Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: «Считаю Италию небольшим фаворитом финала»

Бывший футболист ЦСКА , «Эспаньола» и сборной России поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 между сборными Англии и Италии.

Обоим участникам решающего матча повезло в полуфиналах. Испания играла лучше Италии, а встреча с Англией и Данией была абсолютно равной. Поэтому финал должен тоже пройти в равной борьбе.

Небольшое предпочтение отдаю Италии, потому что они выглядят более выстроенной командой. Да, Англия пропустила всего один гол за весь турнир, но линия обороны у Италии мне всё равно кажется предпочтительней. Если они сыграют в закрытый футбол, который Италия может использовать, то Англии будет очень сложно забить. Считаю Италию небольшим фаворитом финала.

Этот Евро уже показал много матчей с дополнительным временем. Полагаю, что в финале командам тоже не хватит 90 минут, а дальше победа в один мяч будет на стороне Италии.