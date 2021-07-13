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Де Пауль: «Симеоне — один из лучших. Очень рад, что смогу с ним поработать»

13 июля 2021, 02:54

Новичок «Атлетико» Родриго Де Пауль прокомментировал свой переход в мадридский клуб из «Удинезе».

Я очень рад. Я буду играть за команду, выигравшую Ла Лигу в прошлом сезоне. Знаю, какую ответственность это влечёт за собой.

Постараюсь оправдать все ожидания. Я фанат футбола, так что я очень хорошо знаю «Атлетико». В том числе потому, что играл в Испании [за «Валенсию»].

Я очень рад, что смогу поработать под руководством Симеоне. Прежде всего, потому что один из лучших. Я буду счастлив следовать его указаниям, потому что помню, как смотрел в детстве за его игрой в сборной Аргентины.

Недавно состав «Атлетико» пополнился ещё одним футболистом.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ swed27 (раскрыть)
13 июля в 09:21
Он бы точно заставил бегать этих буратин - у него не забалуешь!
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 09:15
Пошёл на повышение, удачи.
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 06:09
В Лиге Чемпионов будет играть.
протон1
протон1 ответ swed27 (раскрыть)
13 июля в 03:35
и что он выжмит из деревянных которые не могут отдать обычный пас)
swed27
swed27
13 июля в 03:15
Вот бы пригласить Симеоне в сборную России
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