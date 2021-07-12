Орлов: «Манчини говорил Дзюбе, что он не тянет уровень Лиги чемпионов»

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12 июля 2021, 17:50

Бывший наставник «Зенита» считал, что нападающий и полузащитник не готовы играть на уровне Лиги чемпионов. Об этом заявил известный комментатор Геннадий Орлов.

Манчини тогда сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. По большому счету, он был прав. Они – герои провинции. Он сказал им: «Ищите клубы». Дзюба обиделся, но в итоге как раз после этого он смог подняться.

Сегодня поздравление Манчини направил другой его экс-подопечный в «Зените».