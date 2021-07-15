«Сити» хочет подписать Левандовски после отказа «Тоттенхэма» по Кейну

«Манчестер Сити» продолжает поиски нового нападающего. Главной целью «горожан» значился форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. Однако владелец лондонского клуба Дэниел Леви хочет сохранить англичанина в команде и не готов расстаться с ним даже за 100 млн фунтов.
Как утверждает источник, теперь «Сити» переключился на форварда «Баварии» Роберта Левандовски. на которого также претендует «Реал».
Недавно появилась информация о том, что «Бавария» ищет замену польскому нападающему и уже составила первоначальный список кандидатов.
Видимо все ждут прошлых цен и доходов. Но их может и не быть вовсе.
И только ПСЖ ест как не в себя.
Видимо все ждут прошлых цен и доходов. Но их может и не быть вовсе.
И только ПСЖ ест как не в себя.