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Дубль Азмуна помог «Зениту» одержать победу в матче с «Карлсруэ»

11 июля 2021, 19:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэМатч завершен

«Зенит» в товарищеском матче обыграл немецкий «Карлсруэ». Встреча состоялась на стадионе «Коазаштадион» в Санкт-Иоганн-ин-Тироле (Австрия) и завершилась со счётом 3:1.

«Зенит» — «Карлсруэ» 3:1 (2:0)
Голы: Азмун 13, Азмун 39, Д. Кузнецов 80 — Гондорф 53 (пенальти)

«Зенит»: Кержаков, Сантос (Круговой, 62), Ракицкий (Белохонов, 86), Чистяков (Шамкин, 86), Сутормин (Караваев, 46), Вендел (Кузнецов, 79), Кузяев (Кравцов, 46), Малком (Скроботов, 86), Мостовой (Оздоев, 46), Дриусси (Дзюба, 46), Азмун (Ерохин, 62).

7 июля «Зенит» встречался с клубом из немецкой Бундеслиги.

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володя трынкин
володя трынкин
11 июля в 19:48
Против Артемова бойфренда и Гандорф не помог
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 19:31
Азмун держит форму
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