Мальдини подтвердил, что Жиру перейдёт в «Милан»

Технический директор «Милана» подтвердил, что нападающий «Челси» перейдёт в стан «россонери».

Жиру должен прибыть завтра. Он чемпион, добившийся больших успехов не только со сборной, но и с «Челси», так как он также является новым победителем Лиги чемпионов. Он очень опытный игрок, и это то, что мы ищем, потому что мы самая молодая команда в Серии А. Нам нужны люди с большим опытом.

Мог ли перейти в «Милан» более молодой и перспективный нападающий? Мог. Идея состоит в том, чтобы заложить основу для команды, а затем, возможно, дождаться финальной стадии трансферного рынка.