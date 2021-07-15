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Футболисты ЦСКА не отказывались от вакцинации

15 июля 2021, 14:12

Директор по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксенов опроверг слухи о том, что команда в полном составе отказалась привиться от коронавируса

Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий.

Недавно один из самых популярных игроков мира сделал прививку от коронавируса.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Усы Пескова
Усы Пескова ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:01
А ты врач? Знаешь, что статистика раздута в 10 раз?
Когда человек умирает от онкологии, то пишут - умер от ковид. Нет никакой эпидемии! Пора прекращать это всё.
От других болезней за год умирают намного больше, чем от лживого ковида - это официально. Но власти пугают население каждый день страшными новостями.
blitz
blitz
вчера в 10:35
Да же если и отказались то имеют на то право.
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
вчера в 06:52
Да уже все переболели, некоторые и не по одному разу, просто в лёгкой форме, отсюда и антитела
протон1
протон1
вчера в 02:07
Во Владимирской области введена обязательная вакцинация отдельных групп населения
вот и пойми
112910415
112910415 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 июля в 18:46
не хочется дискутировать, ограничусь малым -
если многие игроки привиты ( и отсюда антитела ), г Аксенову следовало об этом сказать, избегая предположений о том, что люди массово болели
Agamaga........
Agamaga........ ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
15 июля в 18:35
Под сладкими речами скрывается ложь!
Все мы смертны, но не нужно торопиться умереть.
Береженого Бог бережёт. Осторожному в своих решениях и поступках человеку легче избежать опасностей.
Этим властям веры нет, что они вдруг захотели заботиться! Их кроме наживы больше ничего не движет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
15 июля в 18:30
Поскольку ты не медик, поясню. Я привился в феврале. У меня титры 400 (очень высокий уровень антител). Приятель переболел серьезно, месяц в больнице( примерно в те же сроки), у него уровень антител 140. Ни мне, ни ему прививаться не надо. Это называется медотвод (нет необходимости). Примерно в сентябре-октябре мы вернемся к вопросу о вакцинации. Поскольку в ПФК ЦСКА очень серьезный медштаб, то, поверь мне, этот вопрос будет решен на самом высокопрофессиональном уровне. Понятно?
Бен Зопилой
Бен Зопилой
15 июля в 18:18
Гинер получил результаты теста: вакцина таки оказалась кошерной! :)
"Гы-гы-гы", как пишут наши заклятые питерские друзья ...
CАRLOS
CАRLOS ответ YVG (раскрыть)
15 июля в 17:25
Извините, а в каких Еврокубках будет играть ЦСКА в этом сезоне?
4RT
4RT
15 июля в 17:19
Перед Шойгу отмазываются 😁
viv
viv ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
15 июля в 17:02
Все верно " Ничто не вечно под луной."

Так что бояться нечего. И тебе больше оптимизма.
112910415
112910415
15 июля в 16:51
как всё сложно ...
1. массово болели, выходит ?
2. уровень антител - не основание для медотвода
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ viv (раскрыть)
15 июля в 16:45
Все мы смертны, но и это не все, некоторые внезапно смертны. Помнишь эти слова из фильма. Раньше чем предопределено Всевышним не умрем, он творец, от него пришли, к нему и уйдем. Не боись. Больше оптимизма.
memphis
memphis ответ dok66 (раскрыть)
15 июля в 16:43
Всмысле фейк? Он подтвердил, что они не привитые, сославшись на антитела и медотвод, опроверг только коллективное решение - ведь это урон имиджу
viv
viv ответ TEREK_FOREVER (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 16:29, ред.
А где доказательства, что если привился то не заболеешь? Пока только каждый день появляются новости, что вакцинированные артисты кино, театра, музыканты, певцы сделавшие прививку зарожаются и попадают в больницу.
dok66
dok66
15 июля в 16:28
Сразу было понятно , что это фейк . Вот только кому это было нужно ?
Palex
Palex
15 июля в 16:25
Ты комментарии о вакцинации, где-нибудь в другом месте постил бы. Вирусолог.
Palex
Palex ответ Евгений Сербин (раскрыть)
15 июля в 16:16
А ты уже привился?
Ironigor
Ironigor
15 июля в 15:47
Это был "доброй души" журналюга !
Bolshoy
Bolshoy ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
15 июля в 15:23
Ученый сделал вывод: ALBA ............ инфицирован на всю голову...)))
YVG
YVG
15 июля в 15:20
А как же отказажешся, ведь в еврокубки играть не пустят.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 июля в 15:18
Откуда такие слухи?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Евгений Сербин (раскрыть)
15 июля в 15:18
Когда слышу ярлык "антипрививочники" то понимаю, что своего мнения тут нет и не будет. Это как футбол со звуком смотреть и произносить "не забиваешь ты забивают тебе".
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 июля в 15:14
Поди пойми ваших коней - то короной болеют и скрывают, то отказываются от вакцинирования, то не отказываются.
Так же и в футболе. Потому и заняли 6-е место, не попав в еврокубки.
Терпите!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 15:12, ред.
Всё как всегда....в стране свободы слова...и свободы выбора..))))

12:08 Футболисты ЦСКА отказались привиться от коронавируса
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14:12 Футболисты ЦСКА не отказывались от вакцинации
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 15:04
Как же так? Спартачи уже на технарь рассчитывали.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
15 июля в 14:56
Жаль, Еременко больше не в строю!
Уж он то бы момента не упустил раствор прогнать по вене :)
pele1981
pele1981
15 июля в 14:56
Какая вакцинация? Коней же сразу клеймят, как только на конюшню поступят)))
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 14:54
Ну вот, уже заднюю включили.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
15 июля в 14:48
Антипрививочники это сплошь сверх эксперты в области здравоохранения. Ютюб что-ж ты с людьми делаешь?
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