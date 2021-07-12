«Спартак» — «Зениту»: «Аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев»

Англоязычные аккаунты «Спартака» и «Зенита» поспорили в твиттере.
Отреагировав на победу сборной Италии на Евро-2020, пресс-служба московского клуба опубликовала картинку с упоминанием матча между «Зенитом» и «Спартаком», который состоялся в 2017 году и завершился победой москвичей со счетом 3:1. Тогда петербуржцами руководил Роберто Манчини.
We think @robymancio remembers this match in 2017 more lads. https://t.co/EOVrDZ5rPL pic.twitter.com/2I33qzBtmI— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 12, 2021
«Спартак»: Футбол – это весело. Поблагодарите нас потом.
«Зенит»: Думаем, что Манчини лучше помнит эту игру из 2017 года (победа «Зенита» со счетом 5:1).
«Спартак»: Поздравляем! Работали ради того, чтобы закончить сезон пятыми. В любом случае позади нас.
«Зенит»: Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!
«Спартак»: Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам это сложно понять, ведь аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев... А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах.
We've won the league 22 times.— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 12, 2021
You wouldn't know though, you have more Twitter accounts than you have titles...
Could compare the number of stars on our logos as well 😉 https://t.co/KBIJsyMx0y pic.twitter.com/0rKZ0C6w5M
Недавно «Спартак» подшутил над топ-клубом РПЛ.
Спасибо, посмеялся. Спартак - 88-е место в рейтинге УЕФА, Зенти - 28-е, так что могут подтереться своими трофеями.
Спасибо, посмеялся. Спартак - 88-е место в рейтинге УЕФА, Зенти - 28-е, так что могут подтереться своими трофеями.
А в интернете, прыгая с сайта на сайт, доказывать свою крутизну детскими "писалками", типа: да мы самые крутые; да мы в этом сезоне всех порвём, да мы...такие... и вот такие... и т.д. - НУ ЭТО НЕСЕРЬЁЗНО!!! ДЕТСКИЙ САД КАКОЙ-ТО!
А в интернете, прыгая с сайта на сайт, доказывать свою крутизну детскими "писалками", типа: да мы самые крутые; да мы в этом сезоне всех порвём, да мы...такие... и вот такие... и т.д. - НУ ЭТО НЕСЕРЬЁЗНО!!! ДЕТСКИЙ САД КАКОЙ-ТО!
Давайте жгите дальше)).
Давайте жгите дальше)).
Может я что то пропустил, пока бродил по свету, но 11 лет в школе, а потом 6 лет в мореходке, меня учили, что названия в скобках не склоняются. И поэтому я хочу сказать грамотеям из "Soccer", что нет таких команд - "Зениту", "Спартака", "Зенита", "Спартаку", а есть команды "Зенит" и "Спартак".
Может я что то пропустил, пока бродил по свету, но 11 лет в школе, а потом 6 лет в мореходке, меня учили, что названия в скобках не склоняются. И поэтому я хочу сказать грамотеям из "Soccer", что нет таких команд - "Зениту", "Спартака", "Зенита", "Спартаку", а есть команды "Зенит" и "Спартак".
Палата №6 ждет своих пациентов
Палата №6 ждет своих пациентов