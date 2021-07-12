«У меня нет слов, чтобы описать всё это». Манчини — после победы на Евро

Главный тренер сборной Италии поделился мыслями после победы на чемпионате Европы. В финальном матче итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 по пен.).

То, что все это возможно, в определенные более ранние моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле.

В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее. А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!