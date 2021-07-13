Малафеев рассказал, почему у Манчини не получилось проявить себя в «Зените»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, почему у главного тренера сборной Италии Роберто Манчини не получилось проявиться себя в питерском клубе.
Первое — он не нашел общий язык с некоторыми российскими игроками. Второе — он потерял спортивную мотивацию по личным обстоятельствам, о которых говорить я не буду. Это касается исключительно только Манчини.
Дело точно не в том, что ему удобнее тренировать сборные: он взял несколько кубков и суперкубков Италии, стал трехкратным чемпионом Италии с «Интером», чемпионом Англии с «Манчестер Сити», обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции. В общем, у него множество наград во главе клубов, так что здесь определенно не стоит вопрос, что он не клубный тренер.
Ранее бывший тренер «Зенита» рассказал о конфликте между Манчини и Артёмом Дзюбой.
Да потому, что надо составлять контракт таким образом, чтобы главный тренер получал зарплату по факту за то, каких результатов, каких успехов добилась команда. Всё должно быть оговорено в контракте, когда, за что, и за какие успехи. Тогда будет стимул к работе...
По факту, получают не за результаты, а за то, что главный тренер... Зачем ему было особо напрягаться в чужой стране, за команду, которая ему безразлична....
То, что он отличный тренер он доказал на Евро-2020, с далеко не самой сильной сборной, он выиграл Евро-2020... Переиграв ту же сборную Испании по результату, а не по игре!
...он не нашел общий язык с некоторыми российскими игроками...
Когда будут получать зарплату за выполненную работу согласно того, что оговорено в контракте, тогда и будут находить общий язык с теми игроками, с которыми не находят...
Да потому, что надо составлять контракт таким образом, чтобы главный тренер получал зарплату по факту за то, каких результатов, каких успехов добилась команда. Всё должно быть оговорено в контракте, когда, за что, и за какие успехи. Тогда будет стимул к работе...
По факту, получают не за результаты, а за то, что главный тренер... Зачем ему было особо напрягаться в чужой стране, за команду, которая ему безразлична....
То, что он отличный тренер он доказал на Евро-2020, с далеко не самой сильной сборной, он выиграл Евро-2020... Переиграв ту же сборную Испании по результату, а не по игре!
...он не нашел общий язык с некоторыми российскими игроками...
Когда будут получать зарплату за выполненную работу согласно того, что оговорено в контракте, тогда и будут находить общий язык с теми игроками, с которыми не находят...