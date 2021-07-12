Кейн: «Ещё долго будет больно»

Форвард сборной Англии отреагировал на поражение в финале Евро-2020 от команды Италии.

Прошлым вечером было больно. И будет больно еще долго.

Впрочем, мы зашли так далеко... Это еще не конец. Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе соберемся к чемпионату мира.

Спасибо за вашу поддержку этим летом.