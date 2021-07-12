Кейн: «Ещё долго будет больно»

Форвард сборной Англии Харри Кейн отреагировал на поражение в финале Евро-2020 от команды Италии.
Прошлым вечером было больно. И будет больно еще долго.
Впрочем, мы зашли так далеко... Это еще не конец. Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе соберемся к чемпионату мира.
Спасибо за вашу поддержку этим летом.
Победа в серии пенальти над Англией позволила Италии войти в историю Евро.
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Далее идет реклама вазелина.
Это же совсем не больно, - "Раз и всё" !!!)))
Почему-то вспомнился старый мультфильм.
Это же совсем не больно, - "Раз и всё" !!!)))
Почему-то вспомнился старый мультфильм.