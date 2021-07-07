«Грустно и несправедливо». Рамос — о вылете сборной Испании с Евро-2020

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Серхио Рамос в своем твиттере отреагировал на поражение национальной команды от Италии (1:1, 2:4 пен.) в 1/2 финала Евро-2020.
Грустно и несправедливо. Не могу поверить в это, но вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной.
В конце мая Рамос объяснил свое непопадание в заявку сборной Испании на Евро.
По поводу несправедливо... Играя четыре тайма, продемонстрировав при этом отличный прессинг на каждом участке поля, отличную физическую форму, владение мячом, имея огромное количество голевых моментов, но использовать только один-единственный голевой момент...!
Результат на табло, всё справедливо... Несправедливо, когда одна команда обыгрывает другую команду, с помощью пенальти, которого не было, когда гол в ворота забит с офсайда, а судья не заметил, вот тогда несправедливо.
Так что, всё справедливо, хотя и грустно для сборной Испании и её фанатов.
По поводу несправедливо... Играя четыре тайма, продемонстрировав при этом отличный прессинг на каждом участке поля, отличную физическую форму, владение мячом, имея огромное количество голевых моментов, но использовать только один-единственный голевой момент...!
Результат на табло, всё справедливо... Несправедливо, когда одна команда обыгрывает другую команду, с помощью пенальти, которого не было, когда гол в ворота забит с офсайда, а судья не заметил, вот тогда несправедливо.
Так что, всё справедливо, хотя и грустно для сборной Испании и её фанатов.
Класс их игроков вполне позволял им одержать убедительную победу, если бы они разнообразили тактику по ходу матча.
Конечно, любая команда играет настолько хорошо, насколько позволяет ей соперник, а итальянцы оборонялись грамотно, хотя и не без огрех, но все-таки чуток больше творчества и, я бы даже сказал, авантюризма испанцем не помешали бы.
Класс их игроков вполне позволял им одержать убедительную победу, если бы они разнообразили тактику по ходу матча.
Конечно, любая команда играет настолько хорошо, насколько позволяет ей соперник, а итальянцы оборонялись грамотно, хотя и не без огрех, но все-таки чуток больше творчества и, я бы даже сказал, авантюризма испанцем не помешали бы.