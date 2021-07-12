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Кейн: «Ещё долго будет больно»

12 июля 2021, 18:28
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Форвард сборной Англии Харри Кейн отреагировал на поражение в финале Евро-2020 от команды Италии.

Прошлым вечером было больно. И будет больно еще долго.

Впрочем, мы зашли так далеко... Это еще не конец. Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе соберемся к чемпионату мира.

Спасибо за вашу поддержку этим летом.

Победа в серии пенальти над Англией позволила Италии войти в историю Евро.

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Все комментарии
протон1
протон1
12 июля в 21:39
италия просто англичан поставила на место, и играли они во много раз лучше
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ Little Caprice (раскрыть)
12 июля в 21:29
Англичане все как один бездарны, если только итальянца или испанца пригласить, ну немца на крайняк.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 20:05
"Форвард сборной Англии Харри Кейн отреагировал на поражение в финале Евро-2020 от команды Италии: Прошлым вечером было больно. И будет больно еще долго"

Далее идет реклама вазелина.
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 19:55
Попаболь Харри.
112910415
112910415
12 июля в 19:34
в его возрасте совсем обидно
beefs
beefs
12 июля в 19:33
больно как и нам, во всем виноваты тренеры...
Zak11
Zak11
12 июля в 19:24
Саутгейт проиграл этот финал лично. Могли бы решать и не по пенальти всё. Сака идёт бить решающий - это как вообще? Жаль Кейна, он постоянно находится в шаге от трофея, и всё никак не везёт...
juvenale
juvenale
12 июля в 19:17
311
311
12 июля в 19:04
Факин ниггаз! - добавил Кейн!)
mihaluch
mihaluch
12 июля в 19:03
К чемпионату мира вы наверно научитесь бить пенальти.
Cat01
Cat01
12 июля в 19:02
Совсем не повезло
drug01
drug01
12 июля в 19:01
Наступили трудные времена
Futurista
Futurista
12 июля в 19:01
juvenale
juvenale
12 июля в 18:59
Little Caprice
Little Caprice
12 июля в 18:58
Хорошо всё-таки, что у англичан Саутгейт тренер. Большинство других бы выиграли этот финал, а этот поступил по справедливости после левой пенки в 1/2 :)
Belgie2020
Belgie2020
12 июля в 18:57
С такой сеткой, ещё бы не зайти так далеко..
Lewa2708
Lewa2708
12 июля в 18:38
Еще больнее Сака, отправили парня бить с неокрепшей психикой, это может и на карьеру повлиять
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 18:33
Кто то должен был взгрустнуть.
Ironigor
Ironigor
12 июля в 18:32, ред.
Да ты же уже взрослый !!!
Это же совсем не больно, - "Раз и всё" !!!)))
Почему-то вспомнился старый мультфильм.
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