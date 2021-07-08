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Симеоне — о продлении контракта: «Гордость. Обязанность. Вызов»

08 июля 2021, 22:35

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал продление контракта с мадридским клубом.

Гордость. Обязанность. Вызов. Рад продолжить в работу в «Атлетико».

По данным СМИ, перед продлением контракта с «Атлетико» Симеоне попросил руководство клуба подписать топ-форварда из Серии А.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
09 июля в 01:35
Гордость
Обязанность
Вызов
Но...
Migelito
Migelito
09 июля в 00:40
Прямо по стопам РФС: Гордость. Обязанность. Вызов. Народность. Ответственность. (сокращенно Г....). Аббревиатуру сами прочтете)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
08 июля в 22:39
...и государственный долг.... (если вы поняли о чём я и о ком))
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