Хендерсон: «Сборная Англии заслуживала большего. Но это только начало»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии опубликовал пост в твиттере, в котором подвёл итоги выступления «Трёх львов» на Евро-2020. Сборная Англии дошла до финала турнира, где уступила Италии (1:1, 2:3 — пенальти).

Сейчас от результата ещё большее, эта команда заслуживала большего. Было невероятно быть её частью и видеть радость, которую мы подарили болельщикам по всей стране после тяжёлых полутора лет.

Мы отдали абсолютно все силы, и я очень горжусь парнями за то, что они сделали за последние несколько недель. Было потрясающе наблюдать за ростом отдельных людей и всего коллектива. Характер, который мы проявили, желание и самопожертвование друг для друга были чем-то действительно особенным.

Это многое говорит о парнях, которые тем вечером взяли на себя пенальти. Это огромная смелость. Но мы выигрываем и проигрываем как команда, и будем учиться на этом опыте. Спасибо всем вам за вашу невероятную поддержку. В итоге нам не удалось переступить черту, но мы вернёмся, ведь это только начало.