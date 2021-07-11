Капелло: «У Англии может возникнуть „страх сцены“ на „Уэмбли“»

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло порассуждал о предстоящем финале Евро-2020, в котором сыграют Италия и Англия.
«Уэмбли» может стать преимуществом или проблемой для Англии. Это зависит от уверенности самой команды в себе и от того, не возникнет ли у нее «страх сцены» перед собственными фанатами. Исторически сложилось так, что у Англии всегда были проблемы с этим.
Ранее королева Елизавета II обратилась к наставнику английской сборной Гарету Саутгейту перед финалом Евро-2020.
Нырок чОрного дайвера футбольный Бог накажет обязательно...
Нырок чОрного дайвера футбольный Бог накажет обязательно...
Уэмбли станет проблемой для Англии, и создаст эту проблему- сборная Италии!!! Победит Италия!!!
Уэмбли станет проблемой для Англии, и создаст эту проблему- сборная Италии!!! Победит Италия!!!