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«Грустно и несправедливо». Рамос — о вылете сборной Испании с Евро-2020

07 июля 2021, 10:37
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Серхио Рамос в своем твиттере отреагировал на поражение национальной команды от Италии (1:1, 2:4 пен.) в 1/2 финала Евро-2020.

Грустно и несправедливо. Не могу поверить в это, но вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной.

В конце мая Рамос объяснил свое непопадание в заявку сборной Испании на Евро.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
07 июля в 16:48
чего там несправедливо, с точки надо учиться бить, не надо было Морате давать бить...
Ислам0926
Ислам0926
07 июля в 16:08
До замен Манчини был уверен в победе Итальянцев но замены сломали поежде всего полузащиту и опорную зону и начались проблемы а потом когда убрали Иньсинье то стало понятно что все надеются на Доннарума
gentlewolf
gentlewolf
07 июля в 15:26
Рамос бы вполне мог затащить на стандарте, это его кредо.
Итальянцам в чем то повезло.
Но они молодцы.
Кстати Испания тоже удивила, я думал будет не такая активная.
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 14:52
А с Рамосом смотришь и другой бы был результат...

Руководил всей защитой (авторитетом) как дирижер хором...
sir_Alex
sir_Alex
07 июля в 14:17
Грустно, но справедливо)))
gavryushabuk
gavryushabuk
07 июля в 13:50
Абсолютно справедливо. После первых двух матчей, когда против них нормально играли, результат был по делу (а шведы могли бы выиграть). Потом полилась халява, которая, как известно, конечна.
pomor45
pomor45
07 июля в 13:32
Несправедливо то, что пары Франция - Бельгия и Италия - Испания играли не в финале. Но, Фортуна просто потешается над футболом и высшая несправедливость может случится, если чемпионом Европы станет победитель пары Англия -Дания.
Сп62
Сп62
07 июля в 13:07
По игре Испания выглядела лучше. Поэтому и несправедливо. А подвести "логику" под результат труда не составляет. Рамосу надо было не заниматься личными проблемами, а с головой окунуться в чемпионат.
zooveterinar
zooveterinar
07 июля в 12:44
Все по-совести!!! Хватит выезжать за счет автоголов, италия заслужила победу!!!!
Roman73
Roman73
07 июля в 12:21
Про пенальти .
Стандартная серия пенальти состоит из пяти пар бьющих соперников.
В каждой паре , начинающий --отвечающий , результат сильно зависит от психологии , от степени ответственности за результат. Бьющему первым легче психологически ровно в два раза , если он промахнётся , есть надежда , что и соперник тоже промахнётся , отвечающему же не на что надеяться , особенно если соперник забил , и даже если соперник промахнулся ответственность отвечающего в два раза выше . В каждой микродуэли начинающая сторона имеет психологическое преимущество .
Если собрать статистику из большого числа серии пенальти я уверен, начинающая сторона выигрывает в на треть большем количестве случаев.
Чтобы уравнять шансы , установить психологическое равновесие надо начинать попеременно , по схеме например , Дания-Д , Англия -А
Д-А ,
А-Д ,
Д-А,
А-Д ,
Д-А,
А-Д ...и бить чётное количество раз. Поняли ?
Kosmos58
Kosmos58
07 июля в 12:17
Полностью согласен с Сергеем. Не всегда тот, кто лучше играет, выигрывает.
Супервайзер
Супервайзер
07 июля в 12:14
Я вчера болел за итальянцев, но признаю, что испанцы все-таки играли лучше.
Класс их игроков вполне позволял им одержать убедительную победу, если бы они разнообразили тактику по ходу матча.
Конечно, любая команда играет настолько хорошо, насколько позволяет ей соперник, а итальянцы оборонялись грамотно, хотя и не без огрех, но все-таки чуток больше творчества и, я бы даже сказал, авантюризма испанцем не помешали бы.
Triem
Triem
07 июля в 11:57
Жалко футболистов, особенно А. Морату! А вот тренера нет! Надо было хотябы одного из Реала брать чтобы на поле ощущалась крепкая рука и вожак а так был набор хоть и хороших мастеров и сыгранная команда но этого не хватило.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
07 июля в 11:52
Перед тем как говорить о несправедливости думаю стоило бы вспомнить удары Итальянцев в первом тайме в штангу и перекладину!
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 11:52, ред.
А в чём состоит несправедливость? Были какие-то существенные судейские ошибки,повлиявшие на конечный результат???Грустите дальше.
berda2003
berda2003
07 июля в 11:46
играете в дар-дыр: по 700 передач в никуда, пока к штрафной подойдёте, и ударов по воротам меньше 10, и то в небо, либо в ногу защитнику и пенальти бить не научились... всё справедливо. хотя, макаронники тоже не очень...
avici_liverpool
avici_liverpool
07 июля в 11:27
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 июля в 11:26
    Кто то должен был проиграть.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    07 июля в 11:26
    Вполне заслуженно вылетели, раз проиграли
    VAN ARM
    VAN ARM
    07 июля в 11:18
    что заслужили то и получили)))
    STVA 1
    STVA 1
    07 июля в 11:10
    Надо было забивать!
    Q-J-G
    Q-J-G
    07 июля в 11:01
    То, что грустно, не вызывает сомнений.

    По поводу несправедливо... Играя четыре тайма, продемонстрировав при этом отличный прессинг на каждом участке поля, отличную физическую форму, владение мячом, имея огромное количество голевых моментов, но использовать только один-единственный голевой момент...!
    Результат на табло, всё справедливо... Несправедливо, когда одна команда обыгрывает другую команду, с помощью пенальти, которого не было, когда гол в ворота забит с офсайда, а судья не заметил, вот тогда несправедливо.

    Так что, всё справедливо, хотя и грустно для сборной Испании и её фанатов.
    протон1
    протон1
    07 июля в 10:59
    ну что поделать рамос. кто то должен уступить дорогу
    112910415
    112910415
    07 июля в 10:56
    надо всё ж - таки и забивать, не только контроль держать !
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    07 июля в 10:55
    Без Рамоса сборная расцвела
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 июля в 10:42
    Кому приятно вылетать...
    cska1948
    cska1948
    07 июля в 10:42
    Почему несправедливо? Это единственная игра испанцев про которую можно сказать, что играла команда достойная финала! А итальянцы ТАК играют в КАЖДОМ матче и вполне СПРАВЕДЛИВО что именно они, а не испанцы вышли в финал!
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