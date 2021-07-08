Семак хочет подписать в «Зенит» 33-летнего защитника из чемпионата Франции

Защитник «Нанта» Николя Паллуа может продолжить карьеру в «Зените».
Как сообщается, в подписании 33-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер питерского клуба Сергей Семак. «Зенит» уже контактировал с представителями «Нанта» относительно потенциального трансфера.
Паллуа выступает на позиции центрального защитника. В прошлом сезоне француз провёл 33 матча, в которых забил 2 гола. Ранее появилась информация о том, что «Зенит» предложил 11 млн евро за бразильского защитника.
И снова защиту "Зенита" в ЛЧ будут "возить ушами по ковру"! ДОКОЛЕ???
И снова защиту "Зенита" в ЛЧ будут "возить ушами по ковру"! ДОКОЛЕ???
Выходи поговорим.😎.)
Выходи поговорим.😎.)