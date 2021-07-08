Симеоне — о продлении контракта: «Гордость. Обязанность. Вызов»

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08 июля 2021, 22:35

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал продление контракта с мадридским клубом.

Гордость. Обязанность. Вызов. Рад продолжить в работу в «Атлетико».

Orgullo. Responsabilidad. Desafío. Ilusión.

Felices de seguir en el Atlético de Madrid.



Pride. Responsibility. Challenges. Joy.

Happy to continue at Atlético de Madrid. pic.twitter.com/aVWXJv273Q — Diego Pablo Simeone (@Simeone) July 8, 2021