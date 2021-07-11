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Капелло: «У Англии может возникнуть „страх сцены“ на „Уэмбли“»

11 июля 2021, 00:49
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло порассуждал о предстоящем финале Евро-2020, в котором сыграют Италия и Англия.

«Уэмбли» может стать преимуществом или проблемой для Англии. Это зависит от уверенности самой команды в себе и от того, не возникнет ли у нее «страх сцены» перед собственными фанатами. Исторически сложилось так, что у Англии всегда были проблемы с этим.

Ранее королева Елизавета II обратилась к наставнику английской сборной Гарету Саутгейту перед финалом Евро-2020.

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Все комментарии
112910415
112910415
11 июля в 14:50
надо повторить " подвиг " бразильцев !
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
11 июля в 11:32, ред.
А лучше вообще после матча)...все прогнозы после матча 100%-е...
LogvinovSerj
LogvinovSerj
11 июля в 09:14
Страх внезапной смены проплаченного арбитра на матч
Legend 6
Legend 6
11 июля в 08:43
Вонючие картавые англичашки должны сегодня быть наказаны макаронниками.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 07:53
Они все профи,какой страх!?
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 07:38
Капелло чепуху говорит
ABir
ABir
11 июля в 07:37
Все решится на футбольном поле
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 июля в 07:18
Да вполне, какие-то жутковатые они, эти самые фанаты сборной Англии))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 07:17
Домашний финал не помог бразилам. Надеюсь, он не поможет и нагличанам.
Нырок чОрного дайвера футбольный Бог накажет обязательно...
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 07:13
Ну раз так, то Италия - фаворит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 06:10
Королева уже обратилась к судьям.
STVA 1
STVA 1
11 июля в 05:17
Он может и у Италии быть
Брулин
Брулин
11 июля в 05:00
Страх сцены был у предыдущего поколения англичан. Эти же безголовые бегунки и дровосеки с ветром в голове, они в принципе не думают о чем то
Vladimir808
Vladimir808
11 июля в 04:55
А Дон Фабио знает что говорит!!!
Уэмбли станет проблемой для Англии, и создаст эту проблему- сборная Италии!!! Победит Италия!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
11 июля в 04:50
Значит они недостойно попали в финал.
beefs
beefs
11 июля в 04:30
Не нагоняйте, все будет по сценарию...
swed27
swed27
11 июля в 03:34
В любом случае победит сильнейший
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 03:31
Лучше все таки дождаться матча, а уж потом делать какие либо выводы.
протон1
протон1
11 июля в 02:17
какорина зачем фиалкам предлагал капелла?)))
Ironigor
Ironigor
11 июля в 00:55
Это страх 😱 по имени Италия !!!
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