«Спартак» разгромил «Сочи» в матче предсезонного турнира

«Спартак» с разгромом обыграл «Сочи» в товарищеской встрече на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер. Встреча прошла на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена».
стадион Открытие Арена
«Спартак» — «Сочи» 4:0 (2:0)
Голы: Бакаев 6, Мирзов 38, Соболев 62, Мозес 83
«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Рассказов, Жиго (Джикия 67), Гапонов (Кутепов 46), Айртон, Умяров, Хендрикс, Мирзов (Зобнин 67), Бакаев (Глушенков 67), Мелкадзе (Соболев 46), Игнатов (Мозес 46)
Главный тренер: Витория Руй.
«Сочи»: Адамов, Барач (Прохин 46), Родригао, Миладинович, Заика, Пруцев, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, Дуганджич (Барсов 46), Бурмистров (Попов 46)
Главный тренер: Федотов Владимир В.
У Бакаева и Соболева голы - близнецы. Даже траектория мяча одинаковая. Кто у Сочи в воротах стоял? Ааа, это же краснодарский Адамов-дублёр. Странно, что Джанаева не выпустили. На худой конец Заболотного.
Из молодых понравилась игра Игнатова и Мелкадзе. Бакаев неплохо разрывал фланг, с его перехватов забили оба гола в первом тайме.
Ну а во втором вышли Соболев с Мозесом + Зобнин - и игра по сути была сделана.
Приятно, что разгромили фарм, хоть и в товарищеской встрече.
Но главное потренировались и готовимся дальше к сезону.
У Бакаева и Соболева голы - близнецы. Даже траектория мяча одинаковая. Кто у Сочи в воротах стоял? Ааа, это же краснодарский Адамов-дублёр. Странно, что Джанаева не выпустили. На худой конец Заболотного.
Из молодых понравилась игра Игнатова и Мелкадзе. Бакаев неплохо разрывал фланг, с его перехватов забили оба гола в первом тайме.
Ну а во втором вышли Соболев с Мозесом + Зобнин - и игра по сути была сделана.
Приятно, что разгромили фарм, хоть и в товарищеской встрече.
Но главное потренировались и готовимся дальше к сезону.