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Один из игроков «Челси» или седьмая награда для Месси. Лучшее время назвать претендентов на «Золотой мяч»

вчера, 23:55
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
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«Соккер.ру» очерчивает узкий круг кандидатов.

Почему сейчас?

Закончился чемпионат Европы и Кубок Америки – началась пора прогнозов о том, кто возьмет в 2021 году «Золотой мяч». Конечно, эта награда вручается по итогам календарного года, а сейчас только июль. Но согласитесь, что на 90 процентов «Золотой мяч» выигрывается или проигрывается как раз к июлю, когда завершается клубный сезон и крупные турниры сборных – разыгрываются все главные трофеи.

Вклад осенней части года, где все клубные турниры только набирают ход, очень малозначителен – сложно выделять лучшего, копаясь в мельчайших деталях игровых нюансов, а не обращая все внимание на бурлящие страсти прошедшего сезона и чемпионатов сборных. Поэтому и более-менее предметные разговоры о потенциальных обладателях «Золотого мяча» начинаются примерно с июля.

По совокупности

Возьмите паузу и задумайтесь, есть ли какой-то явный фаворит, футболист, который однозначно ярче остальных себя проявил в этом году. Вряд ли у вас получится назвать такого игрока с ходу. А если и определитесь, то у соседа будет совсем другое мнение, а у иного товарища – третье. И так далее. 2021 год получился во многих смыслах по-футбольному необычным.

Да, 2020-й тоже выдался странным. Но там вообще не вручали «Золотой мяч». За что France Football получает стрелы критики до сих пор. И, к слову, в прошлом году был однозначный фаворит. Даже самые преданные фанаты Месси или Роналду, верящие, что их любимцы должны получать «Золотой мяч» каждый год до завершения карьеры, не стали бы спорить с тем, что Роберт Левандовски в 2020 году заслужил эту награду со своей россыпью трофеев и 55 голами в 47 матчах. Но пандемия, а точнее, поспешное и не самое продуманное решение учредителей «Золотого мяча» поставили крест на шансах поляка попасть еще и в этот исторический список. Хотя…

Нельзя исключать, что Левандовски вручат награду «по совокупности», ну, либо включат в число финалистов. Так или иначе, разные эксперты и СМИ называют его среди претендентов на «Золотой мяч» и в 2021 году. Так мы перешли к конкретным именам – тем, кого сейчас чаще всех связывают с этой премией.

Да, у Роберта нет в этом году международных трофеев, но он побил 49-летний рекорд Герда Мюллера, забив в Бундеслиге 41 гол в 29 матчах. Даже при вылете «Баварии» из Лиги чемпионов от ПСЖ он сохранил свою репутацию безупречной, поскольку пропускал оба матча из-за травмы. На Евро-2020 Польша разочаровала, но Левандовски забил три мяча в трех матчах – персонально неплохо.

Поход за седьмым

Эксперты могут говорить разное, но главный фаворит у букмекеров – Лионель Месси, который остается действующим обладателем «Золотого мяча», который взял в 2019-м. Не исключено, что к своим шести «Золотым мячам» он добавит еще один. Не самое выразительное выступление «Барселоны» в минувшем сезоне, конечно, портит картину. Но Месси привел Аргентину к победе в Кубке Америки, сняв с себя проклятие легенды, ничего не выигрывавшей с национальной сборной.

Причем Месси стал лучшим игроком турнира, забив больше всех голов, сделав больше всех голевых передач. Да и в «Барселоне» в минувшем сезоне Месси забил 30 мячей и сделал 11 голевых передач в 35 матчах Ла Лиги. К тому же каталонцы выиграли Кубок Испании, а в финале Месси забил дважды. В общем, букмекеры свое дело знают, и фаворита себе выцелили.

Двое из «Челси»

Но споры идут. И мы идем дальше. Называют имя НГоло Канте. Да, сейчас провал сборной Франции на чемпионате Европы выглядит слишком свежим, и называть кого-то из этой команды будет странно. Однако Канте творил невероятное в «Челси», особенно в Лиге чемпионов, став лучшим в полуфиналах с «Реалом» и в финале с «Манчестер Сити». Да даже после провала Франции к НГоло претензий нет – его все любят и ценят, застолбив за ним высокий уровень игры.

Впрочем, в том же «Челси» есть и другой кандидат – теневой фаворит, между прочим, хотя сам скромничает и отрицает этот факт. Это Жоржиньо. За всю историю только 11 футболистов в один год выиграли главные клубные и международные европейские трофеи. Жоржиньо – в их числе. С точки зрения трофеев и их величины – это его год, однозначно.

