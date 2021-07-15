Футболисты ЦСКА отказались привиться от коронавируса

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15 июля 2021, 12:08

Все игроки ЦСКА отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил источник, близкий к руководству армейского клуба.

Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники.

Недавно один из самых популярных игроков мира сделал прививку от коронавируса.