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«Сити» хочет подписать Левандовски после отказа «Тоттенхэма» по Кейну

15 июля 2021, 03:55

«Манчестер Сити» продолжает поиски нового нападающего. Главной целью «горожан» значился форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. Однако владелец лондонского клуба Дэниел Леви хочет сохранить англичанина в команде и не готов расстаться с ним даже за 100 млн фунтов.

Как утверждает источник, теперь «Сити» переключился на форварда «Баварии» Роберта Левандовски. на которого также претендует «Реал».

Недавно появилась информация о том, что «Бавария» ищет замену польскому нападающему и уже составила первоначальный список кандидатов.

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протон1
протон1
15 июля в 12:22
интересно, сколько за него запросит бавария. миллионов 150? без роберта мюнхенцам ой как тяжко будет
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
15 июля в 12:16
В связи с коронавирусом стало меньше значимых трансферов, те же Барселона и Реал практически не обновляются за прошедшие два года.
Видимо все ждут прошлых цен и доходов. Но их может и не быть вовсе.
И только ПСЖ ест как не в себя.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
15 июля в 12:11
Как всегда вопрос в цене за форварда, который будет дальше только сдавать.
Cules2013
Cules2013
15 июля в 10:41
Для Сити будет очень мощное усиление
AmIIIeR89
AmIIIeR89
15 июля в 08:22
Левандовски нигде, кроме Бундеслиги ничего не покажет
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 05:57
Левандовски уже не перспективен.
sv_1969
sv_1969
15 июля в 04:52
Пускай попробует
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 04:23
Губа у сити не дура.
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