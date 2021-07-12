ГлавнаяНовостиСтатистикаЕвро-2020

Дзюба и Белотти стали лидерами Евро-2020 по попаданиям в офсайд

12 июля 2021, 13:04

Нападающий сборной России Артём Дзюба и итальянский форвард Андреа Белотти стали лидерами чемпионата Европы-2020 по числу попаданий в офсайд.

Оба футболиста попадали в офсайд по 7 раз. Стоит отметить, что Белотти принял участие в 6 матчах Евро, проведя на поле суммарно 220 минут. На счету Дзюбы 265 минут в 3 играх.

Третье место по числу попаданий в офсайд занял еще один нападающий сборной Италии – Чиро Иммобиле, набравший 6 офсайдов за 447 минут игрового времени.

Отметим, что Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по одному из игровых показателей.

Все новости
Дзюба попал в тройку лучших игроков Евро по мнению россиян
15 июля Комментарии75
Дзюба — лидер Евро-2020 по числу выигранных верховых дуэлей
13 июля ФотоКомментарии41
Доннарумма вышел победителем в 5 из 5 последних серий пенальти
12 июля Комментарии14
Италия повторила достижение Чехословакии, Нидерландов, Дании и Греции
12 июля Комментарии20
Англия — худшая европейская сборная по проценту побед в сериях пенальти
12 июля Комментарии20
Финал Евро в седьмой раз дошёл до дополнительного времени
12 июля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
12 июля в 23:46
Это прям как малые во дворе, которые тупо у ворот соперника стоят и ждут пас)
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 23:08
Зюба намного круче,он ещё и в штрафной всех перепрыгал, да и ваще мастер на все руки.
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Телогрейка (раскрыть)
12 июля в 23:06
Он туда тренеришкой пойдёт!
Renton36
Renton36
12 июля в 20:52
Бестолковые.
Телогрейка
Телогрейка
12 июля в 18:57
Если бы была в мире ФК "Пиноккио" то туда обязательно позвали Дзюбу, итам он был лидером 😂😂😂
морозз
морозз
12 июля в 17:28
Однозначно лидер сборной России и Зенита, достойный сын отечества! Просто Бомж!
ZA POROGA
ZA POROGA
12 июля в 17:24
а говорят , что у сборной россии нет лидеров ...
pomor45
pomor45
12 июля в 16:53
Офсайд - моя хата с края.
Ravshan878
Ravshan878
12 июля в 16:31
Один на поле не воин.Ему не повезло с партнёрами.На поле ходил пешком как голодный волк. Полузащитники не смогли обеспечивать мячом.Половина играков не соответствует уровень сб.Кроме КУЗЯ,Чалов,Джики. Обсуждает можно без границ. Поезда ушли далеко дружище.
Извиняюсь за эмоции.)))
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
12 июля в 15:05
Пусть пишут книгу "Вся жизнь в оффсайде"
vadim---1988
vadim---1988
12 июля в 15:02
"великий" рекорд мастурбайшена! Белотти выиграл ЧЕ, а "оно" обкакало все вокруг))))))))))))
Санчо Панса
Санчо Панса
12 июля в 14:54
Этим Артем может гордиться! Он был как никто другой ближе к воротам соперника) И забил целый гол, причем с пенальти.
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
12 июля в 14:47
Дзюба-доСТОЯНИЕ России
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 14:31
Про Дзюбу уже ничего читать не хочется.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 14:23
"Дзюба и Белотти стали лидерами по попаданию в оффсайд"
Это единственное что объединяет чемпиона европы и pукoблудa
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 июля в 14:00
Нашему дереву больше попадать некуда.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Mangur (раскрыть)
12 июля в 13:59
Расскажу маленький секрет, все мужчины таковы. Многие и в телефоне хранят, просто не всех хакеры взламывают и не со всех требуют миллионы за эти видео.
1bear
1bear
12 июля в 13:50
ура-а-а!!!!Дзюба на уровне итальянцев)))))))))
ildar_3871
ildar_3871
12 июля в 13:48
Но есть и хорошие моменты , Дзюба никогда не утонит !)
ildar_3871
ildar_3871
12 июля в 13:42
Дзюба за 2 игры рекордов понаделал )
ildar_3871
ildar_3871
12 июля в 13:41
Пока будет лимит не будет в России футбола , и придется нам всем хлопать Дзюбе !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
12 июля в 13:40
Вот только не надо примешивать к Белотти это де.......рьмо ,пожалуйста !
lotsman
lotsman
12 июля в 13:40
Дзюба просто не успевал выйти, как снова оказывался там.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 13:37
Пока все кругом суетятся и бегают...Артём тихо и мирно лежит себе в оффсайде..

за
за
12 июля в 13:35
Артемий! Вперед, к новым свершениям!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
12 июля в 13:26
Ну хоть в чем-то сборная Черчесова отличилась
Иван Тасминский
Иван Тасминский
12 июля в 13:24
ЕЕЕ, Россия вперёд! Хоть не первое место в Чемпионате Мира, но зато первое место по попаданием в офсайд! Рывок!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
12 июля в 13:23
Смотря как считать дополнительные показатели ;) Итальянец за 6 игр провёл времени на поле меньше Дзюбы. Получается, выходил на замены, и не спеша ходил по офсайдам.
Разница в них лишь в том, что один чемпион, а другой отдохнул побольше ;)
Futurista
Futurista
12 июля в 13:16
Дзюба победил по дополнительным показателям))...
старина
старина
12 июля в 13:15
Так Белотти еще никто не унижал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100