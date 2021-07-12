Орлов: «Манчини говорил Дзюбе, что он не тянет уровень Лиги чемпионов»

Бывший наставник «Зенита» Роберто Манчини считал, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов не готовы играть на уровне Лиги чемпионов. Об этом заявил известный комментатор Геннадий Орлов.
Манчини тогда сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. По большому счету, он был прав. Они – герои провинции.
Он сказал им: «Ищите клубы». Дзюба обиделся, но в итоге как раз после этого он смог подняться.
Сегодня поздравление Манчини направил другой его экс-подопечный в «Зените».
А, что Дзюба? Его наоборот подняли на такую высоту. Везде Дзюба. Дзюба здесь, Дзюба там. И абсолютно не было критики, тем более на Матче. Кто спонсор ТВ всем известно. Вот так и живём, что посредственность абсолютная мегазвезда, что на поле, что в быту, а других не замечаем и не видим. Поэтому футбол российский в глубокой *опе.
Извините господа-товарищи за такой тон. Но ёпта! Одни матерки и не до улыбок.
А, что Дзюба? Его наоборот подняли на такую высоту. Везде Дзюба. Дзюба здесь, Дзюба там. И абсолютно не было критики, тем более на Матче. Кто спонсор ТВ всем известно. Вот так и живём, что посредственность абсолютная мегазвезда, что на поле, что в быту, а других не замечаем и не видим. Поэтому футбол российский в глубокой *опе.
Извините господа-товарищи за такой тон. Но ёпта! Одни матерки и не до улыбок.