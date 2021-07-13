Зарема: «Если бы не травмы, Селихов заменил бы Акинфеева в сборной России»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что голкипер «красно-белых» мог бы стать основным вратарём сборной России.

Когда же, наконец, получит игровое время вратарь Александр Селихов? Уверена, если бы не череда травм, он имел бы все шансы стать основным вратарём сборной, заменив Акинфеева. Так удачно складывающаяся карьера (сэйвы в чемпионский сезон, важный опыт в матчах Лиги чемпионов) не должна заканчиваться играми за вторую команду. Тем более, в штабе Руя Витории, как преподносилось, очень крутой тренер вратарей, который научит тому, что никогда не умели. Дайте же шанс Селихову снова обрести уверенность! Надеюсь, созвучность с моей фамилией не станет негативным фактором для развития карьеры в «Спартаке».