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«Спартак» разгромил «Сочи» в матче предсезонного турнира

11 июля 2021, 19:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Спартак» с разгромом обыграл «Сочи» в товарищеской встрече на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер. Встреча прошла на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена».

стадион Открытие Арена

«Спартак» — «Сочи» 4:0 (2:0)
Голы: Бакаев 6, Мирзов 38, Соболев 62, Мозес 83

«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Рассказов, Жиго (Джикия 67), Гапонов (Кутепов 46), Айртон, Умяров, Хендрикс, Мирзов (Зобнин 67), Бакаев (Глушенков 67), Мелкадзе (Соболев 46), Игнатов (Мозес 46)
Главный тренер: Витория Руй.

«Сочи»: Адамов, Барач (Прохин 46), Родригао, Миладинович, Заика, Пруцев, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, Дуганджич (Барсов 46), Бурмистров (Попов 46)
Главный тренер: Федотов Владимир В.

Ранее товарищеский матч с немецким клубом провел «Зенит».

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Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 11:50, ред.
Появились скорости,движение вперёд,постоянное нагнетание ситуации в близи ворот соперника,открывания и неожиданные решения,мобильность...Надо работать над техникой и повышать физику.Удачи команде,руководству и новому тренеру!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:59
Интересно почему дубль дубля "Сочи" играет на турнире...а основа в отпуске...
mat73
mat73
вчера в 07:29
23-го посмотрим, кто на что готов
112910415
112910415
вчера в 05:59
ну, нормально для начала
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 03:25
Интересно, сколько уже кубков 1го канала и канала Матч ТВ, а также всяких кубков Марбелий и Солей завоевал Спартак🤔
ЧиП
ЧиП
вчера в 02:42
Игра в одни ворота.
Все разговоры, что Сочи играл каким то не понятным составом, разговоры для бедных.
Спартак также эксперементировал. Все помнят как Спартак имел проблемы именно с командами из низа таблицы, где в составах также были не известные игроки.
4:0 счет не по игре. 8:0 или 8:1 вот так должно было закончиться.
ABir
ABir
вчера в 00:43
Очень легко на классе. Но обольщаться не стоит, это товарняк
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:35
У Сочи небыло цели победить!
Renton36
Renton36
вчера в 00:28
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    11 июля в 23:33
    Товарняк - договорняк !
    VeniaminS
    VeniaminS
    11 июля в 22:57
    Хорошо размялись
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    11 июля в 22:40, ред.
    Победили а так идет подготовка к сезону , как и у всех команд . Главное Рую определиться с основным составом и заменами. Ведь играть прийдется в плотном графике.
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    11 июля в 22:27
    Огонь...
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    11 июля в 22:26
    Тут в чем есть плюс, играли в основном местные и Мозес, если такая тенденция продолжится, то со временем могут прибавить
    Сп62
    Сп62
    11 июля в 22:19, ред.
    Результат радует, но по-прежнему нет уверенного выхода из обороны в атаку. Столько делаем поперечных пасов от защитника защитнику и вратарю в то время, как нападающие открываются в атаке. Нет у нас защитника, обладающего своевременным и точным пасом, как Ракицкий. Вот здесь и Рую и команде надо работать и работать.
    санек002
    санек002
    11 июля в 22:07
    что и требовалось доказать!
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    11 июля в 21:59
    каждый год Спартак в предсезонке всех обыгрывает, в официальных играх сдувается
    нечитайло
    нечитайло
    11 июля в 21:48
    Предсказуемо
    proezd2
    proezd2
    11 июля в 21:48
    Адамов, Барач (Прохин 46), Родригао, Миладинович, Заика, Пруцев, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, Дуганджич (Барсов 46), Бурмистров (Попов 46)
    Главный тренер: Федотов Владимир В.
    КТО ЭТО!?
    1-я конная
    1-я конная
    11 июля в 21:35
    У Сочи 8-й состав играл? )))
    Ислам0926
    Ислам0926
    11 июля в 21:26
    Опять Спартачи в невероятном экстазе смотрите как бы вас Сочи в РПЛ не раскатал,для вас это многоозначаючий кубок а для Сочи подготовкп к сезону
    протон1
    протон1
    11 июля в 21:24
    а сочи это сильный орешек кстати. молодцы спартаковцы
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
    11 июля в 21:15
    "С моря" или из ила?
    makkie
    makkie
    11 июля в 21:13
    Три из четырёх голов забили издалека.
    У Бакаева и Соболева голы - близнецы. Даже траектория мяча одинаковая. Кто у Сочи в воротах стоял? Ааа, это же краснодарский Адамов-дублёр. Странно, что Джанаева не выпустили. На худой конец Заболотного.

    Из молодых понравилась игра Игнатова и Мелкадзе. Бакаев неплохо разрывал фланг, с его перехватов забили оба гола в первом тайме.
    Ну а во втором вышли Соболев с Мозесом + Зобнин - и игра по сути была сделана.

    Приятно, что разгромили фарм, хоть и в товарищеской встрече.
    Но главное потренировались и готовимся дальше к сезону.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    11 июля в 21:13
    Неплохо так практически вторым составом прикатали Сочи! Бакаев понравился, главное чтобы не сбавил!
    Шуnя771
    Шуnя771
    11 июля в 21:04
    КБ с победой!
    володя трынкин
    володя трынкин ответ particular (раскрыть)
    11 июля в 21:03
    этот трофей подвластен Спартаку,остальные статисты
    Q-J-G
    Q-J-G
    11 июля в 21:03
    Мелочь, всё-таки товарняк, но приятно, для болельщиков "Спартака", победа вселяет оптимизм, даёт надежды...
    Удачи "Спартаку" в официальных матчах!
    particular
    particular
    11 июля в 21:01, ред.
    Что-то тренер курортников, с амбициями рулевого Сборной, слабенько подготовился к турниру...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
    11 июля в 20:42
    Тимофеев ,как и Ломовицкий, для основы Спартака не тянут . Для Ахмата -самое то ! Я про Тимофеева .
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