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Санчо рассказал, что впервые выпьет пива, если Англия обыграет Италию

11 июля 2021, 19:49
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо рассказал, как собирается отпраздновать возможную победу над Италией в финале Евро-2020.

Красить волосы я привык, так что в этом нет проблемы.

Думаю, что я присоединюсь к Райсу [который собирается впервые выпить пива]. Я никогда не пил пиво. Я на самом деле не большой фанат алкоголя, так что не знаю. Мне придется спросить у мамы разрешения.

Ранее стало известно, что Англия пожертвует бонус за победу на Евро-2020 на благотворительность.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 07:55
Твоя мама может быть спокойна.
112910415
112910415
вчера в 06:46
не случится повода, не узнать ему вкус пива !
4RT
4RT
вчера в 01:36
Теперь водки махнёт
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 21:48
Попробует потом за уши не оттащиш
протон1
протон1
11 июля в 21:40
бери разливное в баклашках.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 июля в 21:29
Нефильтрованное бери
Dauletbek
Dauletbek
11 июля в 21:02
Ну раз так, если Италия выиграть снова начну бег)))
Vladimir808
Vladimir808
11 июля в 20:34
Если и придётся выпить пива, то с горя!!!)
После поражения от Италии!!!!
Италия- чемпион!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ beefs (раскрыть)
11 июля в 20:29
Наверное они что-то знают...
Ислам0926
Ислам0926
11 июля в 20:27
Англичане будут пить пиво с горя а Санчо плакаться МАМЕ
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
11 июля в 20:10
Выпьешь ты ослиной мочи, мочеглот.
beefs
beefs
11 июля в 19:53
Не рано начинаешь праздновать?
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