Малафеев рассказал, почему у Манчини не получилось проявить себя в «Зените»

Бывший голкипер «Зенита» ответил на вопрос, почему у главного тренера сборной Италии не получилось проявиться себя в питерском клубе.

Первое — он не нашел общий язык с некоторыми российскими игроками. Второе — он потерял спортивную мотивацию по личным обстоятельствам, о которых говорить я не буду. Это касается исключительно только Манчини.

Дело точно не в том, что ему удобнее тренировать сборные: он взял несколько кубков и суперкубков Италии, стал трехкратным чемпионом Италии с «Интером», чемпионом Англии с «Манчестер Сити», обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции. В общем, у него множество наград во главе клубов, так что здесь определенно не стоит вопрос, что он не клубный тренер.