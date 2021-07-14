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Мальдини подтвердил, что Жиру перейдёт в «Милан»

14 июля 2021, 21:30

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдёт в стан «россонери».

Жиру должен прибыть завтра. Он чемпион, добившийся больших успехов не только со сборной, но и с «Челси», так как он также является новым победителем Лиги чемпионов. Он очень опытный игрок, и это то, что мы ищем, потому что мы самая молодая команда в Серии А. Нам нужны люди с большим опытом.

Мог ли перейти в «Милан» более молодой и перспективный нападающий? Мог. Идея состоит в том, чтобы заложить основу для команды, а затем, возможно, дождаться финальной стадии трансферного рынка.

Ранее стало известно, сколько «Милан» заплатит «Челси» за трансфер Жиру.

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Все комментарии
azkan
azkan
15 июля в 19:52
Не плохой вариант для Жиру. Он в Челси очень старался.
Удачи ему в новом клубе!
azkan
azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
15 июля в 19:51
Ну почему же? Вот Милан раскошелились на один млн. за Жиру)) Прогресс))
galem72
galem72
15 июля в 10:06
Для скоростного футбола Салатик уже сдулся, но для оборонного СериАла вполне себе годный трансфер. Как финишер, Жиру неплохо добивает в раму, так что удачи ему в Милане.
Triem
Triem ответ gmrexv78wz6y (раскрыть)
15 июля в 09:08, ред.
Он же сказал зачем. Нужен опыт и возраст чтобы молодые не терялись. Команда молодая и им одного-двух таких Жиру надо подкинуть. Желательно недорогих.
gmrexv78wz6y
gmrexv78wz6y
14 июля в 22:51
Зачем Милану мебель в нападении? Чемпион мира, который не нанёс ни одного удара в створ за турнир. Бред!
Стасодзюб
Стасодзюб
14 июля в 21:57
Мда как говорится тараканы в голове.
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 21:56
"Милан купил салат"
sv_1969
sv_1969
14 июля в 21:37
Старичков набирают
протон1
протон1
14 июля в 21:34
А Ибрагимович может поделиться опытом с молодым Жиру
dimagas2
dimagas2
14 июля в 21:33, ред.
С этим Миланом связатся -как на месте топтатся.
beefs
beefs
14 июля в 21:32
Трансферное окно в действии...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
14 июля в 21:32
Ну в Серии А Жиру станет лучшим бомбардиром лига пенсионеров.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 июля в 21:30
Хватит уже о нем...
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