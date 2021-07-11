«Уверенность я никогда не терял». Бакаев — о неудачном прошлом сезоне

Полузащитник «Спартака» поделился мыслями после победы над «Сочи» (4:0) в матче на предсезонном турнире и высказался о своей неудачной игре в прошлом сезоне.

Почему «Спартак» так легко забил много красивых голов? В первую очередь потому что нам тренер говорит наслаждаться и играть свободно. Он постоянно это повторяет. Но в любом случае, это товарищеская игра, в чемпионате будет совсем другая борьба, другие скорости. Поэтому нужно не расслабляться, быть в фокусе: мы знаем, как на нас настраиваются соперники. Так что мы будем на сто процентов сосредоточены в чемпионате.

Возвращаюсь ли я к прежней форме? Уверенность я никогда не терял, потому что 18 лет играю в футбол и разучиться играть не смог бы. В последний год я не шел в дриблинг, потому что играл в центре и там надо быстрее принимать решение, это не игра на фланге. Поэтому я свое лучшее качество не так часто использовал. А сейчас тренер использует меня и с фланга и в центре. Сейчас мне намного комфортнее и я дальше буду подтверждать это игрой, а то сказать можно много всего. Прошло только пару игр — так что в чемпионате будут ответы на все вопросы. И я думаю, люди поймут, что никакой не коронавирус, никакой не спад, ничего этого не было. Были другие проблемы.