Гинер стал лауреатом премии РФС за вклад в развитие футбола

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15 июля 2021, 19:02

Президент ЦСКА Евгений Гинер стал лауреатом премии Российского футбольного союза ( РФС ) в номинации «За вклад в развитие футбола». Об этом сообщает пресс-служба «армейского» клуба на официальном сайте:

Евгений Гинер является президентом армейцев уже 20 лет. За время его правления клуб завоевал шесть чемпионств, по семь Кубков и Суперкубков, а также первым среди российских клубов выиграл престижный европейский турнир — Кубок УЕФА . Кроме того, в этот период был построен новый домашний стадион красно-синих — « ВЭБ Арена».