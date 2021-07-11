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Губерниев оценил шансы Месси выиграть «Золотой мяч» в этом году

11 июля 2021, 12:02
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси выиграть «Золотой мяч» после победы в Кубке Америки.

Наконец-то, свершилось! Я очень рад за Месси, был игрок сборной без трофеев, а теперь он выиграл. Криштиану Роналду — чемпион Европы, Лионель Месси — обладатель Кубка Америки, это очень важный титул. За Месси очень приятно, он это заслужил.

Сложно сказать. «Золотой мяч» разыгрывается в конце сезона. Может, кто-то будет убедительнее и в сегодняшнем финале, и потом в игре за свой клуб.

Ранее стало известно, что Месси играл в финале Кубка Америки с травмой.

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Все комментарии
Oplot
Oplot ответ vinjard (раскрыть)
вчера в 02:26, ред.
Ты что то путаешь)в том сезоне ливер был победителем лиги чемпионов,у Месси был шикарный индивидуальный сезон,впрочем как и всегда номер1.
6vw4th4qjxy3
6vw4th4qjxy3 ответ vinjard (раскрыть)
11 июля в 14:55
Команда провалился говоришь тогда а по статистике и тогда тот год Месси был лучшим в мире,поэтому заслуженно получил.Если хоть другому дадут все равно все щнают что Месси лучший всех времен и народов,такого игрока не было в галактике Млечный Путь.
Владимир 77
Владимир 77
11 июля в 14:25
Губерниев"Скорее Месси получит золотой мяч,чем Бузова перестанет пить коньяк по утрам."
112910415
112910415
11 июля в 14:13
шансы взлетают до небес !
vinjard
vinjard
11 июля в 13:52
Как только Аргентина вышла в финал с Бразилией сразу же возникла мысль ))) если выиграет то с большой вероятностью ему дадут этот 7-ой золотой мяч чтоб на два больше чем у Роналдо было😂
Скорее Месси дадут этот золотой мяч по-любому, ведь в этой европейской ассоциации, кто там выбирает чтоб отдать этот трофей, ну короче они чисто субъективно смотрят при выборе игрока. как фанаты чисто эмоциями и сердцем руководствуются в таких моментах, как маленькие дети. Когда Роналдо выиграл ЛЧ и лучше сезон провёл, а Месси с Барсой вообще ничего не выиграл, везде провалился с командой ему все равно дали 6-ой чтоб больше чем у Роналдо было ))) чисто из-за симпатий к Месси 👏👏👏
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ vinjard (раскрыть)
11 июля в 13:42
Да хоть семь!). Чтобы увидеть глаза португальца в этот момент).
Johnes
Johnes
11 июля в 13:39
Месси возьмет зм однозначно.
Johnes
Johnes ответ 8ej2bxz3u8wh (раскрыть)
11 июля в 13:38
…и народов
vinjard
vinjard ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
11 июля в 13:33
Ну да ну да один халявный золотой мяч у Меськи есть, ещё дадут чтоб семь было для полного комплекта.
8ej2bxz3u8wh
8ej2bxz3u8wh
11 июля в 12:46
Пока Месси играет лучше его нет а так Месси однозначно лучший всех времен.
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 12:30
Пора уже делать новых героев.
Остапчук 67
Остапчук 67
11 июля в 12:26
Месси не заслуживает ЗМ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
11 июля в 12:19
Золотой мяч сильнейшему! Не против, если им станет Месси). Хочется посмотреть в глаза Рони. Что там будет?)
izrafel
izrafel
11 июля в 12:13
Шансы будут у многих
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 июля в 12:11
Губерниев: " Не знаю как насчет "Золотого мяча", но в эстафете по биатлону у Месси нет шансов!"
Нulk
Нulk
11 июля в 12:07
Ну он прав.Левандовски весь сезон играл мощно и выиграл на клубном уровне трофеи,и ЗБ, в отличии от гомика,который во всем провалился,а в играх с Эквадором и Перу затащил)))
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 12:05
Нашли кого спросить, это же не лыжи и биатлон
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