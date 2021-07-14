Один из игроков «Челси» или седьмая награда для Месси. Лучшее время назвать претендентов на «Золотой мяч»

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вчера, 23:55

«Соккер.ру» очерчивает узкий круг кандидатов.

Почему сейчас?

Закончился чемпионат Европы и Кубок Америки – началась пора прогнозов о том, кто возьмет в 2021 году «Золотой мяч». Конечно, эта награда вручается по итогам календарного года, а сейчас только июль. Но согласитесь, что на 90 процентов «Золотой мяч» выигрывается или проигрывается как раз к июлю, когда завершается клубный сезон и крупные турниры сборных – разыгрываются все главные трофеи.

Вклад осенней части года, где все клубные турниры только набирают ход, очень малозначителен – сложно выделять лучшего, копаясь в мельчайших деталях игровых нюансов, а не обращая все внимание на бурлящие страсти прошедшего сезона и чемпионатов сборных. Поэтому и более-менее предметные разговоры о потенциальных обладателях «Золотого мяча» начинаются примерно с июля.

По совокупности

Возьмите паузу и задумайтесь, есть ли какой-то явный фаворит, футболист, который однозначно ярче остальных себя проявил в этом году. Вряд ли у вас получится назвать такого игрока с ходу. А если и определитесь, то у соседа будет совсем другое мнение, а у иного товарища – третье. И так далее. 2021 год получился во многих смыслах по-футбольному необычным.

Да, 2020-й тоже выдался странным. Но там вообще не вручали «Золотой мяч». За что France Football получает стрелы критики до сих пор. И, к слову, в прошлом году был однозначный фаворит. Даже самые преданные фанаты Месси или Роналду, верящие, что их любимцы должны получать «Золотой мяч» каждый год до завершения карьеры, не стали бы спорить с тем, что Роберт Левандовски в 2020 году заслужил эту награду со своей россыпью трофеев и 55 голами в 47 матчах. Но пандемия, а точнее, поспешное и не самое продуманное решение учредителей «Золотого мяча» поставили крест на шансах поляка попасть еще и в этот исторический список. Хотя…

Нельзя исключать, что Левандовски вручат награду «по совокупности», ну, либо включат в число финалистов. Так или иначе, разные эксперты и СМИ называют его среди претендентов на «Золотой мяч» и в 2021 году. Так мы перешли к конкретным именам – тем, кого сейчас чаще всех связывают с этой премией.

Да, у Роберта нет в этом году международных трофеев, но он побил 49-летний рекорд Герда Мюллера, забив в Бундеслиге 41 гол в 29 матчах. Даже при вылете «Баварии» из Лиги чемпионов от ПСЖ он сохранил свою репутацию безупречной, поскольку пропускал оба матча из-за травмы. На Евро-2020 Польша разочаровала, но Левандовски забил три мяча в трех матчах – персонально неплохо.

Поход за седьмым

Эксперты могут говорить разное, но главный фаворит у букмекеров – Лионель Месси, который остается действующим обладателем «Золотого мяча», который взял в 2019-м. Не исключено, что к своим шести «Золотым мячам» он добавит еще один. Не самое выразительное выступление «Барселоны» в минувшем сезоне, конечно, портит картину. Но Месси привел Аргентину к победе в Кубке Америки, сняв с себя проклятие легенды, ничего не выигрывавшей с национальной сборной.

Причем Месси стал лучшим игроком турнира, забив больше всех голов, сделав больше всех голевых передач. Да и в «Барселоне» в минувшем сезоне Месси забил 30 мячей и сделал 11 голевых передач в 35 матчах Ла Лиги. К тому же каталонцы выиграли Кубок Испании, а в финале Месси забил дважды. В общем, букмекеры свое дело знают, и фаворита себе выцелили.

Двое из «Челси»

Но споры идут. И мы идем дальше. Называют имя НГоло Канте. Да, сейчас провал сборной Франции на чемпионате Европы выглядит слишком свежим, и называть кого-то из этой команды будет странно. Однако Канте творил невероятное в «Челси», особенно в Лиге чемпионов, став лучшим в полуфиналах с «Реалом» и в финале с «Манчестер Сити». Да даже после провала Франции к НГоло претензий нет – его все любят и ценят, застолбив за ним высокий уровень игры.

Впрочем, в том же «Челси» есть и другой кандидат – теневой фаворит, между прочим, хотя сам скромничает и отрицает этот факт. Это Жоржиньо. За всю историю только 11 футболистов в один год выиграли главные клубные и международные европейские трофеи. Жоржиньо – в их числе. С точки зрения трофеев и их величины – это его год, однозначно.

Причем Жоржиньо был ключевой фигурой в центре поля и в «Челси», и в сборной Италии, став незаменимым исполнителем для Томаса Тухеля и Роберто Манчини. Кстати, ровно таким же с трофейной точки зрения год стал для товарища Жоржиньо по «Челси» и сборной Эмерсона. Но крайний защитник гораздо меньший вклад внес и реже использовался тренерами. А Жоржиньо стал главным тянущим за ниточки игроком. Никто уже и не вспомнит его неудачу в серии пенальти в финале Евро – все равно Италия победила.

Достойны упоминания

Еще в списке претендентов на «Золотой мяч» нередко фигурируют гиганты Серии А – Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду. Не самые однозначные кандидаты, но свою базу сторонников имеют. Лукаку завоевал свой первый трофей, став с «Интером» чемпионом Италии. Причем «нерадзурри» прервали казавшуюся вечной гегемонию «Ювентуса», а Лукаку сделал в это решительный вклад, забив 24 мяча и исполнив 11 голевых передач в 36 матчах Серии А.

Он играл остро и за сборную Бельгии на Евро, забив четырежды в пяти матчах. Его сезон выдался однозначно мощным. А про Роналду принято говорить, что уже не тот, да и возраст 36 лет. Да и «Ювентус» подкачал: не выиграл впервые за десятилетие Серию А, рано вылетел из Лиги чемпионов от «Порту».

Да и сборная Португалии еще в 1/8 финала Евро вылетела от той же Бельгии. Опять Лукаку Роналду дорогу перешел. Однако имя Криштиану всегда где-то рядом с индивидуальными наградами. Все же португалец стал лучшим бомбардиром Евро-2020 и делит рекорд по количеству голов за сборную. Да и титул лучшего бомбардира Серии А с 29 голами не стоит списывать.

Кажется, круг очерчен, и он все же не так велик. Возможно, кто-то сумеет удивить в оставшиеся месяцы, но практически нет сомнений, что будущий обладатель «Золотого мяча» — в этом списке.