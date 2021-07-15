Гинер стал лауреатом премии РФС за вклад в развитие футбола

Президент ЦСКА Евгений Гинер стал лауреатом премии Российского футбольного союза (РФС) в номинации «За вклад в развитие футбола». Об этом сообщает пресс-служба «армейского» клуба на официальном сайте:
Евгений Гинер является президентом армейцев уже 20 лет. За время его правления клуб завоевал шесть чемпионств, по семь Кубков и Суперкубков, а также первым среди российских клубов выиграл престижный европейский турнир — Кубок УЕФА. Кроме того, в этот период был построен новый домашний стадион красно-синих — «ВЭБ Арена».
Также сегодня был опубликован список 33 лучших игроков прошлого сезона, куда попали несколько игроков ЦСКА.
Удачи армейцам, Гинеру здоровья.
Удачи армейцам, Гинеру здоровья.