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«Уверенность я никогда не терял». Бакаев — о неудачном прошлом сезоне

11 июля 2021, 21:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мыслями после победы над «Сочи» (4:0) в матче на предсезонном турнире и высказался о своей неудачной игре в прошлом сезоне.

Почему «Спартак» так легко забил много красивых голов? В первую очередь потому что нам тренер говорит наслаждаться и играть свободно. Он постоянно это повторяет. Но в любом случае, это товарищеская игра, в чемпионате будет совсем другая борьба, другие скорости. Поэтому нужно не расслабляться, быть в фокусе: мы знаем, как на нас настраиваются соперники. Так что мы будем на сто процентов сосредоточены в чемпионате.

Возвращаюсь ли я к прежней форме? Уверенность я никогда не терял, потому что 18 лет играю в футбол и разучиться играть не смог бы. В последний год я не шел в дриблинг, потому что играл в центре и там надо быстрее принимать решение, это не игра на фланге. Поэтому я свое лучшее качество не так часто использовал. А сейчас тренер использует меня и с фланга и в центре. Сейчас мне намного комфортнее и я дальше буду подтверждать это игрой, а то сказать можно много всего. Прошло только пару игр — так что в чемпионате будут ответы на все вопросы. И я думаю, люди поймут, что никакой не коронавирус, никакой не спад, ничего этого не было. Были другие проблемы.

Ранее о положительных моментах в игре «Спартака» с «Сочи» высказался главный тренер красно-белых Руй Витория.

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112910415
112910415
вчера в 06:06
возвращай форму, это будет классно !
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
11 июля в 23:16
Привет, Иван!

Я же говорил, что Бакаева никуда отпускать не собираются, да и сам он не горит желанием менять клуб. А зачем? Воспитанник Спартака. Приход нового тренера всегда даёт уверенность игрокам, включая и Бакаева.
Так что ориентиры настроены - пробиться в основу Спартака.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 22:34
В этом году попрёт!
beefs
beefs
11 июля в 21:57
Посмотрим что будет дальше...
ABir
ABir
11 июля в 21:52
Удачи Зелимхан!
stanichnik
stanichnik
11 июля в 21:40, ред.
Не получавший должного игрового времени в прошлом году в составе Спартака при Тедеско, Бакаев в этом году при новом Главном тренере решил сразу обратить на себя внимание, забив гол-красавец в самом дебюте матча. И в дальнейшем на протяжении первого часа игры они вдвоём с Мирзовым были наиболее активными в составе хозяев. Если и дальше Зелимхан будет так стараться на поле, то в этом году мы чаше увидим его в играх чемпионата за красно-белых и вероятность его продажи в Динамо, о которой весной упорно ходили слухи, сойдёт на нет. Удачи ему на этом турнире и без травм!
STVA 1
STVA 1
11 июля в 21:37
Начались оды))
shlomo
shlomo
11 июля в 21:29
Посмотрим на Вас в новом сезоне...
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