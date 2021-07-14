Навас не хочет уходить из ПСЖ

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас намерен остаться в клубе, несмотря на предстоящий приход в команду Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает ESPN.
Что касается позиции парижан, то они тоже не хотят прекращать сотрудничество с вратарем.
Ранее слухи связывали Наваса с грандом АПЛ.
Тем лучше, здоровая конкуренция будет поддерживать в тонусе, и Кейлора, и Джанлуиджи, играть будет тот, кто лучше на данный момент, не давая возможности расслабляться ни одному, ни второму...
Вовремя подсуетилось руководство ПСЖ, пригласив Джанлуиджи...
Только надо ли это самому Джанлуиджи, лучшему игроку Евро-2020 играть в далеко не самой лучшей Лиге 1...?
Тем лучше, здоровая конкуренция будет поддерживать в тонусе, и Кейлора, и Джанлуиджи, играть будет тот, кто лучше на данный момент, не давая возможности расслабляться ни одному, ни второму...
Вовремя подсуетилось руководство ПСЖ, пригласив Джанлуиджи...
Только надо ли это самому Джанлуиджи, лучшему игроку Евро-2020 играть в далеко не самой лучшей Лиге 1...?