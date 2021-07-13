В Сети появилось видео напутственной речи Манчини перед финалом Евро

В Сети появилось видео напутственной речи главного тренера сборной Италии Роберто Манчини своим футболистам перед финальным матчем Евро-2020 с командой Англии (1:1, 3:2 по пенальти).
Манчини обозначил позиции игроков перед решающим матчем, добавив в конце несколько мотивационных фраз, в числе которых было: «Вы знаете, что делать!»
Mancini announces to the team the starting lineup for the #EURO2020 #ITAENG 🏆— 𝘼𝙉𝘿𝘼𝙍 𝙎𝙊𝙁𝙄𝘼𝙉 (@andarsofian) July 13, 2021
From TikTok's account leonardovarvaro.
pic.twitter.com/QwyGO5v9Sd
Если установка правильная и выполняется так, как поставил задачу главный тренер, тогда и успех в большинстве случаев обеспечен, то, что и случилось на Евро-2020, сборная Италии заслуженный чемпион Европы!
Если установка правильная и выполняется так, как поставил задачу главный тренер, тогда и успех в большинстве случаев обеспечен, то, что и случилось на Евро-2020, сборная Италии заслуженный чемпион Европы!