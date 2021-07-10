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Гол Кварацхелии помог «Рубину» обыграть «Химки» на предсезонном турнире

10 июля 2021, 19:05
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Рубин» обыграл «Химки» со счетом 1:0 в рамках турнира Кубок Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках.

Единственный гол во встрече забил полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия.

Химки, стадион Арена-Химки

«Рубин» — «Химки» 1:0 (0:0)
Голы: Кварацхелия 90

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Игнатьев 46), Уремович (Бегич 46), Старфельт (Нижегородов 46), Самошников (Зуев 37), Абильдгор (Мусаев 46), Шатов (Йевтич 46), Хван (Костюков 61), Макаров (Бакаев 46), Хакшабанович (Кварацхелия 46), Деспотович (Игнатьев 46)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.

«Химки»: Лантратов, Стоинович, Данилкин (Трошечкин 81), Филин, Набиуллин, Идову, Дагерсталь, Глушаков (Корян 68), Кухарчук (Бабика 46), Сабович (Камышев 68), Себаи (Соколов 82)
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Зотов 9

Ранее Леонид Слуцкий рассказал о будущем Хвичи в «Рубине».

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Все комментарии
Timmi-80
Timmi-80 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 июля в 12:04
Думал кто-нибудь в курсе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Timmi-80 (раскрыть)
11 июля в 05:02, ред.
Вопрос не ко мне, я не модератор и не организатор конкурса...
Ислам0926
Ислам0926
10 июля в 23:31
Я наверно так не нервничал когда наши влетели Бельгии,экспресс зашел победа Рубина,Оренбург -1,5,Торпедо победа,ротор не забьет
Timmi-80
Timmi-80 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 июля в 23:11, ред.
Если кто-то перепутал - это чья проблема? Объясните пожалуйста.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ David Young (раскрыть)
10 июля в 22:08
Добрый вечер! Не такой уж чудовищный разброс был в кэффах, учитывая то, что играли в Химках. Это понятно, когда отменяют перепутанный двузначные кэффы.
Но раз отменили, значит отменили. Все в одинаковых условиях...
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
10 июля в 21:29
Левонид-то тут при чем,забил же Хвича...)))
протон1
протон1
10 июля в 21:16
поздравляю рубин с победой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 20:36
Почему Слуцкому всегда везёт!
makkie
makkie
10 июля в 20:28
Рубин с победой!
Хвича очень симпатичный гол забил, но тут индивидуальное мастерство, а не командное взаимодействие.
Могло дойти и до серии пенальти. Дюпин vs Лантратов - было бы любопытно, кто кого?
Alistar10
Alistar10
10 июля в 20:19
Приплыли. Лучший игрок чемпионата, легионер((( Да ещё и не из Бразилии, Аргентины и т.д. а из Грузии...
Ironigor
Ironigor
10 июля в 19:42, ред.
Во первых хочу поздравить Рубин с Победой!
Ну а матч оказался, как предполагалось, очень тяжёлым для обеих команд. Видно было что обе команды играли под нагрузками, даже в довольно вроде бы выгодных позициях не хватало уже физических сил и концентрации в завершающей стадии атаки отдать точный пас или же хлестко пробить по воротам. Как и у одних так и у других было достаточно моментов для того чтобы счёт на табло был совсем другим. Но получилось так что помогло мастерство одного игрока Рубина - Кварацхелии, который смог своими техничными действиями и красивым ударом в створ ворот решить исход этого противостояния. Можно сказать что обе команды достойны были друг друга как соперники, но чуть-чуть больше все таки были ближе к Победе игроки Рубина, что и отразилось на конечном результате.
Ещё раз поздравляю команду Слуцкого с Победой!
Всем Добра !!!
ildar_3871
ildar_3871
10 июля в 19:42
Квара молодец !
David Young
David Young
10 июля в 19:18
Поздравляю Рубин с победой.
David Young
David Young ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
10 июля в 19:17
Здравствуйте. Возврат ставок на матч Рубин - Химки был произведён ввиду перепутанных коэффициентов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 июля в 19:13, ред.
Модер, а почему возврат? (матч Рубин - Химки)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 19:11
Рубин и возьмет кубок...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 июля в 19:11
Продаст "Рубин" грузина.
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