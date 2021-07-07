«Грустно и несправедливо». Рамос — о вылете сборной Испании с Евро-2020

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07 июля 2021, 10:37

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании в своем твиттере отреагировал на поражение национальной команды от Италии (1:1, 2:4 пен.) в 1/2 финала Евро-2020.

Грустно и несправедливо. Не могу поверить в это, но вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной.

В конце мая Рамос объяснил свое непопадание в заявку сборной Испании на Евро.