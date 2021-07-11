Оздоев: «„Зениту“ реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»...

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о шансах питерского клуба в Лиге чемпионов.
Лигу чемпионов выигрывают команды, у которых бюджеты по миллиарду. Мы должны смотреть на реалии, анализировать. Моё мнение: если мы говорим о спортивном результате, то дойти до четвертьфинала «Зениту» еще реально, имея определенный бюджет. Но дальше — шансы малы.
Десятка топ-клубов мира покупает лучших игроков планеты. «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Барселона» — у них космические бюджеты. Но они не выигрывают Лигу чемпионов каждый год. «Барселона» — вы сами видели, на какой дистанции она выбыла в этом году. Хотя от них тоже требуют. Но даже исходя из этого, про них не говорят, что они бездари.
Футбол, он такой. Ты сегодня можешь себя показать так, а завтра — иначе. Добиваться результата на европейском уровне — тяжело. В Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Если мы хотим её выиграть, нужно развиваться по всем направлениям. Покупать лучших игроков мира и, конечно, воспитывать своих.
Ранее амбициозные цели на сезон для «Зенита» обозначил еще один игрок этой команды.
По бюджету реально, по игре, которую демонстрирует "Зенит" в ЛЧ, нереально. С такой игрой было бы за счастье, играя в групповом турнире ЛЧ, продолжить играть в ЛЕ...
Давайте будем откровенны, главный тренер "Зенита" - это не уровень ЛЧ, это РПЛ...
Если руководство "Зенита" хочет, играя в ЛЧ, продолжать играть в ЛЧ в играх плей-офф, а не занимать четвёртое место группового турнира, надо искать нового главного тренера...
По бюджету реально, по игре, которую демонстрирует "Зенит" в ЛЧ, нереально. С такой игрой было бы за счастье, играя в групповом турнире ЛЧ, продолжить играть в ЛЕ...
Давайте будем откровенны, главный тренер "Зенита" - это не уровень ЛЧ, это РПЛ...
Если руководство "Зенита" хочет, играя в ЛЧ, продолжать играть в ЛЧ в играх плей-офф, а не занимать четвёртое место группового турнира, надо искать нового главного тренера...