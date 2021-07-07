ЦСКА и «Интер» могут обменяться футболистами

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07 июля 2021, 22:02

ЦСКА заинтересован в переходе защитника «Интера» Дальберта.

Как сообщается, бразильцу нравится вариант с продолжением карьеры в московском клубе. ЦСКА предлагает «Интеру» обменять Дальберта на .

В прошлом сезоне Дальберт выступал на правах аренды за «Ренн», где сыграл 18 матчей, отметившись одной результативной передачей. Ранее «Интер» установил цену за своего защитника.