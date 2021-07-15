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Гинер стал лауреатом премии РФС за вклад в развитие футбола

15 июля 2021, 19:02

Президент ЦСКА Евгений Гинер стал лауреатом премии Российского футбольного союза (РФС) в номинации «За вклад в развитие футбола». Об этом сообщает пресс-служба «армейского» клуба на официальном сайте:

Евгений Гинер является президентом армейцев уже 20 лет. За время его правления клуб завоевал шесть чемпионств, по семь Кубков и Суперкубков, а также первым среди российских клубов выиграл престижный европейский турнир — Кубок УЕФА. Кроме того, в этот период был построен новый домашний стадион красно-синих — «ВЭБ Арена».

Также сегодня был опубликован список 33 лучших игроков прошлого сезона, куда попали несколько игроков ЦСКА.

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Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 00:16
двадцать первом
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 июля в 23:52
Так оно и есть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июля в 23:46, ред.
Всегда говорил что армейцам неимоверно фортануло с Президентом и кипером...
Уровня Акинфеева на горизонте пока никого не видать....и увидим ли в обозримом будущем - неизвестно...
А Леннорыч и без премий РФС ...лучший Президент клуба Лиги в 21-м веке...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 23:19
Вполне заслуженное признание. Евгений по сути вернул команду на ведущие позиции в российском футболе и 21 трофей - тому подтверждение. Не многие могут похвастаться такими достижениями. Имея не самый большой бюджет , команда умудрялась регулярно брать трофеи. И хотя сейчас у армейцев не самые лучшие времена , будем надеяться , что армейцы сумеют преодолеть этот кризис.
Удачи армейцам, Гинеру здоровья.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 июля в 22:41
Кто бы что не говорил, но я считаю что ЗАСЛУЖЕННО.
ЕЛГ и ЦСКА -- не отделимы .
armeec_
armeec_ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 июля в 21:39, ред.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 июля в 21:16
    Зениту вам чего завидовать ???
    17 последних встреч между Зенитом и ЦСКА - лишь 1 победа ЦСКА.....
    Статистика малозавидная...)))
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    15 июля в 21:13
    Женя "четыре пальца" - красаучик - уж развил так развил
    протон1
    протон1
    15 июля в 20:54
    На мой взгляд самый весомый вклад в последнее время сделала Зарема Салихова.)))))
    oFANATo
    oFANATo
    15 июля в 20:40
    Наши поздравления Евгению Ленноровичу Гинеру!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    15 июля в 20:19, ред.
    На юбилей, а 20 лет президентства это очень даже большой юбилей, кстати больше, чем у Самого., принято награждать, тем более, что за 20 лет 21 титул, в тч 6 чемпионств7 Кубков, Кубок Уефа.. Кто хотя бы близко стоит в этом плане от Гинера? НИКОГО!. Так что завидуйте, молча, господа!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    15 июля в 20:05
    Ничуть)
    Q-J-G
    Q-J-G
    15 июля в 19:51
    Футбола, как такового нет, но лауреаты есть...

    НО,

    В данном, конкретном случае, заслуженно!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 июля в 19:44
    Вложился, попользовался благами футбола, теперь можно и на покои.
    Дальше будут рулить другие...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 июля в 19:40
    Спартачи занервничали.
    cska1948
    cska1948
    15 июля в 19:27
    Заслужил!
    Futurista
    Futurista
    15 июля в 19:26
    Интересно под какие % этот вклад)...
    alexgurzan
    alexgurzan ответ shlomo (раскрыть)
    15 июля в 19:24
    Добрый вечер.
    Разберёмся.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    15 июля в 19:15, ред.
    Это скорее всего дань, чем заслуга.
    Орешкин в этом сезоне показал что Гинер это пешка в их схемах.
    Если у Гинера есть хоть немного самоуважения, то он со славами "не устраивайте цирк, не унижайте меня"...
    shlomo
    shlomo ответ jobss (раскрыть)
    15 июля в 19:12
    Извините еще раз.....обоснование исчезло и появились вот такие циферки.... очки дали а потом сняли....что я сделал не так....
    drug01
    drug01
    15 июля в 19:11
    Вероятно для него этот успех не предел! Сложные финансовые обстоятельства в клубе заставили его пойти на трудный шаг! Гинер был всегда примером для всех футбольных клубов! Большое спасибо ему за работу!!! .......
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    15 июля в 19:07, ред.
    Не рано ли провожают...на пенсию....
    Или уже "фсё".....новые рулевые....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 июля в 19:03
    Вклад Гинера в футбол наконецто оценили!
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