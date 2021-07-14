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Навас не хочет уходить из ПСЖ

14 июля 2021, 16:31

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас намерен остаться в клубе, несмотря на предстоящий приход в команду Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает ESPN.

Что касается позиции парижан, то они тоже не хотят прекращать сотрудничество с вратарем.

Ранее слухи связывали Наваса с грандом АПЛ.

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Все комментарии
амурец
амурец
15 июля в 02:32
Доннарумма, конечно молодец, но Навас, на мой взгляд всё же получше будет
Ozabot
Ozabot
14 июля в 18:54
Удачи Навасу. Пусть сохранит свое место в составе.
BDA8181
BDA8181
14 июля в 18:45, ред.
Вообще , мне больше Навас нравиться,чем Итальянец. И не удивлюсь если Навас посадит его на лавку.
juvenale
juvenale
14 июля в 18:15
сядет на лавку
Q-J-G
Q-J-G
14 июля в 17:25
Навас не хочет уходить из ПСЖ

Тем лучше, здоровая конкуренция будет поддерживать в тонусе, и Кейлора, и Джанлуиджи, играть будет тот, кто лучше на данный момент, не давая возможности расслабляться ни одному, ни второму...

Вовремя подсуетилось руководство ПСЖ, пригласив Джанлуиджи...
Только надо ли это самому Джанлуиджи, лучшему игроку Евро-2020 играть в далеко не самой лучшей Лиге 1...?
Gahi
Gahi
14 июля в 17:11
В апреле месяце Кейлор Навас продлил свой контракт с ПСЖ до 2024 года, где будет получать около 200 тыс евро в неделю до конца контракта ему исполнится 37 лет. Стоит ли Навасу куда-то переходить когда у него всё так складывается хорошо в клубе. Да пришёл конкурент на место в воротах, так это хорошо будут делить ворота между собой а так же ответственность перед командой. Удачи
mihaluch
mihaluch
14 июля в 16:37
Не хочет уходить останется вторым.
Ironigor
Ironigor
14 июля в 16:36
Разберутся сами , деньги 💰 ляжки не живут !
УЕСКА
УЕСКА
14 июля в 16:35
Навас слишком хороший вратарь чтобы сидеть под Доннаруммой. Лучше ему начать искать новый клуб.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 16:35
Кто же от денег уходит?
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