Пике — Касильясу: «„Идиот“? Это то, как Перес назвал тебя в аудиозаписи?»

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14 июля 2021, 07:54

Защитник «Барселоны» и бывший вратарь «Реала» обменялись колкостями в инстаграме. Ранее оба игрока вместе выступали за сборную Испании.

34-летний защитник сбрил бороду и показал свой новый имидж в инстаграме, добавив к публикации подпись «Younger (Прим. — помолодевший)». Касильяс прокомментировал фотографию, написав «Mounguer» (игра слов между younger и monguer — слово, примерно означающее «идиот»).

«Mounguer? Это то, что Фло [Перес] сказал о тебе в аудиозаписи, нет?» - ответил Пике на комментарий Касильяса.

Напомним, издание El Confidencial вчера опубликовало высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, попавшей в распоряжение газеты. В них глава мадридского клуба жёстко раскритиковал двух легенд «Реала» и Рауля.