Симеоне — о продлении контракта: «Гордость. Обязанность. Вызов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал продление контракта с мадридским клубом.
Гордость. Обязанность. Вызов. Рад продолжить в работу в «Атлетико».
Orgullo. Responsabilidad. Desafío. Ilusión.— Diego Pablo Simeone (@Simeone) July 8, 2021
Felices de seguir en el Atlético de Madrid.
Pride. Responsibility. Challenges. Joy.
Happy to continue at Atlético de Madrid. pic.twitter.com/aVWXJv273Q
По данным СМИ, перед продлением контракта с «Атлетико» Симеоне попросил руководство клуба подписать топ-форварда из Серии А.
Обязанность
Вызов
Но...
Обязанность
Вызов
Но...