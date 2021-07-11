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Кейн: «Мы понимаем важность финала Евро. Англия ставит цель победить»

11 июля 2021, 00:41
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Форвард сборной Англии Харри Кейн порассуждал о предстоящем финале Евро-2020 против команды Италии.

На протяжении всего турнира мы ломали барьеры. Мы начали его с целью победить. Завтра у нас будет такая возможность. Когда мы видим болельщиков на улицах, когда нас так встречают у гостиницы и провожают с базы в Сент-Джорджс Парк, мы понимаем, как все это важно.

На этот турнир я приехал чуть более опытным. Главное не слишком переживать, забил я или не забил. Наверное, это приходит с опытом на больших турнирах, ты учишься. Надеюсь, у меня осталось достаточно энергии, чтобы завтра довести дело до конца.

Ранее о сильных сторонах сборной Англии высказался наставник итальянской команды Роберто Манчини.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:25
Италия ставит аналогичную цель
Legend 6
Legend 6
11 июля в 08:47
Ныряльщика главное не забудьте выпустить) полюбому пару раз споткнется о Кьеллини
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
11 июля в 07:49
Давай Италия вперёд, не подведи, последний трудный шаг остался
mihaluch
mihaluch
11 июля в 07:43
Очень сложно сказать кто победит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 07:37
По логике этой древесины итальянцы поставили цель проиграть финал.
ДСА
ДСА
11 июля в 07:12
Играют дома, другого шанса может и не быть.
STVA 1
STVA 1
11 июля в 06:22
Италия тоже не за пирожками приехала)
bashnat013
bashnat013
11 июля в 06:06
Даже не ставит ,а уже все оплатила
Остапчук 67
Остапчук 67
11 июля в 04:57
Пусть лучше Италия выиграет.
swed27
swed27
11 июля в 04:42
Все хотят победить но всё рассудит игра
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 03:33
Можно подумать, что у Италии цель другая???
Ironigor
Ironigor
11 июля в 02:28, ред.
Вот как раз психологически Англия может оказаться и не готова, может классически перегореть играя в родных стенах, на них будет давить огромная ответственность, которую ещё им добавила Королева Англии 👑Елизавета 2 . Так что это может для них сыграть медвежью услугу !!! Будем надеяться что Италия как раз воспользуется этим ,ещё и один день отдыха был больше у сборной Италии и это всё будет играть на стороне соперников Англии. В любом случае матч будет очень напряжённым и боевым , тем более на кону стоит титул Чемпионов Европы !!! Сойдутся две совершенно разные такические схемы двух футбольных гуру и этот момент ещё больше интригует. Кто же на этот раз кого превзойдет ???
Будем делать посмотреть и наслаждаться этим действом !!! От себя скажу что с самого начала Чемпионата болел за сборную Италии и хочу видеть этот триумф Победы Манчини над Саутгейтом !!!
FORZA ITALIA 🇮🇹THE BEST ITALIA 👌❤ !!!
Всем Добра !!!
Vladimir808
Vladimir808
11 июля в 01:07
Кейн :- Англия ставит цель победить.
Но победит Италия!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 00:42
Ставьте что хотите,а победит Италия!
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