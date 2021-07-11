«Спартак» разгромил «Сочи» в матче предсезонного турнира

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11 июля 2021, 19:57

«Спартак» с разгромом обыграл «Сочи» в товарищеской встрече на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер. Встреча прошла на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена».

стадион Открытие Арена

«Спартак» — «Сочи» 4:0 (2:0)

Голы: Бакаев 6, Мирзов 38, Соболев 62, Мозес 83

«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Рассказов, Жиго (Джикия 67), Гапонов (Кутепов 46), Айртон, Умяров, Хендрикс, Мирзов (Зобнин 67), Бакаев (Глушенков 67), Мелкадзе (Соболев 46), Игнатов (Мозес 46)

Главный тренер: Витория Руй.

«Сочи»: Адамов, Барач (Прохин 46), Родригао, Миладинович, Заика, Пруцев, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, Дуганджич (Барсов 46), Бурмистров (Попов 46)

Главный тренер: Федотов Владимир В.

Ранее товарищеский матч с немецким клубом провел «Зенит».