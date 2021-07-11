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Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: «Считаю Италию небольшим фаворитом финала»

11 июля 2021, 09:38
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист ЦСКА, «Эспаньола» и сборной России Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 между сборными Англии и Италии.

Обоим участникам решающего матча повезло в полуфиналах. Испания играла лучше Италии, а встреча с Англией и Данией была абсолютно равной. Поэтому финал должен тоже пройти в равной борьбе.

Небольшое предпочтение отдаю Италии, потому что они выглядят более выстроенной командой. Да, Англия пропустила всего один гол за весь турнир, но линия обороны у Италии мне всё равно кажется предпочтительней. Если они сыграют в закрытый футбол, который Италия может использовать, то Англии будет очень сложно забить. Считаю Италию небольшим фаворитом финала.

Этот Евро уже показал много матчей с дополнительным временем. Полагаю, что в финале командам тоже не хватит 90 минут, а дальше победа в один мяч будет на стороне Италии.

Ранее капитан сборной Италии назвал секрет успеха сборной на Евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
11 июля в 15:09
быть по сему !
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 10:54
Большинство наверно будут топить за Италию, а победу отдадут англичанам
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 июля в 10:01
Коротко, кто сегодня за Италию:
mihaluch
mihaluch
11 июля в 09:48
А большого фаворита и не ожидается.
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