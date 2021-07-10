Гол Кварацхелии помог «Рубину» обыграть «Химки» на предсезонном турнире

«Рубин» обыграл «Химки» со счетом 1:0 в рамках турнира Кубок Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках.
Единственный гол во встрече забил полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия.
Химки, стадион Арена-Химки
«Рубин» — «Химки» 1:0 (0:0)
Голы: Кварацхелия 90
«Рубин»: Дюпин, Зотов (Игнатьев 46), Уремович (Бегич 46), Старфельт (Нижегородов 46), Самошников (Зуев 37), Абильдгор (Мусаев 46), Шатов (Йевтич 46), Хван (Костюков 61), Макаров (Бакаев 46), Хакшабанович (Кварацхелия 46), Деспотович (Игнатьев 46)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.
«Химки»: Лантратов, Стоинович, Данилкин (Трошечкин 81), Филин, Набиуллин, Идову, Дагерсталь, Глушаков (Корян 68), Кухарчук (Бабика 46), Сабович (Камышев 68), Себаи (Соколов 82)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Зотов 9
Ранее Леонид Слуцкий рассказал о будущем Хвичи в «Рубине».
Ну а матч оказался, как предполагалось, очень тяжёлым для обеих команд. Видно было что обе команды играли под нагрузками, даже в довольно вроде бы выгодных позициях не хватало уже физических сил и концентрации в завершающей стадии атаки отдать точный пас или же хлестко пробить по воротам. Как и у одних так и у других было достаточно моментов для того чтобы счёт на табло был совсем другим. Но получилось так что помогло мастерство одного игрока Рубина - Кварацхелии, который смог своими техничными действиями и красивым ударом в створ ворот решить исход этого противостояния. Можно сказать что обе команды достойны были друг друга как соперники, но чуть-чуть больше все таки были ближе к Победе игроки Рубина, что и отразилось на конечном результате.
Ещё раз поздравляю команду Слуцкого с Победой!
Всем Добра !!!
Ну а матч оказался, как предполагалось, очень тяжёлым для обеих команд. Видно было что обе команды играли под нагрузками, даже в довольно вроде бы выгодных позициях не хватало уже физических сил и концентрации в завершающей стадии атаки отдать точный пас или же хлестко пробить по воротам. Как и у одних так и у других было достаточно моментов для того чтобы счёт на табло был совсем другим. Но получилось так что помогло мастерство одного игрока Рубина - Кварацхелии, который смог своими техничными действиями и красивым ударом в створ ворот решить исход этого противостояния. Можно сказать что обе команды достойны были друг друга как соперники, но чуть-чуть больше все таки были ближе к Победе игроки Рубина, что и отразилось на конечном результате.
Ещё раз поздравляю команду Слуцкого с Победой!
Всем Добра !!!