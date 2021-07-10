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Рамос: «ПСЖ близок к победе в Лиге чемпионов, это привлекает меня»

10 июля 2021, 23:52

Защитник ПСЖ Серхио Рамос поделился мыслями об амбициях парижского клуба в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Что я больше всего заметил в этом клубе, так это его силу и жажду до побед, которую имеют игроки.

Они уже играли в финале Лиги чемпионов и очень близки к тому, чтобы выиграть турнир, и это привлекает меня. Это может быть идеальный союз.

Если я смогу внести свой вклад, это будет замечательно. Это мечта — выиграть свою пятую Лигу чемпионов и первую для нашего клуба.

Ранее сообщалось, что Рамос отказал двум клубам АПЛ перед переходом в ПСЖ.

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Beka_byaka
Beka_byaka
11 июля в 08:24
Лучший защитник дватцатилетия. Заслуга его в ЛЧ реала больше всех. Без него Реалу не видать было бы эти кубки, так как очень много забил решающих голов на характере, тащил команду, безупречно охранял своего колкипера и не сломался. Причем не один два сезона а больше 10 лет. Но Перес поступил совсем не красиво.

Также как и Суареса желал выиграть титул с Атлетико, желаю и Рамосу выиграть титул с ПСЖ. Легенда.
Karkaz
Karkaz
11 июля в 08:03
Ну да, ну да, после трёх ЛЧ подряд мечтать о еще одной ЛЧ, это тоже самое что после трёх съеденных тортов мечтать о четвёртом) Дальше уже только на спор, за деньги)
Ozabot
Ozabot
11 июля в 07:03
Спроси у «Ювентуса» )))
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 06:11
Сумма контракта его привлекает.
Vladimir808
Vladimir808
11 июля в 05:36
Картина маслом: в финале играют ПСЖ- Реал.
Победа ПСЖ со счётом 3:2, дубль делает Рамос!!!
Один гол головой, второй с пенальти.)))
gentlewolf
gentlewolf
11 июля в 01:40
Я тут не только за баблом, честно-честно!:)

Ладно, он уже имеет право на такую непринужденную ложь.
Чел свое уже взял, не всякому дано.
Удачи, кэп!
протон1
протон1
11 июля в 01:06
лч это не только мастерство но и фортуна. кто бы мог подумать например что на переправе челси сменит тренера и тот выиграет? это и фортуна и опыт. а псж еще пахать
stanichnik
stanichnik
11 июля в 00:54
Пусть попробует, а что, а вдруг!
УЕСКА
УЕСКА
11 июля в 00:47
ПСЖ конечно ближе к победе в Лиге чемпионов чем Реал. Рамос сделал правильный выбор.
Ironigor
Ironigor
10 июля в 23:58
Очень спорно Серёга !!!
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