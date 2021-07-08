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Ещенко забил гол необычным ударом на тренировке «Спартака»

08 июля 2021, 16:06

Пресс-служба «Спартака» показала, как игрок команды Андрей Ещенко забил красивый гол на тренировке команды.

Ранее «Зенит» показал эффектный гол Далера Кузяева.

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Все комментарии
ABir
ABir
08 июля в 22:43
Радует, что тренируется в удовольствие
112910415
112910415
08 июля в 18:08
быть ему чемпионом ! )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 17:18
В офиц.матчах пусть такие кладёт!
mihaluch
mihaluch
08 июля в 16:50
На тренировке а думалось что в цирке.
ermak6848
ermak6848
08 июля в 16:48
У нас в ПТУ Лёха такие забивает - а степендию при этом не полусает...
jobss
jobss ответ Ironigor (раскрыть)
08 июля в 16:33
Очки за народный обозреватель начисляются один раз в месяц, как правило это происходит в начале следующего месяца, после того как будет опубликована итоговая запись в блоге "Народный обозреватель".

Очки (1500 очков) будут начислены, в случае попадания Вашего комментария в этот материал.

Также есть блок лучших комментариев, за попадание в который, пользователь сразу получает 350 очков

Блок лучших комментариев и народный обозреватель - это разные вещи, бывают случаи, когда комментарий попадает и туда, и туда, в таком случае 350 очков за "лучший комментарий" приходят сразу, а за НО ожидются, если пройдет комментарий в запись.

Комментарий, скрин которого Вы сделали, не попал в блок лучших
STVA 1
STVA 1
08 июля в 16:25
К чему это? Пацаны во дворах покруче ложат!
Ironigor
Ironigor ответ jobss (раскрыть)
08 июля в 16:24
Вот скрин !
jobss
jobss ответ Ironigor (раскрыть)
08 июля в 16:16, ред.
В таком случае Вы неправильно задали вопрос, как я понимаю речь идет не о народном обозревателе, а о попадание в блок "лучший комментарий".

Сегодня у Вас были начисления за комментарий, написанный в 16:09
makkie
makkie
08 июля в 16:15
Прессинг - уровень защитников Урала против Зенита 😁
Djebrael
Djebrael
08 июля в 16:14
Нужно такое в матчах делать....
Ironigor
Ironigor ответ jobss (раскрыть)
08 июля в 16:13
Я извиняюсь, а какое отношение к этому имеет прошлый месяц??? Вчера же не мешало , а сегодня что случилось ???
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