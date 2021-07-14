Навас не хочет уходить из ПСЖ

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14 июля 2021, 16:31

Голкипер ПСЖ намерен остаться в клубе, несмотря на предстоящий приход в команду Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает ESPN.

Что касается позиции парижан, то они тоже не хотят прекращать сотрудничество с вратарем.