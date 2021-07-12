Италия повторила достижение Чехословакии, Нидерландов, Дании и Греции

Сборная Италии, победив на Евро-2020, стала пятой командой в истории, которая сумела выиграть европейское первенство, пропустив предшествовавший ему чемпионат мира.
Ранее такое же удалось Чехословакии в 1976 году, Нидерландам в 1988-м, Дании в 1992-м и Греции в 2004-м.
Также Италия сумела войти в историю Евро благодаря победе над Англией в серии пенальти.
А ЕЩЁ ИТАЛЬЯНЦАМ ОСТАЛОСЬ НЕ ПРОИГРАТЬ ДВА МАТЧА, чтобы установить новый рекорд по матчам без поражений. С кем там у них ближайшие матчи, с грандами, нет?
Хотя самое сложное уже позади, Евро выигран. Дальше будет проще.
Ай да Манчини!!!
А ЕЩЁ ИТАЛЬЯНЦАМ ОСТАЛОСЬ НЕ ПРОИГРАТЬ ДВА МАТЧА, чтобы установить новый рекорд по матчам без поражений. С кем там у них ближайшие матчи, с грандами, нет?
Хотя самое сложное уже позади, Евро выигран. Дальше будет проще.
Ай да Манчини!!!