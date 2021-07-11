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Гвардиола огорчил «Атлетико» пушечным ударом в девятку. Гол дня от «Барсы»

11 июля 2021, 10:36

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео лучшего гола дня.

11 июля 1994 года бывший полузащитник и главный тренер «сине-гранатовых» Хосеп Гвардиола сильным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку ворот мадридского «Атлетико». В том матче «Барселона» одержала победу над «матрасниками» со счётом 4:3. Гвардиола провёл за каталонский клуб 382 игры, в которых забил 11 голов.

Ранее мы публиковали видео гола Тьерри Анри в составе «Барселоны». Ассистентом выступал Лионель Месси.

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Все комментарии
sz5s6fv3ym2k
sz5s6fv3ym2k
11 июля в 14:17
хороший, породистый гол. сейчас таких мало. в эпоху тики-таки все стремятся закатить мяч в ворота с 2 метров
Свeтозар
Свeтозар
11 июля в 12:39
Случайно получилось...:))))
mihaluch
mihaluch
11 июля в 10:48
Гвардиола к тому же успешно выступал за Барселону.
khingan
khingan
11 июля в 10:37
Ой мама,ой!!!
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