Причем Жоржиньо был ключевой фигурой в центре поля и в «Челси», и в сборной Италии, став незаменимым исполнителем для Томаса Тухеля и Роберто Манчини. Кстати, ровно таким же с трофейной точки зрения год стал для товарища Жоржиньо по «Челси» и сборной Эмерсона. Но крайний защитник гораздо меньший вклад внес и реже использовался тренерами. А Жоржиньо стал главным тянущим за ниточки игроком. Никто уже и не вспомнит его неудачу в серии пенальти в финале Евро – все равно Италия победила.

Достойны упоминания

Еще в списке претендентов на «Золотой мяч» нередко фигурируют гиганты Серии А – Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду. Не самые однозначные кандидаты, но свою базу сторонников имеют. Лукаку завоевал свой первый трофей, став с «Интером» чемпионом Италии. Причем «нерадзурри» прервали казавшуюся вечной гегемонию «Ювентуса», а Лукаку сделал в это решительный вклад, забив 24 мяча и исполнив 11 голевых передач в 36 матчах Серии А.

Он играл остро и за сборную Бельгии на Евро, забив четырежды в пяти матчах. Его сезон выдался однозначно мощным. А про Роналду принято говорить, что уже не тот, да и возраст 36 лет. Да и «Ювентус» подкачал: не выиграл впервые за десятилетие Серию А, рано вылетел из Лиги чемпионов от «Порту».

Да и сборная Португалии еще в 1/8 финала Евро вылетела от той же Бельгии. Опять Лукаку Роналду дорогу перешел. Однако имя Криштиану всегда где-то рядом с индивидуальными наградами. Все же португалец стал лучшим бомбардиром Евро-2020 и делит рекорд по количеству голов за сборную. Да и титул лучшего бомбардира Серии А с 29 голами не стоит списывать.

Кажется, круг очерчен, и он все же не так велик. Возможно, кто-то сумеет удивить в оставшиеся месяцы, но практически нет сомнений, что будущий обладатель «Золотого мяча» — в этом списке.

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Все комментарии
kyxy
kyxy
сегодня в 06:32
Может дать по совокупности заслуг двух лет.
Nеmesis
Nеmesis
сегодня в 03:08
Индивидуально Левандовски провел сезон сильнее всех! Он и забил больше всех,и ЗБ взял,и бундеслигу взял,и рекорд Герда побил,и на Евро треху забил, по совокупности за прошлый должны дать! Гомик провел сильный сезон? Какой на. сильный сезон если барса все проиграла, если он в 7 класико не забивает.Да взял КА, но с гигантами ни одного гола :Уругвай,Колумбия и Бразилия. Получается за 30 голов и КА ЗМ? Тогда Канте или Жоржиньо должны взять за ЛЧ и ЧЕ.’ Вообщем посмотрим вручат ли очередной липовый мосси, или кому-то другому!
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:26, ред.
конечно знают, его уже назначили, как всегда вручат очередной липовый ЗМ
амурец
амурец
сегодня в 02:24
Жоржиньо, но помяните моё слово, ЗМ опять подарят на халяву аргентино-каталонскому балласту
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:29
Лол, стройные ряды фанатиков... Жоржиньо выиграл ЛЧ и ЧЕ, с клубом и сборной, которые ни там ни там не были фаворитами в целом, Месси выиграл КА, который проводится каждый год и где играют ровно две сильные команды, причем в полуфинале героем матча был Мартинес, а в финале он был вторым худшим в своей команде по оценкам.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:43, ред.
В этом году не смотря на очередной позор в лч и третье место в чемпионате Месси заслужил зм!
Говорю без всякой иронии-Месси индивидуально действительно был лучшим!
Тем более что наконец то выиграл кубок Америки став лучшим бомбардиром!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:39
Источник вы сами ?! Вот это уровень журналистики!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:31
А Леквандоскои не дали когда на голову гнома обходил, а теперь впорос соккерчанам, это премия или Муз-тв 2.0, где за тебя всё решили! ЯКасаемо сайта его можно обрушить за несправедливость!!!
faneng
faneng
сегодня в 00:24
Да все понятно, дадут Месси. Мне жаль Роналду, но он заслужил это окончательное поражение в споре с Месси: ушел из Реала и упустил ЗМ в 2018 г., разучился бить штрафные, плох как капитан (в сборной Португалии по факту вожак - Пепе).
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:13
Победитель известен и все знают кто он.
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