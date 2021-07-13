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Хендерсон: «Сборная Англии заслуживала большего. Но это только начало»

13 июля 2021, 04:54

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон опубликовал пост в твиттере, в котором подвёл итоги выступления «Трёх львов» на Евро-2020. Сборная Англии дошла до финала турнира, где уступила Италии (1:1, 2:3 — пенальти).

Сейчас от результата ещё большее, эта команда заслуживала большего. Было невероятно быть её частью и видеть радость, которую мы подарили болельщикам по всей стране после тяжёлых полутора лет.

Мы отдали абсолютно все силы, и я очень горжусь парнями за то, что они сделали за последние несколько недель. Было потрясающе наблюдать за ростом отдельных людей и всего коллектива. Характер, который мы проявили, желание и самопожертвование друг для друга были чем-то действительно особенным.

Это многое говорит о парнях, которые тем вечером взяли на себя пенальти. Это огромная смелость. Но мы выигрываем и проигрываем как команда, и будем учиться на этом опыте. Спасибо всем вам за вашу невероятную поддержку. В итоге нам не удалось переступить черту, но мы вернёмся, ведь это только начало.

Пост в твиттере также опубликовал форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. 23-летний англичанин извинился за нереализованный пенальти в финальной игре с Италией.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 июля в 08:53
Для него это конец. Уже в этом турнире он выходил только на замену и то не всегда. К тому-же староват стал.
bashnat013
bashnat013
13 июля в 08:35
Надеюсь что в следующий раз ваша сборная не выйдет из группы
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 06:50
На что наиграли, то и получили.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 06:09
Сборная англии заслужила ровно то, что получила.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 июля в 05:55
Пускай сначала играть научаться, родоначальники.
mihaluch
mihaluch
13 июля в 05:29
Настало время извиняться.
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