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В Сети появилось видео напутственной речи Манчини перед финалом Евро

13 июля 2021, 15:41
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

В Сети появилось видео напутственной речи главного тренера сборной Италии Роберто Манчини своим футболистам перед финальным матчем Евро-2020 с командой Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

Манчини обозначил позиции игроков перед решающим матчем, добавив в конце несколько мотивационных фраз, в числе которых было: «Вы знаете, что делать!»

Ранее был назван лучший игрок прошедшего Евро-2020.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
13 июля в 19:10
bdqgbpnw56n3
bdqgbpnw56n3
13 июля в 18:18
Роберто тот еще тролль, поставил травмированного Спинаццолу в стартовый
Q-J-G
Q-J-G
13 июля в 16:23
Сборная Италии молодцы, выиграли не только по факту, но и в честной, бескомпромиссной борьбе, очень достойно сыграв даже в тех матчах, в которых соперник имел преимущество во всём, за исключением результата, как, к примеру в матче Италия-Испания...По достоинству оценив соперника, выбрав правильную тактику, добились нужного результата, и в этом очевидная заслуга главного тренера, команда выполняет установку на матч главного тренера.
Если установка правильная и выполняется так, как поставил задачу главный тренер, тогда и успех в большинстве случаев обеспечен, то, что и случилось на Евро-2020, сборная Италии заслуженный чемпион Европы!
d_fincher
d_fincher
13 июля в 15:56, ред.
"Манчини для меня не тренер, мы с ребятами вспоминаем его с улыбкой. Бизнесмен".

А. Дзюба, капитан Зенита
Илья85
Илья85
13 июля в 15:52
Красиво излагает )))только вот о чем ?
beefs
beefs
13 июля в 15:47
главное что победили...
протон1
протон1
13 июля в 15:43
Все просто и понятно..! Ни то что тренеришка англосаксов обращения к нации.. и т.д.!
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