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Пике — Касильясу: «„Идиот“? Это то, как Перес назвал тебя в аудиозаписи?»

14 июля 2021, 07:54

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс обменялись колкостями в инстаграме. Ранее оба игрока вместе выступали за сборную Испании.

34-летний защитник сбрил бороду и показал свой новый имидж в инстаграме, добавив к публикации подпись «Younger (Прим. — помолодевший)». Касильяс прокомментировал фотографию, написав «Mounguer» (игра слов между younger и monguer — слово, примерно означающее «идиот»).

«Mounguer? Это то, что Фло [Перес] сказал о тебе в аудиозаписи, нет?» - ответил Пике на комментарий Касильяса.

Напомним, издание El Confidencial вчера опубликовало высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, попавшей в распоряжение газеты. В них глава мадридского клуба жёстко раскритиковал двух легенд «Реала» Икера Касильяса и Рауля.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 20:08, ред.
Пикеша рано что то старческая слабость стала одолевать.
Плохо ему. Тело старика а мозг ребенка.
Brooklyn888
Brooklyn888
14 июля в 18:57
Кас такое бы никогда не сказал ,хотя в адрес Пике положено и не такое)😂
David Young
David Young
14 июля в 13:11
Как дети малые.
sir_Alex
sir_Alex
14 июля в 12:06
Два де***а – это сила! 💪
gavryushabuk
gavryushabuk
14 июля в 11:33
Эта каталонская псина окончательно съехала на дно к Широкову. Только в социалках и способна гавкать.
112910415
112910415
14 июля в 09:55
парни, похоже, не дружат
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 июля в 09:24
Не ожидал такой глупости от Касильяса.
Мага Шульман
Мага Шульман
14 июля в 08:38
Пике рога жмут, наверно?
Djebrael
Djebrael
14 июля в 08:01
О как мальчики теперь резвятся
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