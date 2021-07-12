Дзюба и Белотти стали лидерами Евро-2020 по попаданиям в офсайд

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12 июля 2021, 13:04

Нападающий сборной России и итальянский форвард стали лидерами чемпионата Европы-2020 по числу попаданий в офсайд.

Оба футболиста попадали в офсайд по 7 раз. Стоит отметить, что Белотти принял участие в 6 матчах Евро, проведя на поле суммарно 220 минут. На счету Дзюбы 265 минут в 3 играх.

Третье место по числу попаданий в офсайд занял еще один нападающий сборной Италии – Чиро Иммобиле, набравший 6 офсайдов за 447 минут игрового времени.

Отметим, что Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по одному из игровых показателей.