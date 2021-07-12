Дзюба и Белотти стали лидерами Евро-2020 по попаданиям в офсайд

Нападающий сборной России Артём Дзюба и итальянский форвард Андреа Белотти стали лидерами чемпионата Европы-2020 по числу попаданий в офсайд.
Оба футболиста попадали в офсайд по 7 раз. Стоит отметить, что Белотти принял участие в 6 матчах Евро, проведя на поле суммарно 220 минут. На счету Дзюбы 265 минут в 3 играх.
Третье место по числу попаданий в офсайд занял еще один нападающий сборной Италии – Чиро Иммобиле, набравший 6 офсайдов за 447 минут игрового времени.
Отметим, что Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по одному из игровых показателей.
Извиняюсь за эмоции.)))
Извиняюсь за эмоции.)))
Это единственное что объединяет чемпиона европы и pукoблудa
Это единственное что объединяет чемпиона европы и pукoблудa
Разница в них лишь в том, что один чемпион, а другой отдохнул побольше ;)
Разница в них лишь в том, что один чемпион, а другой отдохнул побольше ;)