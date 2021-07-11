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Оздоев: «„Зениту“ реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»

11 июля 2021, 11:31

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о шансах питерского клуба в Лиге чемпионов.

Лигу чемпионов выигрывают команды, у которых бюджеты по миллиарду. Мы должны смотреть на реалии, анализировать. Моё мнение: если мы говорим о спортивном результате, то дойти до четвертьфинала «Зениту» еще реально, имея определенный бюджет. Но дальше — шансы малы.

Десятка топ-клубов мира покупает лучших игроков планеты. «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Барселона» — у них космические бюджеты. Но они не выигрывают Лигу чемпионов каждый год. «Барселона» — вы сами видели, на какой дистанции она выбыла в этом году. Хотя от них тоже требуют. Но даже исходя из этого, про них не говорят, что они бездари.

Футбол, он такой. Ты сегодня можешь себя показать так, а завтра — иначе. Добиваться результата на европейском уровне — тяжело. В Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Если мы хотим её выиграть, нужно развиваться по всем направлениям. Покупать лучших игроков мира и, конечно, воспитывать своих.

Ранее амбициозные цели на сезон для «Зенита» обозначил еще один игрок этой команды.

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Все комментарии
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
вчера в 11:33
Началась ежегодная фантасмагория ! Не займёте 4 место - вот основаная задача
Palex
Palex ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 10:05
Т.е. тренер не соответствует ЛЧ, а игроки соответствуют?
Renton36
Renton36
вчера в 00:44
Нинтересен этот футболеришка,как и его высказывания,да и вцелом чемпионаты росии.
Хиромант
Хиромант
11 июля в 22:31
Оздоев: «„Зениту“ реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»...

- Ну вот, ещё одному солнце голову напекло...

- Но есть надежда. Придёт осень, наступят холода... Горячие головы остынут и начнут реально оценивать свои шансы в ЕК.
протон1
протон1
11 июля в 21:54
с таким тренером как семак. который сливает игры лч. не возможно.
proezd2
proezd2
11 июля в 21:50
шо в полуфинале не хотят играть!?
gentlewolf
gentlewolf ответ SAFqwer (раскрыть)
11 июля в 21:03
Бу-га-га-га!
SAFqwer
SAFqwer ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
11 июля в 21:00
Динамо судьи точно не мешают, а наоборот...
SAFqwer
SAFqwer
11 июля в 20:59
не смеши мои подковы, Магомедик....
НОЖ
НОЖ
11 июля в 20:12
По зарплатам?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
11 июля в 19:21, ред.
Ну надо наверное пример показать , например локо ...сняться, бывалые же бойцы в европейских турнирах.....
dok66
dok66
11 июля в 18:59
Еще один оракул нашелся . Все меряет на деньги . Гнать взашей таких оракулов надо из нашего футбола
janka bulka
janka bulka
11 июля в 18:22
Скажите после этого, что футболисты не употребляют тяжёлые наркотики...
oFANATo
oFANATo ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
11 июля в 17:41, ред.
Futurista
ответ oFANATo (раскрыть)
Сегодня 12:04, ред.
........кстати благодаря вашим феериям в ЕК последних лет теперь 1 команда в основной сетке...
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6 Российских клубов в еврокубках из 24 игр одержали лишь одну победу, но виноват всё-равно ЦСКА!)))
lobsterdam
lobsterdam
11 июля в 17:04
Ну, началось, только от одного красноречивого отделались, уже новый соловей подхватил старую песню, типа заклинания перед началом сезона.
Верг
Верг
11 июля в 16:57
Чем этого умственно отсталого подпивасника усатого таракана кормят там в петербурге, чтобы такие перлы выдавать
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ oFANATo (раскрыть)
11 июля в 16:44
6 Российских клубов в еврокубках из 24 игр одержали лишь одну победу, но виноват всё-равно Спартак!)))
13 RUS
13 RUS
11 июля в 16:12
С первой корзины позор, а уж с третьей... Пфффф
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
11 июля в 16:00
Так ты про все еврокубки говоришь.
"Всегда четвертые. Вот пока удел всех наших команд на европейских играх".
Значит не поумнели в Спартаке, а то сразу бы снялись с еврокубков со всех.
pomor45
pomor45 ответ Boricku (раскрыть)
11 июля в 15:59
Газпром стадион не строил.
djo11
djo11
11 июля в 15:58
каждый год одно и тоже нам по силам выйти туда то и туда то!!! в итоге все 41-тся и закрывают рты!!! вопрос на кой черт вы свои поганые рты раскрываете если в итоге никуда не выходите!!! вот выйдете в четвертьфинал потом и давайте интервью!!! бесят уже все эти болтуны!!!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
11 июля в 15:53
В этом сезоне должны выстрелить Краснодар, Динамо, если судьи не будут мешать. Все предпосылки есть к этому.
Храневец
Храневец
11 июля в 15:50
Халява кончилась сэр ,вам теперь из третьей корзины за счастье пробиться в ЛЕ !
alexamit
alexamit
11 июля в 15:44
Блажен,кто верует. Выберетесь сначала из группы с Сан-Марино и Андоррой,а потом уже вякайте.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
11 июля в 15:41, ред.
Как пешком до Хабаровска.) Фантазер ты однако.)
valt134
valt134
11 июля в 15:33
Опять начинают «словоблудить» . Значит потихоньку отходят от недавнего позора. Дальше-больше. К началу ЛЧ, глядишь, и на Финал замахнуться.
Тёма Ветров
Тёма Ветров
11 июля в 15:25
Сначала они говорят подобную дичь, а потом обижаются что после поражений их 58ят...
batog
batog ответ viv (раскрыть)
11 июля в 15:09
Миша адекватен, перед тем как сесть за стол! Потом его несет!
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
11 июля в 15:06, ред.
Ага Спартак в прошлом сезоне то же мимо, а ЦСКА первый раз за 20 лет.
Это кстати благодаря вашим феериям в ЕК последних лет теперь 1 команда в основной сетке...вылетали из квалификаций, а очки для рейтинга делили на 6 команд когда вас и след простыл в еврокубках
RamonCSKA
RamonCSKA
11 июля в 15:05
Реально если вместо Дзюбы Оздоева и Жиркова купить нормальных футболистов
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