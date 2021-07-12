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«У меня нет слов, чтобы описать всё это». Манчини — после победы на Евро

12 июля 2021, 08:21
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями после победы на чемпионате Европы. В финальном матче итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 по пен.).

То, что все это возможно, в определенные более ранние моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле.

В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее. А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!

Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.

Ранее был назван лучший игрок Евро-2020.

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Все комментарии
протон1
протон1
12 июля в 22:03
Весь цивилизованный мир радуется за Италию☝
jobss
jobss
12 июля в 11:50
;)
Dauletbek
Dauletbek
12 июля в 10:30
Я вот думаю, почему Манчини не получилось в России, наверное оттого, что в Италии, в целом западе люди бьются, стараются фУтболисты. И особо не надо их напрягать. А в России сложно с этим, кажется. Ну приехал в Россию, тут футболистам особо ничего не нужно, наверное, подумал, если им не нужно, то мне зачем нужно. Эмери тоже не получилось, хотя в испанском клубе выиграл Лигу Европы
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ Feanor1993 (раскрыть)
12 июля в 09:38
    Feanor1993
    Feanor1993 ответ Промах Саутгейта (раскрыть)
    12 июля в 09:34
    55 лет без побед рулят)
    112910415
    112910415
    12 июля в 09:31
    вот англичане вам не друзья --
    почему-то не радуются, не сопереживают
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    12 июля в 09:14
    Ну вот. Манчини привел сборную к победе на ЧЕ, а с "Зенитом" у него в свое время не срослось. Теперь ищут тренера сборной и склоняются к кандидатуре Вилаша-Боаша, у него тоже с "Зенитом" в свое время не срослось. Это я к чему? А к тому, что в России никому успех не гарантирован при обилии в составе местных буратин, наличие которых на клубном уровне гарантировано лимитом, а на уровне сборной избавиться от них вообще невозможно.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    12 июля в 08:59
      Промах Саутгейта
      Промах Саутгейта ответ ДСА (раскрыть)
      12 июля в 08:55
      Не совсем так. С испанцами в какой тт степени подфартило, англы же слабее но подфартило на старте уже им. Благо лузерский менталитет взял вверх)
      Промах Саутгейта
      Промах Саутгейта
      12 июля в 08:54
      Просто кайфуй, Робик, как я)
      ДСА
      ДСА
      12 июля в 08:49
      По большому счету просто повезло. Обыграли равных и в полуфинале и финале.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      12 июля в 08:48
      Что значит нет слов...
      За 10 месяцев в России мог бы и выучить пару-тройку таких слов...каких нет в итальянском языке...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      12 июля в 08:36, ред.
      Второй раз на турнире итальянцам пришлось изрядно потерпеть. Сначала в игре с Испанией, теперь вот в финале. И они вытерпели и завоевали, вполне заслуженно, европейский трофей. Манчини удалось создать великолепную команду, проделав титаническую работу, которая в итоге принесла Италии долгожданный титул чемпиона Европы. Игра команды радовала любителей футбола на протяжении всего турнира. Манчини респект.
      Всем здоровья.
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      12 июля в 08:33
      В Зените бы ты так тренировал - цены бы тебе не было.
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