«Боже, спасибо, что дал исполнить мечту». Неймар после финала Кубка Америки

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12 июля 2021, 14:39

Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал на своей странице в инстаграме фото с финального матча Кубка Америки, в котором его команда уступила сборной Аргентины со счётом 0:1.

«Спасибо, Боже… Спасибо за то, что дал мне возможность испытать это чувство, спасибо за то, что заставил меня осуществить эту мечту — носить эту футболку. Спасибо за всё! Я люблю тебя, бог, я люблю тебя, Бразилия», — подписал публикацию Неймар.

Ранее Неймар поздравил своего бывшего одноклубника с победой в Кубке Америки.