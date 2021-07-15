Футболисты ЦСКА не отказывались от вакцинации

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15 июля 2021, 14:12

Директор по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксенов опроверг слухи о том, что команда в полном составе отказалась привиться от коронавируса

Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий.

Недавно один из самых популярных игроков мира сделал прививку от коронавируса.