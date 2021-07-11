Дубль Азмуна помог «Зениту» одержать победу в матче с «Карлсруэ»

1626021008

11 июля 2021, 19:30

«Зенит» в товарищеском матче обыграл немецкий «Карлсруэ». Встреча состоялась на стадионе «Коазаштадион» в Санкт-Иоганн-ин-Тироле (Австрия) и завершилась со счётом 3:1.

«Зенит» — «Карлсруэ» 3:1 (2:0)

Голы: Азмун 13, Азмун 39, Д. Кузнецов 80 — Гондорф 53 (пенальти)

«Зенит»: Кержаков, Сантос (Круговой, 62), Ракицкий (Белохонов, 86), Чистяков (Шамкин, 86), Сутормин (Караваев, 46), Вендел (Кузнецов, 79), Кузяев (Кравцов, 46), Малком (Скроботов, 86), Мостовой (Оздоев, 46), Дриусси (Дзюба, 46), Азмун (Ерохин, 62).

7 июля «Зенит» встречался с клубом из немецкой Бундеслиги.