Кейн: «Мы понимаем важность финала Евро. Англия ставит цель победить»

Форвард сборной Англии порассуждал о предстоящем финале Евро-2020 против команды Италии.

На протяжении всего турнира мы ломали барьеры. Мы начали его с целью победить. Завтра у нас будет такая возможность. Когда мы видим болельщиков на улицах, когда нас так встречают у гостиницы и провожают с базы в Сент-Джорджс Парк, мы понимаем, как все это важно.

На этот турнир я приехал чуть более опытным. Главное не слишком переживать, забил я или не забил. Наверное, это приходит с опытом на больших турнирах, ты учишься. Надеюсь, у меня осталось достаточно энергии, чтобы завтра довести дело до конца.