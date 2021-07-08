Семак хочет подписать в «Зенит» 33-летнего защитника из чемпионата Франции

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08 июля 2021, 23:19

Защитник «Нанта» может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщается, в подписании 33-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер питерского клуба . «Зенит» уже контактировал с представителями «Нанта» относительно потенциального трансфера.

Паллуа выступает на позиции центрального защитника. В прошлом сезоне француз провёл 33 матча, в которых забил 2 гола. Ранее появилась информация о том, что «Зенит» предложил 11 млн евро за бразильского защитника.