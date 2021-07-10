Рамос: «ПСЖ близок к победе в Лиге чемпионов, это привлекает меня»

Защитник ПСЖ поделился мыслями об амбициях парижского клуба в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Что я больше всего заметил в этом клубе, так это его силу и жажду до побед, которую имеют игроки.

Они уже играли в финале Лиги чемпионов и очень близки к тому, чтобы выиграть турнир, и это привлекает меня. Это может быть идеальный союз.

Если я смогу внести свой вклад, это будет замечательно. Это мечта — выиграть свою пятую Лигу чемпионов и первую для нашего клуба.