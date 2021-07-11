Санчо рассказал, что впервые выпьет пива, если Англия обыграет Италию

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо рассказал, как собирается отпраздновать возможную победу над Италией в финале Евро-2020.
Красить волосы я привык, так что в этом нет проблемы.
Думаю, что я присоединюсь к Райсу [который собирается впервые выпить пива]. Я никогда не пил пиво. Я на самом деле не большой фанат алкоголя, так что не знаю. Мне придется спросить у мамы разрешения.
Ранее стало известно, что Англия пожертвует бонус за победу на Евро-2020 на благотворительность.
После поражения от Италии!!!!
Италия- чемпион!!!!
После поражения от Италии!!!!
Италия- чемпион!!!!