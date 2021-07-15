Футболисты ЦСКА не отказывались от вакцинации

Директор по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксенов опроверг слухи о том, что команда в полном составе отказалась привиться от коронавируса
Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий.
Недавно один из самых популярных игроков мира сделал прививку от коронавируса.
Когда человек умирает от онкологии, то пишут - умер от ковид. Нет никакой эпидемии! Пора прекращать это всё.
От других болезней за год умирают намного больше, чем от лживого ковида - это официально. Но власти пугают население каждый день страшными новостями.
Когда человек умирает от онкологии, то пишут - умер от ковид. Нет никакой эпидемии! Пора прекращать это всё.
От других болезней за год умирают намного больше, чем от лживого ковида - это официально. Но власти пугают население каждый день страшными новостями.
вот и пойми
вот и пойми
если многие игроки привиты ( и отсюда антитела ), г Аксенову следовало об этом сказать, избегая предположений о том, что люди массово болели
если многие игроки привиты ( и отсюда антитела ), г Аксенову следовало об этом сказать, избегая предположений о том, что люди массово болели
Все мы смертны, но не нужно торопиться умереть.
Береженого Бог бережёт. Осторожному в своих решениях и поступках человеку легче избежать опасностей.
Этим властям веры нет, что они вдруг захотели заботиться! Их кроме наживы больше ничего не движет.
Все мы смертны, но не нужно торопиться умереть.
Береженого Бог бережёт. Осторожному в своих решениях и поступках человеку легче избежать опасностей.
Этим властям веры нет, что они вдруг захотели заботиться! Их кроме наживы больше ничего не движет.
"Гы-гы-гы", как пишут наши заклятые питерские друзья ...
"Гы-гы-гы", как пишут наши заклятые питерские друзья ...
Так что бояться нечего. И тебе больше оптимизма.
Так что бояться нечего. И тебе больше оптимизма.
1. массово болели, выходит ?
2. уровень антител - не основание для медотвода
1. массово болели, выходит ?
2. уровень антител - не основание для медотвода
Так же и в футболе. Потому и заняли 6-е место, не попав в еврокубки.
Терпите!
Так же и в футболе. Потому и заняли 6-е место, не попав в еврокубки.
Терпите!
12:08 Футболисты ЦСКА отказались привиться от коронавируса
13:21 Дюков: «Моя личная точка зрения — нужно вакцинироваться»
14:12 Футболисты ЦСКА не отказывались от вакцинации
12:08 Футболисты ЦСКА отказались привиться от коронавируса
13:21 Дюков: «Моя личная точка зрения — нужно вакцинироваться»
14:12 Футболисты ЦСКА не отказывались от вакцинации
Уж он то бы момента не упустил раствор прогнать по вене :)
Уж он то бы момента не упустил раствор прогнать по вене :)