Санчо рассказал, что впервые выпьет пива, если Англия обыграет Италию

Полузащитник сборной Англии рассказал, как собирается отпраздновать возможную победу над Италией в финале Евро-2020.

Красить волосы я привык, так что в этом нет проблемы.

Думаю, что я присоединюсь к Райсу [который собирается впервые выпить пива]. Я никогда не пил пиво. Я на самом деле не большой фанат алкоголя, так что не знаю. Мне придется спросить у мамы разрешения.