Кейн: «Мы понимаем важность финала Евро. Англия ставит цель победить»

Форвард сборной Англии Харри Кейн порассуждал о предстоящем финале Евро-2020 против команды Италии.
На протяжении всего турнира мы ломали барьеры. Мы начали его с целью победить. Завтра у нас будет такая возможность. Когда мы видим болельщиков на улицах, когда нас так встречают у гостиницы и провожают с базы в Сент-Джорджс Парк, мы понимаем, как все это важно.
На этот турнир я приехал чуть более опытным. Главное не слишком переживать, забил я или не забил. Наверное, это приходит с опытом на больших турнирах, ты учишься. Надеюсь, у меня осталось достаточно энергии, чтобы завтра довести дело до конца.
Ранее о сильных сторонах сборной Англии высказался наставник итальянской команды Роберто Манчини.
Будем делать посмотреть и наслаждаться этим действом !!! От себя скажу что с самого начала Чемпионата болел за сборную Италии и хочу видеть этот триумф Победы Манчини над Саутгейтом !!!
FORZA ITALIA 🇮🇹THE BEST ITALIA 👌❤ !!!
Всем Добра !!!
Будем делать посмотреть и наслаждаться этим действом !!! От себя скажу что с самого начала Чемпионата болел за сборную Италии и хочу видеть этот триумф Победы Манчини над Саутгейтом !!!
FORZA ITALIA 🇮🇹THE BEST ITALIA 👌❤ !!!
Всем Добра !!!
Но победит Италия!!!
Но победит Италия!!!