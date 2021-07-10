Гол Кварацхелии помог «Рубину» обыграть «Химки» на предсезонном турнире

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10 июля 2021, 19:05

«Рубин» обыграл «Химки» со счетом 1:0 в рамках турнира Кубок Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках.

Единственный гол во встрече забил полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия.

Химки, стадион Арена-Химки

«Рубин» — «Химки» 1:0 (0:0)

Голы: Кварацхелия 90

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Игнатьев 46), Уремович (Бегич 46), Старфельт (Нижегородов 46), Самошников (Зуев 37), Абильдгор (Мусаев 46), Шатов (Йевтич 46), Хван (Костюков 61), Макаров (Бакаев 46), Хакшабанович (Кварацхелия 46), Деспотович (Игнатьев 46)

Главный тренер: Слуцкий Леонид.

«Химки»: Лантратов, Стоинович, Данилкин (Трошечкин 81), Филин, Набиуллин, Идову, Дагерсталь, Глушаков (Корян 68), Кухарчук (Бабика 46), Сабович (Камышев 68), Себаи (Соколов 82)

Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Зотов 9

Ранее Леонид Слуцкий рассказал о будущем Хвичи в «Рубине».