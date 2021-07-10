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Саутгейт: «Мы должны завоевать главный трофей для всех англичан»

10 июля 2021, 22:31
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о предстоящем противостоянии с командой Италии в финале Евро-2020.

Мы намерены победить. Очень важно было достойно представить свой народ. Но теперь мы должны завоевать главный трофей для всех англичан.

Для нас все идет по привычному графику. Подготовка остается такой же, особенно что касается матчей плей-офф. Мы всякий раз играли вечером, и в таких ситуациях всегда важно продолжать готовиться тем же самым образом. Ребята готовы к бою. Они уже имеют опыт участия в больших матчах и хорошо подкованы тактически. С нетерпением ждем начала игры.

Нам необязательно нужно будет прыгнуть выше головы. Важно просто сыграть на своем нормальном уровне. В финалах многие команды не показывают своей фирменной игры. Так что нужно сделать в важнейшем матче то, что мы отрабатываем на тренировках. Эта игра — серьезное тактическое испытание. Нужно ко всему быть готовыми.

Ранее о сильных сторонах сборной Англии высказался наставник итальянской команды Роберто Манчини.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
11 июля в 11:35
Стерлингу надо плавать-он умеет здорово нырять,даже без тумбочки
ProKop92
ProKop92
11 июля в 08:07, ред.
Вы должны просто проиграть достойно сильнейшему,а потом приклонить колено и уйти
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
11 июля в 06:25, ред.
Тогда завоюйте золотое дилдо и сидите на нем молча😂😂😂
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 06:22
Итальянцам не меньше нужен этот трофей.
протон1
протон1
11 июля в 00:50
при всем уважении к английской сборной. буду болеть за италию.
stanichnik
stanichnik
10 июля в 23:18, ред.
Излишняя накачка и патриотичные лозунги и призывы перед финалом могут только помешать игрокам обеих команд, все и так всё понимают, что это финал и какова в нём цена победы, победы особенно для англичан, которую ждут английские болельщики уже больше полвека. Будет ли у англичан преимущество своего поля перед итальянцами? - Конечно же будет! Поддержка местных фанатов на стадионе, которых будет значительное численное большинство из-за ковидных ограничений для гостей, в конечном итоге может сказаться. Но и итальянцам не стоит забывать, что в истории проведения финалов с участием хозяев были случаи, когда победу одерживали соперники. Так было в 2004 году в Португалии и на прошлом чемпионате во Франции. В обоих случаях хозяева уступали 0:1. Как оно будет на этот раз узнаем уже завтра. Удачи командам и без травм!
League1
League1
10 июля в 23:08
Надеюсь выиграют!
Artemon9
Artemon9
10 июля в 22:54
Вы должны признать, что вас протащили в финал. Как не было игры у сборной Англии, так и нет. Одна тупая беготня
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 22:37
Ага, вы уже достойно прошли полуфинал. Без нырка и помощи судьи неизвестно, где бы вы были. Мажет, уже получили свою бронзу и отправились в отпуск.
Очень хочу, чтобы футбольный Бог восстановил справедливость и оставил нагличан без золота на домашнем Евро...
STVA 1
STVA 1
10 июля в 22:37
Должны не значит мочь)))
Rheinfall
Rheinfall
10 июля в 22:36
Надеюсь обломаетесь со всей судейской крышей!
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