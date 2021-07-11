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Стогниенко: «В Россию Манчини приезжал просто заработать денег»

11 июля 2021, 12:35

Известный комментатор Владимир Стогниенко ответил на вопрос, почему у Роберто Манчини не получилось играть с «Зенитом» так, как он делает это со сборной Италии.

Думаю, потому что в Россию он приехал просто подхалтурить и заработать денег. А когда еще и из сборной предложение получил — ему окончательно всё это стало неинтересно. Увы, но такова наша реальность. Ну и потом очевидная мысль, но работа в клубе и в сборной — очень разные вещи.

Иногда говорят: вот, Бердыев мог бы поработать после Черчесова — он добивался таких результатов! Но я знаю, что Курбан Бекиевич, когда работал на тренировках с молодежью, чуть ли не за руку водил ребят по полю и учил. Делать такое в клубе можно, а в сборную к тебе приезжают на несколько дней — слишком сжатые сроки. Что же касается Манчини — он просто нашел «свою» работу.

Перед финалом Евро-2020 Манчини сравнили с героем известного фильма.

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Все комментарии
протон1
протон1
11 июля в 21:59
ну как то так. верно.
Smoke Buddah
Smoke Buddah
11 июля в 14:33
"Заработать" не совсем точное слово, скорее просто получить)
112910415
112910415
11 июля в 14:30
ровно так оно и было
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 июля в 14:22
Так и есть
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
11 июля в 13:38
Ну есть правда в словах комментатора. Разные они, что работа в сборной, что в клубе. По времени, по срокам, по деталям. Плюс ещё тренер сборной должен общаться с другими коллегами по клубу, с руководством, этих клубов по их игрокам. Тут ещё надо смотреть взаимоотношения до назначения. Много нюансов.
По контракту такая же хрень. Продлить соглашение всегда можно успеть и не делать больше ошибок, как было с Капелло и Черчесовым. Составят на несколько лет вперёд потом репу чешут, думая, как достойно выйти из сложившейся ситуации.
sir_Alex
sir_Alex
11 июля в 13:37
И не только он.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ STVA 1 (раскрыть)
11 июля в 13:11
Согласен, к нам все едут рубить бабло, но судя по тому, что Манчини и как тренер может, он приехал срубить бабла еще и на халяву.
Ironigor
Ironigor
11 июля в 13:06
А что есть и другие варианты ???)))
С миссией Добра и Благополучия ещё никого не было !!!
mihaluch
mihaluch
11 июля в 12:50
Просто Манчини нашёл своё место в футболе.
Рaтмир
Рaтмир
11 июля в 12:47
Нужно грамотно контракты с ними составлять... и неустойку если чё выплачивают...
STVA 1
STVA 1
11 июля в 12:39
Они все к нам едут срубить бабла
Против ЦСКА
Против ЦСКА
11 июля в 12:37
Не заработать, а срубить.
Вoлхв
Вoлхв
11 июля в 12:36
Все правильно Володя сказал...
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