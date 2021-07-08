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Семак хочет подписать в «Зенит» 33-летнего защитника из чемпионата Франции

08 июля 2021, 23:19

Защитник «Нанта» Николя Паллуа может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщается, в подписании 33-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер питерского клуба Сергей Семак. «Зенит» уже контактировал с представителями «Нанта» относительно потенциального трансфера.

Паллуа выступает на позиции центрального защитника. В прошлом сезоне француз провёл 33 матча, в которых забил 2 гола. Ранее появилась информация о том, что «Зенит» предложил 11 млн евро за бразильского защитника.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
09 июля в 23:13
Блин, Маммана - молодой, перспективный, техничный, по-спортивному злой - так нет!!! Снова в защиту берут пенсионера!
И снова защиту "Зенита" в ЛЧ будут "возить ушами по ковру"! ДОКОЛЕ???
pele1981
pele1981 ответ Caniggia (раскрыть)
09 июля в 21:19
Зато стабильность)))
oFANATo
oFANATo
09 июля в 13:44
Семак и Миллер уже и не знают кого нужно найти что бы опять не занять 4-ое место в группе ЛЧ .....Фернандес сказал что питерским не продается🤗
Ravshan878
Ravshan878 ответ ildar_3871 (раскрыть)
09 июля в 12:55
АЛЁОО Илья.📞.
Выходи поговорим.😎.)
Garrincha58
Garrincha58
09 июля в 12:38, ред.
смешно наверное на смену Жиркову когда же уберут этого тренеришку иначе будет как в сборной полный провал может его в сборную пусть собирает команду ветеранов 33+
старина
старина
09 июля в 12:21
Надо ему еще паспорт Российский напечатать сразу
ildar_3871
ildar_3871
09 июля в 11:35
Cемак уже не тренер Зенита !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 10:24
А что, 33 года - мужчина в самом расцвете сил. Дзюба не даст соврать.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
09 июля в 09:39
Победу в ЛЧ отодвинули лет на 50
STVA 1
STVA 1
09 июля в 09:18
    Project Pandora
    Project Pandora
    09 июля в 09:03
    Не, не купят. Слишком молод.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    09 июля в 08:40
    33 года и 11 лям хз кому это выгодно? он же не Роналду?))
    zooveterinar
    zooveterinar ответ stanichnik (раскрыть)
    09 июля в 07:09
    Азмуна в Ростовчик, в аренду!!! Очень неплохой вариант!!!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
    09 июля в 07:06
    Или ,извени продолжу, бабла девать некуда!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    09 июля в 07:05
    Моложе там нету??!! Нахрен он нужен!! Сережу самого подписать уже пора!!!
    Caniggia
    Caniggia ответ pele1981 (раскрыть)
    09 июля в 06:22
    Да ладно! Ведь задача выхода из группы, как обычно, не стоит)
    pele1981
    pele1981 ответ stanichnik (раскрыть)
    09 июля в 06:20
    Для Лиги Чемпионов ротацию готовит) Видать серьезно настроились на турнир)
    Caniggia
    Caniggia
    09 июля в 06:10
    О, Зенит начал омолаживать состав! Почти 34 года, всё только начинается!
    112910415
    112910415
    09 июля в 05:59
    срочно брать, срочно !
    Prichal
    Prichal
    09 июля в 04:55
    Чушь полнейшая, даже слухами трудно назвать.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 июля в 04:23
    Мода на старичков продолжается.
    1-я конная
    1-я конная ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    09 июля в 01:10
    Мозесу всего 31 - а ты говоришь, что к вам молодые не едут
    Faserkop
    Faserkop
    09 июля в 00:25
    На перспективу ищет
    stanichnik
    stanichnik
    09 июля в 00:18
    У Семака в составе перебор легионеров, кого-то надо отцеплять.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ lobsterdam (раскрыть)
    08 июля в 23:43
    Молодые к нам не едут .
    lobsterdam
    lobsterdam
    08 июля в 23:34
    а помоложе не нашлось
    Ironigor
    Ironigor
    08 июля в 23:31
    Семак с дуба рухнул или ... .
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 июля в 23:26
    Отличный игрок,хоть и не молодой
    1bear
    1bear
    08 июля в 23:26
    когда своих защитников нет,можно искать легионера,даже ветерана
    Союзник противников
    Союзник противников
    08 июля в 23:24
    Видимо,Семак себе собутыльника из прошлой жизни ищет.
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