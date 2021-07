«Спартак» — «Зениту»: «Аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев»

Англоязычные аккаунты «Спартака» и «Зенита» поспорили в твиттере.

Отреагировав на победу сборной Италии на Евро-2020, пресс-служба московского клуба опубликовала картинку с упоминанием матча между «Зенитом» и «Спартаком», который состоялся в 2017 году и завершился победой москвичей со счетом 3:1. Тогда петербуржцами руководил Роберто Манчини.

«Спартак»: Футбол – это весело. Поблагодарите нас потом.

«Зенит»: Думаем, что Манчини лучше помнит эту игру из 2017 года (победа «Зенита» со счетом 5:1).

«Спартак»: Поздравляем! Работали ради того, чтобы закончить сезон пятыми. В любом случае позади нас.

«Зенит»: Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!

«Спартак»: Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам это сложно понять, ведь аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев... А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах.

We've won the league 22 times.



You wouldn't know though, you have more Twitter accounts than you have titles...



Could compare the number of stars on our logos as well 😉 https://t.co/KBIJsyMx0y pic.twitter.com/0rKZ0C6w5M