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Италия повторила достижение Чехословакии, Нидерландов, Дании и Греции

вчера, 01:27

Сборная Италии, победив на Евро-2020, стала пятой командой в истории, которая сумела выиграть европейское первенство, пропустив предшествовавший ему чемпионат мира.

Ранее такое же удалось Чехословакии в 1976 году, Нидерландам в 1988-м, Дании в 1992-м и Греции в 2004-м.

Также Италия сумела войти в историю Евро благодаря победе над Англией в серии пенальти.

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Италия
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Action
Action
вчера в 11:34
Может нам тоже не попасть на ЧМ, тогда РФС что-то сделает.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:20
если хорошо подумать можно ещё с десяток придумать и повторить или переплюнуть эти какие то странные рекорды но суть одна Италия чемпион!!! и остальное вообще не имеет значения
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 08:45
ээээ. вот это новость. я не пописял после перепоя?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:59
Сколько рекордов было повторено или переписано на этом Евро!
А ЕЩЁ ИТАЛЬЯНЦАМ ОСТАЛОСЬ НЕ ПРОИГРАТЬ ДВА МАТЧА, чтобы установить новый рекорд по матчам без поражений. С кем там у них ближайшие матчи, с грандами, нет?
Хотя самое сложное уже позади, Евро выигран. Дальше будет проще.
Ай да Манчини!!!
Legend 6
Legend 6 ответ particular (раскрыть)
вчера в 07:30
Это был не план, а приказ, а он не тренер, а чиновник на службе.
112910415
112910415
вчера в 06:51
не до статистики сейчас ... праздник у чемпионов !
particular
particular
вчера в 06:26, ред.
Кто-то достижения штампует, а кто-то до них никак не доберётся, выполняя усатый план...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:14
хорошее достижение. пусть продолжают))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:11
Статисты работают в поте лица.
ДСА
ДСА
вчера в 06:03
Молодцы, ничего не скажешь.
ABir
ABir
вчера в 05:50
Главное делать правильные выводы из поражений, тогда они являются первым шагом к бушующим победам
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:45
Жаль не реализовали раньше свое преимущество
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:44
Рад за итальянцев!
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:42
Даже такое бывает.
stanichnik
stanichnik
вчера в 05:38
Наша сборная не смогла добиться такого достижения на Евро-2012.)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 03:33
Италия более достойна победы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 03:09
Статистика знает всё...
Artemon9
Artemon9 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 02:54
Слишком много понтов из ничего было у англичан. Команда, которая не умеет играть в футбол. Им надо отправляться на олимпиаду, и участвовать в беге на 100 метров. Там у них больше шансов
протон1
протон1
вчера в 02:32
Вынесли высокомерных клоунов, которые еще и дома играли, УРА!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:29
Главное - победа , а прошлое не в счет.
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