракта.
Странная логика, а кто, из играющих сборных, не хочет победу...)
Странная логика, а кто, из играющих сборных, не хочет победу...)
Эмилиано отличный голкипер,который никогда не хватал звезд с небес,но всегда был очень надежен когда получал свой шанс, и именно благодаря его игре Арсенал и завоевал свои последние кубки...а наши бездари продали его оставив первым номером Лено...
Эмилиано отличный голкипер,который никогда не хватал звезд с небес,но всегда был очень надежен когда получал свой шанс, и именно благодаря его игре Арсенал и завоевал свои последние кубки...а наши бездари продали его оставив первым номером Лено...