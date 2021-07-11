Губерниев оценил шансы Месси выиграть «Золотой мяч» в этом году

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины выиграть «Золотой мяч» после победы в Кубке Америки.

Наконец-то, свершилось! Я очень рад за Месси, был игрок сборной без трофеев, а теперь он выиграл. Криштиану Роналду — чемпион Европы, Лионель Месси — обладатель Кубка Америки, это очень важный титул. За Месси очень приятно, он это заслужил.

Сложно сказать. «Золотой мяч» разыгрывается в конце сезона. Может, кто-то будет убедительнее и в сегодняшнем финале, и потом в игре за свой клуб.