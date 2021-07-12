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«Боже, спасибо, что дал исполнить мечту». Неймар после финала Кубка Америки

12 июля 2021, 14:39
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал на своей странице в инстаграме фото с финального матча Кубка Америки, в котором его команда уступила сборной Аргентины со счётом 0:1.

«Спасибо, Боже… Спасибо за то, что дал мне возможность испытать это чувство, спасибо за то, что заставил меня осуществить эту мечту — носить эту футболку. Спасибо за всё! Я люблю тебя, бог, я люблю тебя, Бразилия», — подписал публикацию Неймар.

Ранее Неймар поздравил своего бывшего одноклубника с победой в Кубке Америки.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Serg_Diamond (раскрыть)
12 июля в 19:01
Я бы поспорил насчёт патриотизма. Настоящие патриоты не пойдут выступать за другие сборные, защищать чужой флаг. В стане Италии, к примеру, трое бразильцев, если не ошибаюсь. В нашей сборной Марио и Гиля - истинные патриоты своей страны.
Я не пытаюсь приуменьшить их патриотизм, нет. Но желание выступать за любую сборную у них в крови. Не осилил Бразилию -да хоть в Россию или Андорру. Лишь бы в сборной нарисоваЦЦа...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
12 июля в 17:05
Рад что подарил гному кубок
BagioR
BagioR
12 июля в 16:57
Мечта клоуна проиграть гному
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 июля в 16:30, ред.
Он говорит про право носить футболку сборной. Для него это гордость и счастье представлять свою страну. Латиноамериканцы вообще очень патриотичные люди, но зарабатывать все равно уезжают в Европу - бедность...
Alex12357
Alex12357
12 июля в 15:34
Для одних радость и счастье сыграть в финале кубка Южной Америки,для других счастье вылететь из кубка Европы,а третьим счастье поливать грязью и нести всякую чушь на игроков которые доставляют радость своей игрой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 14:40
Мечта сыграть в финале?
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