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Моуриньо: «Если бы я играл в центре защиты, то уложил бы Роналду на газон»

08 июля 2021, 23:36

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в шуточной форме отреагировал на вопрос журналистов о предстоящей встрече в Серии А с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португальский специалист работал с Роналду в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Роналду не нужно беспокоиться обо мне, потому что я не играю на позиции центрального защитника. Если бы я играл на этой позиции, то я, конечно, уложил бы Роналду на газон. Но я слишком стар для всего этого.

Ранее Моуриньо воссоздал знаменитую фреску, отправившись на тренировку «Ромы».

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Все комментарии
galem72
galem72
09 июля в 11:08
Партка не нужно никуда укладывать. В центре защиты он сам, по своему обычаю, укладывается на пятую точку с мольбами о пенальти.
Нulk
Нulk
09 июля в 02:29
Жозееее) Ну что ты говоришь.Роналду на пятак сажал именитых защитников, а что он творил в АПЛ в 20-23 года.Тебя бы он не заметил,
Ironigor
Ironigor
09 июля в 02:28
Шоо курил , признавайся !!! Понесло тебя Мауромавр !!!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 00:33
Чтото он раздухарился!
Viduka
Viduka
08 июля в 23:47
Жозе может:)
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