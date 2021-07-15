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Футболисты ЦСКА отказались привиться от коронавируса

15 июля 2021, 12:08

Все игроки ЦСКА отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил источник, близкий к руководству армейского клуба.

Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники.

Недавно один из самых популярных игроков мира сделал прививку от коронавируса.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:38
Установлено, что эта зараза, в отличие от всех предыдущих, без следа не проходит. Через полгода- год вдруг возникают осложнения в узких местах организма: лёгкие, сердце, почки и прочее, о которых переболевший даже и не подозревал, но вирус нашёл их и оставил там следы, порчу, которая развивается незаметно и бессимптомно до критического состояния. Случаев так много, что создали специальную диспансеризацию для ковидных. Их вызывают для профилактики. Так представляешь, они и тут не приходят. Насколько же наши люди беспечны.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 15:30
Паниковать не надо, но учти, что иммунитет у тебя только от того штамма, которым ты переболел. Это наверняка не "Дельта" или ещё более свеженький и смертельный "Дельта+". К тому же, всего на 6 месяцев. Так что риск повторного заражения этими новичками у тебя весьма велик. Очень советую через полгода после болезни привиться. И ещё: нужна специальная диспансеризация для ковидных, т.к. установлено, что эта зараза без следа не проходит, поэтому надо наблюдаться.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 15:19
В Китае вакцинировано 1.2 млрд. человек, т.е. почти 80% населения страны. Вакцинация продолжается невиданными нигде темпами - по 1млн. чел. в день. Цель вакцинировать всех. При этом, китайцы, несмотря на снятие многих ограничений, продолжают их соблюдать добровольно.
pomor45
pomor45 ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 15:14
Специалисты уже давно установили, что вирусы развиваются, т.е. мутируют, только в заражённых организмах, причём чем тяжелее поражение, тем сильнее мутация. Чем выше скорость распространения вируса, тем выше скорость мутации. Любая вакцинация в первую очередь резко снижает поле деятельности вируса, образно говоря его пищевую базу. В этом главная цель любой вакцинации - ограничить вирусу возможность мутировать. Иначе за его преобразованиями не угнаться. Тотальная санитария, локдауны, тоже позволяют достичь этой цели, но это гибельно для экономики. Поэтому выход только в массовой вакцинации Так было и будет всегда.
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
вчера в 07:24
Переболевшие прямо совсем не спорят?
David Young
David Young ответ Гриша Смирнов (раскрыть)
вчера в 07:21
Хорошо когда красно-белые из Москвы уважают красно-синих из Москвы.
Гриша Смирнов
Гриша Смирнов
вчера в 07:19
Кони красавцы. Респект от мясных
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
15 июля в 23:19
Я переболел . И никакой паники . )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Serg_Diamond (раскрыть)
15 июля в 23:16
Хорошо ! Возьми Китай ,где они победили этот вирус . В день у них заболевает 20-30 человек ! И это на миллиард жителей страны ! И вакцинировано у них мизерная доля населения . Так может не в вакцине дело ? Может надо было просто неукоснительно соблюдать все меры безопасности ,которые нам ещё в самом начале пандемии навязывало Министерство здравоохранения в виде двухнедельного карантина ? Когда врачи слёзно умаляли население побыть дома 2 недели ,чтобы долечить до конца заболевших . Нет же ,у нашего народа просто в заднице свербит от того ,что его заставляют против воли сидеть дома ! Народу надо на шашлыки ,видите ли ! Заграницу ,видите ли ему надо на отдых ! В том ,что сейчас происходит виноваты мы сами ! А вакцина - эта та же лотерея ,как и пенальти ! Повезёт - не повезёт !
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ pomor45 (раскрыть)
15 июля в 20:55
Что делать с заразившимся после укола? Расстрелять?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Шуnя771 (раскрыть)
15 июля в 20:54
Конечно там нет вируса. Я же не про это. Я про то, что заразившийся вакцинированный может даже не знать, что он заразился, т.к. болезнь в этом случае зачастую протекает в более легкой форме или вообще бессимптомно. А следовательно этот индивид не изолируется и будет распространять своих корончиков.
pomor45
pomor45 ответ Romeo 777 (раскрыть)
15 июля в 19:03
Не путай уровень общей медицины с уровнем инфекционной, которая в СССР была самой передовой в мире. Если бы в этой демократической России не похерили добрую половину тех санитарных мощностей, которые были в СССР, то и пандемии бы не было. Спутник разработан на основе нашей вакцины, победившей эболу. Была необходимость только модернизировать его в соответствии со свойствами Ковида. В части разработки вакцин СССР всегда был впереди планеты, а сейчас Россия, восполняя утраченное в угаре демократических преобразований, уверенно возвращает позиции. Спутник шагает по планете, несмотря на препоны конкурентов, закономерно и понятно любыми способами отстаивающих интересы своих фармацевтов. Независимые от ЕЭС страны, применяют российскую вакцину и производят её. Прежде этого они её досконально проверили. Привиты миллионы людей на планете. Монако и Сан-Марино, привив всех своих, организовали медицинский туризм и к ним очередь за вакцинацией Спутником из всех стран, более всего из ЕЭС, запретившего её. Никаких серьёзных нареканий нет. Так что, проверено временем и не только Россией, а всей планетой.
pomor45
pomor45 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
15 июля в 18:39
Чем сильнее реакция, тем больше будет антител и крепче защита.
pomor45
pomor45
15 июля в 18:37
Ну, что же. При первом же случае ковида посадить всю команду на карантин, а в случае выявления распространения заразы на игроков других клубов, снять с чемпионата.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
15 июля в 18:34, ред.
Вот, такие наветы и слушали мои соседи - пара под 70 лет. Пару недель назад не стало обоих. Его в пятницу, а её в понедельник. Мне 75, жене 73 - оба вакцинировались. Среди вакцинированных ровесников знакомых и друзей, более полутора десятков, никаких осложнений нет, максимум лёгкие симптомы, как и предупреждали врачи. Так что, не сей панику, и сам срочно привейся.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
15 июля в 18:07
В Спутнике синтетика, вируса и близко не было... Вот из-за таких и всё тормозиться...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Romeo 777 (раскрыть)
15 июля в 17:20, ред.
Не надо прибедняться. С российской наукой не все так плохо. Уровень российских врачей, уровень оснащения больниц и поликлиник и уровень российских ученых - это разные вещи. Российская наука далеко не отсталая. От лихорадки Эболы российские ученые тоже вакцину сделали первыми. А насчет того, что Спутник не прошел всех исследований, так это на западе он не прошел, потому что никто не торопится их там проводить. Нужно понимать, что это не только политика, но и бизнес. Но ведь никто и не сказал, что есть какие-то с ним проблемы. Зато побочек от спутника зафиксировано меньше, чем от израильских и американских вакцин. И в тех странах, где он одобрен (67 стран), никаких проблем с ним не было. Естественно, как и с любым лекарственным препаратом, могут быть побочки. И эффективность там не 100%. И заразиться после вакцинации можно, и переболеть. Но есть понятие риска. Так вот вакцинация этот риск снижает.
Понятно, это личное дело каждого. Но считаю и агитировать против вакцинации недопустимо. В Европе и США % вакцинированных намного выше, что говорит об уровне социальной ответственности людей не только за свое здоровье, но и здоровье окружающих. А у нас всем на всех нас....
Romeo 777
Romeo 777 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
15 июля в 16:57
Кому как, не собираюсь и не буду «вакцинироваться». На бумаге уже сделал.
Парадокс в том, что как ни странно Россия первыми в мире разработали «вакцину»...Россия где медицина на нулевом уровне...Не Израиль, не Германия, не Китай, не США где медицина на высоком уровне. И второй момент, сами чиновники почему то не горят желанием прививаться, да и этот самый Спутник нигде не признан даже, и как сказал Песков, Спутник 5 не прошёл ещё всех исследований, испытаний)) это вот самое смешное, люди в роли подопытных кроликов.
Каждый пусть сам для себя решает.
oFANATo
oFANATo
15 июля в 16:53
А тем временем Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что несколько футболистов команды отказались прививаться от коронавируса.

Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
15 июля в 15:43, ред.
Из тех людей, которых я знаю, в том числе пожилых, не было ни одного подобного случая. Наоборот, бурная реакция на вакцину (температура и т.п.) чаще всего проявляется у молодых, а не у стариков. А что касается хроников (гипертоников, сердечников и т.п.) и пожилых, так вот им в первую очередь нужно вакцинироваться (при отсутствии противопоказаний, разумеется), потому что в случае заражения ковидом вероятность осложнений и летального исхода для них очень высока.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ LOpp (раскрыть)
15 июля в 15:02
))))У нас же демократия ,свобода ! Всё добровольно ,никакого принуждения . Только вот если ты ,добровольно выйдешь на митинг против президента ,то тебя добровольно расстреляют на площади ! А так ,да ,всё добровольно ! ))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Serg_Diamond (раскрыть)
15 июля в 14:59
На разные возраста вакцина действует по разному . Для людей пожилого возраста ,в большинстве случаев , -это приговор , в лучшем случае ,обострение их хронических болячек . Среди моих знакомых уже пятеро людей в возрасте от 60-ти после вакцинации превратились в окончательных инвалидов ,а двое отправились на тот свет . Вот и думай !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Илья Пыркин (раскрыть)
15 июля в 14:52
Я врач . Сами изучайте . Из правительства что-то не очень вакцинируются ! Один трёп . Для людей с хроническими заболеваниями - это верный шаг к ......! К чему людей и подталкивают ,даже не так . Толкают !
112910415
112910415
15 июля в 14:27
новость прожила 2 часа и померла
Incredulous
Incredulous ответ mat73 (раскрыть)
15 июля в 14:13
Тем самым нарушить конституционные права граждан, за что потом по решению суда выплатить не малую компенсацию.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
15 июля в 14:13
А кого то через год может уже и не быть. Не вакцины нужно бояться, а вируса! Если кому-то вакцина не помогла избежать заражения, это не значит, что она не действует. Последствия от ковида ведь тоже могут быть разные, как и течение заболевания. Вакцинация, конечно, не панацея, она просто уменьшает риск заражения и протекания болезни в тяжелой форме. Уменьшает риск - это не значит, что это не может произойти, но вероятность тяжелых последствий уменьшается. Отказ от вакцинации не дает сформировать коллективный иммунитет, а из-за этого мутации вируса будут продолжаться и дальше.
LOpp
LOpp
15 июля в 14:06
Уважуха игрокам ЦСКА!
Вакцина же добровольная.
Lu4nik
Lu4nik
15 июля в 14:06
молодцы. Вот бы все клубы РПЛ (для начала) в отказ пошли
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Romeo 777 (раскрыть)
15 июля в 14:03, ред.
Переболеть тоже по разному можно. И на одном примере нельзя делать выводы.
mat73
mat73
15 июля в 13:58
Не допускать к работе, то бишь к играм, на поле, на матчи. А значит технарь.
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