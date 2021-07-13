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Малафеев рассказал, почему у Манчини не получилось проявить себя в «Зените»

13 июля 2021, 17:58

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, почему у главного тренера сборной Италии Роберто Манчини не получилось проявиться себя в питерском клубе.

Первое — он не нашел общий язык с некоторыми российскими игроками. Второе — он потерял спортивную мотивацию по личным обстоятельствам, о которых говорить я не буду. Это касается исключительно только Манчини.

Дело точно не в том, что ему удобнее тренировать сборные: он взял несколько кубков и суперкубков Италии, стал трехкратным чемпионом Италии с «Интером», чемпионом Англии с «Манчестер Сити», обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции. В общем, у него множество наград во главе клубов, так что здесь определенно не стоит вопрос, что он не клубный тренер.

Ранее бывший тренер «Зенита» рассказал о конфликте между Манчини и Артёмом Дзюбой.

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответ Q-J-G (раскрыть)
13 июля в 21:45
    dzvinka
    dzvinka
    13 июля в 21:00
    да он четкий тренер, просто он приехал сюда, посмотрел что никакого футбола тут нет, и никому он не нужен, а это просто цирк, вот он и не стал тратить на это время да и все. Чутка поднял бабла и пошел дальше - смекалистый дядька, как и любой макаронник, который чего-то добился - сразу правильно сориентировался в ситуации.
    makkie
    makkie
    13 июля в 19:18
    Поцапался с Дзюбой - и сразу уволили.
    Roman73
    Roman73
    13 июля в 18:50, ред.
    У иностранцев не получается потому , что для них неожиданность , что в лучших клубах России в основе выходят игроки, имеющие пробелы в технике работы с мячом, пробелы в тактической подготовке . Игроки , которые не могут обеспечить должную интенсивность игры хотя бы в 15 из 30 матчей чемпионата . Но самое большое затруднение для них , что невозможно посадить подобных бездарей на лавку потому , что они чьи- то дети или внуки , чьи-то протеже .
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 июля в 18:24
    почему у Манчини не получилось проявить себя в «Зените»

    Да потому, что надо составлять контракт таким образом, чтобы главный тренер получал зарплату по факту за то, каких результатов, каких успехов добилась команда. Всё должно быть оговорено в контракте, когда, за что, и за какие успехи. Тогда будет стимул к работе...
    По факту, получают не за результаты, а за то, что главный тренер... Зачем ему было особо напрягаться в чужой стране, за команду, которая ему безразлична....

    То, что он отличный тренер он доказал на Евро-2020, с далеко не самой сильной сборной, он выиграл Евро-2020... Переиграв ту же сборную Испании по результату, а не по игре!

    ...он не нашел общий язык с некоторыми российскими игроками...

    Когда будут получать зарплату за выполненную работу согласно того, что оговорено в контракте, тогда и будут находить общий язык с теми игроками, с которыми не находят...
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    13 июля в 18:22
    .
    протон1
    протон1
    13 июля в 18:19
    да ответ очень прост. приехал подзаработать ...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    13 июля в 18:18
    Да разве что-нибудь получится, когда перед глазами каждый день такое:
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 июля в 18:17
    Гастарбайтер классический.
    d_fincher
    d_fincher
    13 июля в 18:16
    Не сумел найти вход к Дзюбе.
    Igo0rek
    Igo0rek
    13 июля в 18:12
    Потому что Манчини приезжал зарабатывать. Причины очевидны всем.
    Аксинья
    Аксинья
    13 июля в 18:10
    В Зените у него был тормоз в виде двухметрового бревна))
    mihaluch
    mihaluch
    13 июля в 18:07
    Минталетет у него тот.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    13 июля в 18:01
    Где Роберто и где Дзюба ....даже сравнивать глупо.
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