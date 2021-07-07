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ЦСКА и «Интер» могут обменяться футболистами

07 июля 2021, 22:02

ЦСКА заинтересован в переходе защитника «Интера» Дальберта.

Как сообщается, бразильцу нравится вариант с продолжением карьеры в московском клубе. ЦСКА предлагает «Интеру» обменять Дальберта на Георгия Щенникова.

В прошлом сезоне Дальберт выступал на правах аренды за «Ренн», где сыграл 18 матчей, отметившись одной результативной передачей. Ранее «Интер» установил цену за своего защитника.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
08 июля в 13:15
я думал на влашича хотят поменять ,а тут открыл и увидел щенников
на кой он интеру
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
08 июля в 13:12, ред.
приколисты они однако
Сп62
Сп62
08 июля в 13:07
А может и Конте на Березуцкого за одно поменять?
Rafailov
Rafailov
08 июля в 11:59
Вроде сегодня не 1 апреля🤦🏻‍♂️
112910415
112910415
08 июля в 10:03
астрологи убедили руководство Интера, что без Георгия счастья не будет !
cska59
cska59 ответ RamonCSKA (раскрыть)
08 июля в 08:40
Это шутка такая.
cska59
cska59
08 июля в 08:39
Юморные ребята в нашем клубе,а может инсайдеры юморные.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
08 июля в 08:39
Можно ещё Чалова на Мбаппе, Холанда и Гарри Кейна вместе взятых поменять. А Дзагоев за Месси с Роналду потянет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 июля в 07:41
Несуразица какая то....).
sir_Alex
sir_Alex
08 июля в 07:32
Шило на мыло 😂😂😂
Akatsuki72
Akatsuki72
08 июля в 01:44
Вон Кокорина втюхали Фиалкам, так почему бы не верить в переход Щенникова в Интер. Видимо в Италии срочно понадобились курьеры, чтобы в себе товар перевозить, ведь не по футбольным причинам же Кокорина взяли!
Gorasul
Gorasul
08 июля в 00:21
вопрос после такой новости только один. кто пережрал грибов?
ABir
ABir
08 июля в 00:07
Надо меняться. Такое два раза не предлагают
LOpp
LOpp
08 июля в 00:02
Интеру конечно Щенников сильно поможет
Хиромант
Хиромант
07 июля в 23:49
"Как сообщается, бразильцу нравится вариант с продолжением карьеры в московском клубе. ЦСКА предлагает «Интеру» обменять Дальберта на Георгия Щенникова."

- Если эта очень сомнительная сделка всё же состоится - значит обоим клубам приспичило срочно "отмыть бабло" и их желания и возможности совпали...
ЧиП
ЧиП
07 июля в 23:40
Похоже на издевку. Интер так и обидется может
RomzesRZN
RomzesRZN
07 июля в 23:39
Ну нормально, если в Милан нагрянет холодная зима, будет чем печь растопить))
Александр Котельников
Александр Котельников
07 июля в 23:19
Пф. Аххххахахаха ))) Зачем кривоногий и бездарный игрок Интеру? )))
oFANATo
oFANATo
07 июля в 23:13
1bear
1bear
07 июля в 23:09
смеялся до слёз...
gentlewolf
gentlewolf
07 июля в 23:00
Какая связь между Интером и Тяпкиным-Ляпкиным?
Оба берут борзыми щенками:)
протон1
протон1
07 июля в 22:56
эти агенты почему они фантасты не пишут книги.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 22:54
Похоже , селезень заблудился.
Ironigor
Ironigor
07 июля в 22:54
Улыбнитесь фантазёры !!!)))
RamonCSKA
RamonCSKA
07 июля в 22:53
Что за Дичь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 22:52
Вижу такое развитие событий: оба названных игрока не нужны своим командам и они пытаются от них избавиться. Причём Inter получит скорее всего приличную доплату и сдаст Щенникова в аренду в какой-нибудь захудалый клуб.
Вопрос: нужно ли это Щенникову?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 июля в 22:52
А можно сразу всеми обменяться?
Igo0rek
Igo0rek
07 июля в 22:37
Опять русские клубы итальянцев разводят. Сначала Кокорина втюхали, теперь Щенникова xD
BDA8181
BDA8181 ответ Союзник противников (раскрыть)
07 июля в 22:30
ты ешо молодой и здоровый)) когда начнёшь лёгкими плюваться подходи ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 22:27
Нихрена не понимаю.
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