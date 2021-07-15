Стало известно, кому достанется приз Лучшему молодому игроку года в РПЛ

РФС сегодня объявит победителей собственной премии по итогам сезона-2020/21 в чемпионате России.
По информации источника, победителем в номинации «Надежда» (лучший молодой футболист до 21 года) станет полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.
18-летний хавбек в минувшем сезоне отметился 3 голами и 5 результативными передачами в 13 матчах РПЛ за основную команду «бело-голубых», а также забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач в 15 играх ПФЛ за «Динамо-2».
Также стало известно о том, кто получит главные награды РФС за прошлый сезон и кто попадёт в список 33 лучших футболистов по его итогам.
В голос рассмеялся один Хвича
В голос рассмеялся один Хвича
Успехов и удачи парню в Динамо!!!
Успехов и удачи парню в Динамо!!!