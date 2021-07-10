Рамос: «ПСЖ близок к победе в Лиге чемпионов, это привлекает меня»

Защитник ПСЖ Серхио Рамос поделился мыслями об амбициях парижского клуба в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Что я больше всего заметил в этом клубе, так это его силу и жажду до побед, которую имеют игроки.
Они уже играли в финале Лиги чемпионов и очень близки к тому, чтобы выиграть турнир, и это привлекает меня. Это может быть идеальный союз.
Если я смогу внести свой вклад, это будет замечательно. Это мечта — выиграть свою пятую Лигу чемпионов и первую для нашего клуба.
Ранее сообщалось, что Рамос отказал двум клубам АПЛ перед переходом в ПСЖ.
Также как и Суареса желал выиграть титул с Атлетико, желаю и Рамосу выиграть титул с ПСЖ. Легенда.
Также как и Суареса желал выиграть титул с Атлетико, желаю и Рамосу выиграть титул с ПСЖ. Легенда.
Победа ПСЖ со счётом 3:2, дубль делает Рамос!!!
Один гол головой, второй с пенальти.)))
Победа ПСЖ со счётом 3:2, дубль делает Рамос!!!
Один гол головой, второй с пенальти.)))
Ладно, он уже имеет право на такую непринужденную ложь.
Чел свое уже взял, не всякому дано.
Удачи, кэп!
Ладно, он уже имеет право на такую непринужденную ложь.
Чел свое уже взял, не всякому дано.
Удачи, кэп!