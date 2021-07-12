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«Спартак» — «Зениту»: «Аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев»

12 июля 2021, 18:44

Англоязычные аккаунты «Спартака» и «Зенита» поспорили в твиттере.

Отреагировав на победу сборной Италии на Евро-2020, пресс-служба московского клуба опубликовала картинку с упоминанием матча между «Зенитом» и «Спартаком», который состоялся в 2017 году и завершился победой москвичей со счетом 3:1. Тогда петербуржцами руководил Роберто Манчини.

«Спартак»: Футбол – это весело. Поблагодарите нас потом.

«Зенит»: Думаем, что Манчини лучше помнит эту игру из 2017 года (победа «Зенита» со счетом 5:1).

«Спартак»: Поздравляем! Работали ради того, чтобы закончить сезон пятыми. В любом случае позади нас.

«Зенит»: Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!

«Спартак»: Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам это сложно понять, ведь аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев... А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах.

Недавно «Спартак» подшутил над топ-клубом РПЛ.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ bashnat013 (раскрыть)
13 июля в 22:59
В идеале, клубы должны быть самоокупаемы, но это не про российский футбол.
bashnat013
bashnat013 ответ sir_Alex (раскрыть)
13 июля в 14:17
А я полностью согласен с тобой ,более того я считаю что титульные спонсоры как Лукойл Газпром Башнефть итд не должны быть в одной команде больше двух лет
sir_Alex
sir_Alex ответ bashnat013 (раскрыть)
13 июля в 09:26
Ок, тогда и вы не вспоминайте, начиная с момента прихода газпрома в ваш клуб. А так вся эта возня в соцсетях – детский сад, штаны на лямках.
bashnat013
bashnat013
13 июля в 08:43
Спартачи в девяностые вы ничего не выигрывали вас делали типа чемпионами поэтому если вы себя уважаете то про эти годы лучше не в поминайте
CАRLOS
CАRLOS
13 июля в 06:52
    санек002
    санек002 ответ praporchik zadov (раскрыть)
    12 июля в 23:59
    ЭТО ТОЧНО!
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    12 июля в 23:35
    Уже неактуальная шутка. Трофеев у Зенита уже прилично.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    12 июля в 22:42
    Как бы не старался твиттер Спартака троллить всех и всё вокруг себя - 20-ти летний троллинг Федуна над своей командой им не переплюнуть....))))
    Хиромант
    Хиромант
    12 июля в 22:27
    Так и хочется сказать: "Если вы настоящие мужики, отвечающие за свои слова, так выйдите на футбольное поле, и докажите своей игрой, что вы "круче"!!!

    А в интернете, прыгая с сайта на сайт, доказывать свою крутизну детскими "писалками", типа: да мы самые крутые; да мы в этом сезоне всех порвём, да мы...такие... и вот такие... и т.д. - НУ ЭТО НЕСЕРЬЁЗНО!!! ДЕТСКИЙ САД КАКОЙ-ТО!
    Gelious
    Gelious
    12 июля в 22:23
      KLINSI
      KLINSI
      12 июля в 22:13
      Да уж, деградация псевдонародных просто зашквар)))
      Давайте жгите дальше)).
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      12 июля в 22:08
      Всех этих клоунов с обеих сторон на дом 2....не мужики а бабы полюбому!
      протон1
      протон1
      12 июля в 21:25
      Щас бы кичиться чемпионствами в 90-00х. Налепили липовых звёздочек себе и радуются)
      NRK FISHKA
      NRK FISHKA
      12 июля в 20:56
      дзюба рукоблудит чаще чем зенит выигрывает...
      Шуnя771
      Шуnя771
      12 июля в 20:45
      Несолидно Спартаку троллить будущих призеров РПЛ 2021-2022 гг.
      lotsman
      lotsman
      12 июля в 20:42, ред.
      "Спартак" - "Зениту".
      Может я что то пропустил, пока бродил по свету, но 11 лет в школе, а потом 6 лет в мореходке, меня учили, что названия в скобках не склоняются. И поэтому я хочу сказать грамотеям из "Soccer", что нет таких команд - "Зениту", "Спартака", "Зенита", "Спартаку", а есть команды "Зенит" и "Спартак".
      1-я конная
      1-я конная
      12 июля в 20:38
      Спартаку ли об этом говорить )))
      ATG
      ATG
      12 июля в 20:29
      Два дна петушатся
      желаю чтобы вам
      желаю чтобы вам
      12 июля в 20:24
        batog
        batog
        12 июля в 20:07, ред.
        Честно слово - дети в песочнице. У кого там че толще и длиннее.
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond
        12 июля в 20:00
        "Англоязычные аккаунты «Спартака» и «Зенита» поспорили в твиттере"

        Палата №6 ждет своих пациентов
        Джон Иванов 2
        Джон Иванов 2
        12 июля в 19:41
        Что те, что другие, дно, вот только и остаётся друг друга обкакивать
        Василий Иванов 1
        Василий Иванов 1
        12 июля в 19:40
        Два сорта одного сами знаете чего
        за
        за
        12 июля в 19:39
        Гибридные войны в разгаре.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        12 июля в 19:39
        Спорят у кого больше!🤣
        STVA 1
        STVA 1
        12 июля в 19:38
        Детский сад штаны на лямках с обеих сторон))
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        12 июля в 19:38
        Не пойму почему все считают что твит Спартака с которого всё началось адресовался Зениту?!! Явно же что Манчини адресовали, но Питерские и здесь не промолчали, во все дырки нос суют! Лучше и дальше продолжайте Манчини поздравлять с победой! И желательно чтобы это сделал Дзюба!!!)
        BDA8181
        BDA8181
        12 июля в 19:38
        Мдя, два ..... это сила )) А вообще Спаму лучше молчать , хотя бы то что всего два клуба РПЛ брали еврокубки ))Это уже перевешивает все титулы Спама вместе взятых)) Да и пристижней. Так что на данный момент с приставкой натяжной ТОП пускай и в нашем болоте имеют права два клуба. А Спам если будет много шутить и играть как сейчас,могут получить как на заре своего существование ЛОКО прозвище ПЯТОЕ КОЛЕСО ))))
        Олег Борткевич
        Олег Борткевич ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
        12 июля в 19:38
        Это они от бессилия на поле.
        STVA 1
        STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        12 июля в 19:38
        Поправлю чутка! Время газпрома и персонажей типа Вилкова)
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