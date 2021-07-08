Ещенко забил гол необычным ударом на тренировке «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» показала, как игрок команды Андрей Ещенко забил красивый гол на тренировке команды.
Ранее «Зенит» показал эффектный гол Далера Кузяева.
Пресс-служба «Спартака» показала, как игрок команды Андрей Ещенко забил красивый гол на тренировке команды.
Ранее «Зенит» показал эффектный гол Далера Кузяева.
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Также есть блок лучших комментариев, за попадание в который, пользователь сразу получает 350 очков
Блок лучших комментариев и народный обозреватель - это разные вещи, бывают случаи, когда комментарий попадает и туда, и туда, в таком случае 350 очков за "лучший комментарий" приходят сразу, а за НО ожидются, если пройдет комментарий в запись.
Комментарий, скрин которого Вы сделали, не попал в блок лучших
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