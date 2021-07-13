Де Пауль: «Симеоне — один из лучших. Очень рад, что смогу с ним поработать»

Новичок «Атлетико» прокомментировал свой переход в мадридский клуб из «Удинезе».

Я очень рад. Я буду играть за команду, выигравшую Ла Лигу в прошлом сезоне. Знаю, какую ответственность это влечёт за собой.

Постараюсь оправдать все ожидания. Я фанат футбола, так что я очень хорошо знаю «Атлетико». В том числе потому, что играл в Испании [за «Валенсию»].

Я очень рад, что смогу поработать под руководством Симеоне. Прежде всего, потому что один из лучших. Я буду счастлив следовать его указаниям, потому что помню, как смотрел в детстве за его игрой в сборной Аргентины.