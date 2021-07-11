Стогниенко: «В Россию Манчини приезжал просто заработать денег»

Известный комментатор Владимир Стогниенко ответил на вопрос, почему у не получилось играть с «Зенитом» так, как он делает это со сборной Италии.

Думаю, потому что в Россию он приехал просто подхалтурить и заработать денег. А когда еще и из сборной предложение получил — ему окончательно всё это стало неинтересно. Увы, но такова наша реальность. Ну и потом очевидная мысль, но работа в клубе и в сборной — очень разные вещи.

Иногда говорят: вот, Бердыев мог бы поработать после Черчесова — он добивался таких результатов! Но я знаю, что Курбан Бекиевич, когда работал на тренировках с молодежью, чуть ли не за руку водил ребят по полю и учил. Делать такое в клубе можно, а в сборную к тебе приезжают на несколько дней — слишком сжатые сроки. Что же касается Манчини — он просто нашел «свою» работу.