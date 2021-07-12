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Орлов: «Манчини говорил Дзюбе, что он не тянет уровень Лиги чемпионов»

12 июля 2021, 17:50

Бывший наставник «Зенита» Роберто Манчини считал, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов не готовы играть на уровне Лиги чемпионов. Об этом заявил известный комментатор Геннадий Орлов.

Манчини тогда сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов. По большому счету, он был прав. Они – герои провинции.

Он сказал им: «Ищите клубы». Дзюба обиделся, но в итоге как раз после этого он смог подняться.

Сегодня поздравление Манчини направил другой его экс-подопечный в «Зените».

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ minai (раскрыть)
13 июля в 14:13
Ну по ходу.
minai
minai ответ Legend 6 (раскрыть)
13 июля в 09:29
Считаю, что Дедлупа решено принести в жертву.
Legend 6
Legend 6
13 июля в 08:12
Странные истории творятся в стане "заслуженныъ" болельщиков Зенита, Боярский, Орлов, кто еще прозрел и будет критиковать Дзюбу? Дзюба больше не царь?
Kosmos58
Kosmos58
13 июля в 06:14
"Истину глаголишь, сын мой!", товарищ Роберт!.
Kuvkil
Kuvkil
12 июля в 23:38
Дзюба это боец только Черчесова. Остальные тренеришки.
minai
minai
12 июля в 22:49
Единственный клуб,в котором Артём Дзюба был героем - Арсенал (Тула).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 22:30
Ещё не остыли эмоции от ЧЕ....
В данный момент проходит ещё более значимый турнир "ПариМатч Премьер"....
А 3 из 4-х новостей про Дзюбу...)))
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 22:28
Надо было еще тогда Дзюбинью продать в Спартак !
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 22:01
Почему-то после победы итальянцев,основное количество вони идет из зенитовского сектора. Извините, никого обидеть не хочу,но факт есть факт.
bnzyu87pgvuc
bnzyu87pgvuc
12 июля в 21:05
74дзюба доказал,как умеет 74ть всему миру,ни один футболист этого не сможет сделать,поэтому он мог бы в лиги чемпионов по 74рству чемпионом стать.
berda2003
berda2003
12 июля в 20:59
а - алчность, б - 69...ство, в - вонизм, г - 77к, д - 56, ж - жадность,
з - зависть... дальше можно алфавит не учить.
вот фундамент нашего героя.
Поц
Поц
12 июля в 20:55
Просто Манчини не знал, какие у Дзюбы руки золотые.
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 20:40
Орлов: «Манчини говорил Дзюбе, что он не тянет уровень Лиги чемпионов»

Вывод: У нас в России пол страны Манчини))
протон1
протон1
12 июля в 20:40
ну теперь манчини прав. если так сказал
13 RUS
13 RUS
12 июля в 20:30
Герой Тамбова
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 20:25
Новость не открыли.
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 20:11
В Россию Манчини приезжал срубить бабла по-лёгкому и это у него получилось. О чём тут спорить? Не он первый и не он последний.
d1metras
d1metras
12 июля в 20:02
Дзюба это лишний раз доказал играя за сборную на евро.. Бревно бревно..
ermak6848
ermak6848
12 июля в 19:54
пусть сидит дома в Зените - пока платют...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ ildar_3871 (раскрыть)
12 июля в 19:45
Ну у Дзюбы кубок в руках мы тоже видели, кожаный правда!)
ildar_3871
ildar_3871
12 июля в 19:37, ред.
Газпром наше все !
makkie
makkie
12 июля в 19:34, ред.
Что тянет Дзюба наглядно показано на его хоум-видео.

А если серьезно, то ЛЧ российским клубам не по зубам. Выйти с 3 места из группы - уже за счастье. И то в последнее время почти несбыточное. Это очень расстраивает. Но в РФС даже не чешутся.
Прошёл слух, что лимит хотят еще больше ужесточить. Что ж, тогда Лига Конференций станет для наших клубов основным турниром в Европе.
ildar_3871
ildar_3871
12 июля в 19:33
Недовольные что Италия стала победителем только кто болеет за Зенит !)
ildar_3871
ildar_3871
12 июля в 19:27, ред.
Андрей Аршавин раскритиковал игроков сборных Италии и Англии:

" ...у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала.

Да какие пенальти?

Такие бездарности..."

Вот откуда это у игроков Зенита ? Нет бы порадоваться за футбол !
Rattlehead
Rattlehead ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
12 июля в 19:18
Дело не в Манчини, а в том, что отечественный футбол настолько убог по всем параметрам, что даже профессионалы высокого уровня бессильны, ибо засилье дилетантов и бездарей превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Собственно, выступления сборной и клубов в еврокубках - яркое тому подтверждение.
Oplot
Oplot ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
12 июля в 19:15, ред.
Надо простить и дать ему еще один шанс.Конечно же с уменьшением зарплаты.По нему видно что он хочет вернуться и будет уже согласен на многие требования и условия.
ildar_3871
ildar_3871 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
12 июля в 19:14
Семак не пришел , вы его купили у нас за 7 млн )
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Oplot (раскрыть)
12 июля в 19:13
Нет просто мало видится с ребята, да ещё так увлечен.....он таланлив, просто не профессионал, да и человек видимо не очень.
Oplot
Oplot ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
12 июля в 19:12, ред.
А я думаю он заслужил шанс.Все таки видно,что Манчини исправляется!Полюбому он и сам не против зажечь с Зенитом в Лиге Чемпионов.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ildar_3871 (раскрыть)
12 июля в 19:12
Да ты шутишь.....капец конечно.....Зенит и Дзюбу из команды убрал и Шатова, чтобы Манчини спокойно работал...а он нас лишь позорил. Семак пришёл, пришли победы!!!
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