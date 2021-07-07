ЦСКА и «Интер» могут обменяться футболистами

ЦСКА заинтересован в переходе защитника «Интера» Дальберта.
Как сообщается, бразильцу нравится вариант с продолжением карьеры в московском клубе. ЦСКА предлагает «Интеру» обменять Дальберта на Георгия Щенникова.
В прошлом сезоне Дальберт выступал на правах аренды за «Ренн», где сыграл 18 матчей, отметившись одной результативной передачей. Ранее «Интер» установил цену за своего защитника.
на кой он интеру
на кой он интеру
- Если эта очень сомнительная сделка всё же состоится - значит обоим клубам приспичило срочно "отмыть бабло" и их желания и возможности совпали...
- Если эта очень сомнительная сделка всё же состоится - значит обоим клубам приспичило срочно "отмыть бабло" и их желания и возможности совпали...
Оба берут борзыми щенками:)
Оба берут борзыми щенками:)
Вопрос: нужно ли это Щенникову?
Вопрос: нужно ли это Щенникову?