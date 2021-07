В Сети появилось видео напутственной речи Манчини перед финалом Евро

В Сети появилось видео напутственной речи главного тренера сборной Италии своим футболистам перед финальным матчем Евро-2020 с командой Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

Манчини обозначил позиции игроков перед решающим матчем, добавив в конце несколько мотивационных фраз, в числе которых было: «Вы знаете, что делать!»

Mancini announces to the team the starting lineup for the #EURO2020 #ITAENG



From TikTok's account leonardovarvaro.



