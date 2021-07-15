Футболисты ЦСКА отказались привиться от коронавируса

Все игроки ЦСКА отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил источник, близкий к руководству армейского клуба.
Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники.
Недавно один из самых популярных игроков мира сделал прививку от коронавируса.
Понятно, это личное дело каждого. Но считаю и агитировать против вакцинации недопустимо. В Европе и США % вакцинированных намного выше, что говорит об уровне социальной ответственности людей не только за свое здоровье, но и здоровье окружающих. А у нас всем на всех нас....
Понятно, это личное дело каждого. Но считаю и агитировать против вакцинации недопустимо. В Европе и США % вакцинированных намного выше, что говорит об уровне социальной ответственности людей не только за свое здоровье, но и здоровье окружающих. А у нас всем на всех нас....
Парадокс в том, что как ни странно Россия первыми в мире разработали «вакцину»...Россия где медицина на нулевом уровне...Не Израиль, не Германия, не Китай, не США где медицина на высоком уровне. И второй момент, сами чиновники почему то не горят желанием прививаться, да и этот самый Спутник нигде не признан даже, и как сказал Песков, Спутник 5 не прошёл ещё всех исследований, испытаний)) это вот самое смешное, люди в роли подопытных кроликов.
Каждый пусть сам для себя решает.
Парадокс в том, что как ни странно Россия первыми в мире разработали «вакцину»...Россия где медицина на нулевом уровне...Не Израиль, не Германия, не Китай, не США где медицина на высоком уровне. И второй момент, сами чиновники почему то не горят желанием прививаться, да и этот самый Спутник нигде не признан даже, и как сказал Песков, Спутник 5 не прошёл ещё всех исследований, испытаний)) это вот самое смешное, люди в роли подопытных кроликов.
Каждый пусть сам для себя решает.
Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.
Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.
Вакцина же добровольная.
Вакцина же добровольная.