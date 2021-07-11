Гвардиола огорчил «Атлетико» пушечным ударом в девятку. Гол дня от «Барсы»

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11 июля 2021, 10:36

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео лучшего гола дня.

11 июля 1994 года бывший полузащитник и главный тренер «сине-гранатовых» сильным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку ворот мадридского «Атлетико». В том матче «Барселона» одержала победу над «матрасниками» со счётом 4:3. Гвардиола провёл за каталонский клуб 382 игры, в которых забил 11 голов.

Ранее мы публиковали видео гола Тьерри Анри в составе «Барселоны». Ассистентом выступал Лионель Месси.