Саутгейт: «Мы должны завоевать главный трофей для всех англичан»

Главный тренер сборной Англии поделился мыслями о предстоящем противостоянии с командой Италии в финале Евро-2020.

Мы намерены победить. Очень важно было достойно представить свой народ. Но теперь мы должны завоевать главный трофей для всех англичан.

Для нас все идет по привычному графику. Подготовка остается такой же, особенно что касается матчей плей-офф. Мы всякий раз играли вечером, и в таких ситуациях всегда важно продолжать готовиться тем же самым образом. Ребята готовы к бою. Они уже имеют опыт участия в больших матчах и хорошо подкованы тактически. С нетерпением ждем начала игры.

Нам необязательно нужно будет прыгнуть выше головы. Важно просто сыграть на своем нормальном уровне. В финалах многие команды не показывают своей фирменной игры. Так что нужно сделать в важнейшем матче то, что мы отрабатываем на тренировках. Эта игра — серьезное тактическое испытание. Нужно ко всему быть готовыми.