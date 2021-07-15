«Сити» хочет подписать Левандовски после отказа «Тоттенхэма» по Кейну

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15 июля 2021, 03:55

«Манчестер Сити» продолжает поиски нового нападающего. Главной целью «горожан» значился форвард «Тоттенхэма» . Однако владелец лондонского клуба Дэниел Леви хочет сохранить англичанина в команде и не готов расстаться с ним даже за 100 млн фунтов.

Как утверждает источник, теперь «Сити» переключился на форварда «Баварии» . на которого также претендует «Реал».

Недавно появилась информация о том, что «Бавария» ищет замену польскому нападающему и уже составила первоначальный список кандидатов.