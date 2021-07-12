«Боже, спасибо, что дал исполнить мечту». Неймар после финала Кубка Америки

Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал на своей странице в инстаграме фото с финального матча Кубка Америки, в котором его команда уступила сборной Аргентины со счётом 0:1.
«Спасибо, Боже… Спасибо за то, что дал мне возможность испытать это чувство, спасибо за то, что заставил меня осуществить эту мечту — носить эту футболку. Спасибо за всё! Я люблю тебя, бог, я люблю тебя, Бразилия», — подписал публикацию Неймар.
Ранее Неймар поздравил своего бывшего одноклубника с победой в Кубке Америки.
Я не пытаюсь приуменьшить их патриотизм, нет. Но желание выступать за любую сборную у них в крови. Не осилил Бразилию -да хоть в Россию или Андорру. Лишь бы в сборной нарисоваЦЦа...
Я не пытаюсь приуменьшить их патриотизм, нет. Но желание выступать за любую сборную у них в крови. Не осилил Бразилию -да хоть в Россию или Андорру. Лишь бы в сборной нарисоваЦЦа...