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Зарема: «Если бы не травмы, Селихов заменил бы Акинфеева в сборной России»

13 июля 2021, 18:09

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что голкипер «красно-белых» Александр Селихов мог бы стать основным вратарём сборной России.

Когда же, наконец, получит игровое время вратарь Александр Селихов? Уверена, если бы не череда травм, он имел бы все шансы стать основным вратарём сборной, заменив Акинфеева. Так удачно складывающаяся карьера (сэйвы в чемпионский сезон, важный опыт в матчах Лиги чемпионов) не должна заканчиваться играми за вторую команду. Тем более, в штабе Руя Витории, как преподносилось, очень крутой тренер вратарей, который научит тому, что никогда не умели. Дайте же шанс Селихову снова обрести уверенность! Надеюсь, созвучность с моей фамилией не станет негативным фактором для развития карьеры в «Спартаке».

Ранее сообщалось об интересе к Селихову со стороны одного из клубов Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 июля в 01:40
Если бы у бабушки был….
25процентный клоун
25процентный клоун ответ arsworld (раскрыть)
13 июля в 23:56
    arsworld
    arsworld
    13 июля в 23:00
    У Конефея тоже травм море было,и две очень серьёзные,да он временами косячил ,но выручал больше,а кто такой Селихов?Помнится молодого Малафеева на евро с португальцами,но там во многих голах не его вина,там команда днодила,а вот от Ливера ....
    морозз
    морозз
    13 июля в 22:06
    Селихов походу сдулся, его устраивают вторые роли в Спартаке…а это медленная агония любого спортсмена!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Знатог (раскрыть)
    13 июля в 22:04
    А что, а вдруг?
    1-я конная
    1-я конная
    13 июля в 21:46
    Он уже однажды заменил Реброва в Спартаке )))
    Знатог
    Знатог
    13 июля в 21:06, ред.
    Селихов заменил бы Акинфеева в сборной России если Салихова заменила бы Черчесова в сборной России.
    dok66
    dok66
    13 июля в 20:23
    Спутница Лени Федуна ..., она и эскорт , она и путница , она и рупор Спартака . Как много в ней умещается
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    13 июля в 20:02
    Дзюба мог бы заменить еще, но ему в нападении равных нет, так что пока в атаке играет!
    particular
    particular
    13 июля в 20:01, ред.
    Всё жду, когда на информационную орбиту выйдут спутницы, житницы и жрицы других руководителей клубов... Футбол заиграл бы другими красками..:))
    311
    311
    13 июля в 19:56
    "Важный опыт в матчах Лиги чемпионов"
    Тут не поспоришь, 7-0 ещё никто не переплюнул!)
    batog
    batog
    13 июля в 19:49
    Арнольдыч придержи Зарему. Много болтать начала!
    makkie
    makkie
    13 июля в 19:19
    Так удачно складывающаяся карьера (сэйвы в чемпионский сезон
    _______________________________

    Не помню, чтобы Селихов играл в чемпионский сезон.
    А вообще, интересно, кого по итогу выберет Руй Витория: Максименко или его тёзку.
    YVG
    YVG
    13 июля в 19:12
    Не зря в народе зовется семинольным.
    sten312
    sten312
    13 июля в 18:51
    Селихов еще тот талант,Ливерпуль в не лучших кондициях натолкал семь штук зареминому почти однофамильцу,это у них с ней хорошо получается -принимать в себя довольно много и получить от этого удовольствие.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ blitz (раскрыть)
    13 июля в 18:51
    Травмы Селихова начались уже после 0:7 в Ливерпуле. И там вообще до травм много чего было, из-за чего и Максименко появился и Реброву не дали на покой уйти. Талант, в том числе вратарский, если он есть , то к 20-22 годам, не позднее , проявится. У Максименко есть определенный талант, но ему надо психологическую устойчивость развивать. А насчет Селихова, Зарема погорячилась..... Может, чтобы поддержать морально парня?
    blitz
    blitz
    13 июля в 18:44
    Травмы, травмами, а ещё и талант вратаря как у Акинфеева надо иметь.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    13 июля в 18:36
    Заремочка все проблемы федуна-спартака решила теперь переключилась на Игоря.
    ermak6848
    ermak6848
    13 июля в 18:27
    Вангует мадам Зарема....
    желаю чтобы вам
    желаю чтобы вам
    13 июля в 18:25
    Жаль, что Селихов не оправдал надежд Салиховой)
    Великолепный
    Великолепный
    13 июля в 18:21
    У Акинфеева тоже были травмы. Дважды кресты. И никто его не смог заменить. И после того как Игорь завершил карьеру в сборной по собственной инициативе, так никто достойно и не может его заменить.
    STVA 1
    STVA 1
    13 июля в 18:20
    Все знают что было бы будь у бабушки член)))
    Алексей Куприянов
    Алексей Куприянов
    13 июля в 18:19
    Если бы нетравмы Акинфеев ещё лет 10 играл
    протон1
    протон1
    13 июля в 18:18
    что она мелит? явна еще против была руя витории в клубе. я думаю она навсегда теперь будет так троллить
    Союзник противников
    Союзник противников ответ d_fincher (раскрыть)
    13 июля в 18:16
    Ну это не к ней,а нашим соккеровским умельцам.Она-отличница...всех фронтов!
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 июля в 18:14
    Пора на пост главнюка РФС.А Арнольдыча-в её секретари.И тогда карьера Семьлихова пойдёт на взлёт.
    d_fincher
    d_fincher
    13 июля в 18:13, ред.
    УвереННа.

    Мда. В Спартаке всегда в менеджменте работали толковые профи, но здесь специалист высочайшего уровня.
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