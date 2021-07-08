Моуриньо: «Если бы я играл в центре защиты, то уложил бы Роналду на газон»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в шуточной форме отреагировал на вопрос журналистов о предстоящей встрече в Серии А с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португальский специалист работал с Роналду в «Реале» с 2010 по 2013 год.
Роналду не нужно беспокоиться обо мне, потому что я не играю на позиции центрального защитника. Если бы я играл на этой позиции, то я, конечно, уложил бы Роналду на газон. Но я слишком стар для всего этого.
Ранее Моуриньо воссоздал знаменитую фреску, отправившись на тренировку «Ромы».
https://www.youtube.com/watch?v=YGgs-V_P-F4