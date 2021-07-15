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Стало известно, кому достанется приз Лучшему молодому игроку года в РПЛ

15 июля 2021, 07:51

РФС сегодня объявит победителей собственной премии по итогам сезона-2020/21 в чемпионате России.

По информации источника, победителем в номинации «Надежда» (лучший молодой футболист до 21 года) станет полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

18-летний хавбек в минувшем сезоне отметился 3 голами и 5 результативными передачами в 13 матчах РПЛ за основную команду «бело-голубых», а также забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач в 15 играх ПФЛ за «Динамо-2».

Также стало известно о том, кто получит главные награды РФС за прошлый сезон и кто попадёт в список 33 лучших футболистов по его итогам.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92 ответ stanichnik (раскрыть)
15 июля в 17:48
Много чести из-за плагиата конфликтовать
stanichnik
stanichnik ответ ProKop92 (раскрыть)
15 июля в 14:29
С чем-то не согласны, опровергайте, а провоцировать меня на конфликт не надо.
ProKop92
ProKop92 ответ stanichnik (раскрыть)
15 июля в 12:17
Сам придумал или скопировал где?
протон1
протон1
15 июля в 12:14
Кикнадзе привет, лучший без вариантов
Ironigor
Ironigor
15 июля в 10:58
Красавчик паренёк. Удачи !!! Всем молодым парням Успехов !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 10:29
Хоть раз справедливость восторжествовало в нашем футболе.
stanichnik
stanichnik
15 июля в 10:16
В прошедшем первенстве РПЛ засветилось несколько молодых футболистов, но блеснувших пожалуй только три, Мухин в Локомотиве и Тюкавин с Захаряном в московском Динамо. Призвавшись зимой на первый сбор с главной командой в неполные восемнадцать лет, своей зрелой игрой Арсен застолбил за собой постоянное место в составе Динамо, забив при этом в тринадцати проведённых матчах три гола и сделав пять результативных передач. Его игра в весенней части чемпионата получила самую высокую оценку в прессе и футбольных экспертов не только у нас в стране, но и за рубежом, а Главный тренер сборной включил в список игроков для участия на Евро-2020. Болельщики Динамо надеются, что в этом году связка Захарян-Тюкавин поможет клубу в достижении поставленной задачи на сезон. Удачи им и без травм.
asraeil
asraeil
15 июля в 10:00
Думаю, что правильное решение
dеigandre
dеigandre
15 июля в 09:21
Лучший? За 13 матчей?
В голос рассмеялся один Хвича
Ваня Копчик
Ваня Копчик
15 июля в 08:44
Дивеев как бы уже в сборной.
beefs
beefs
15 июля в 08:36
всех с наградами, так держать и не сдаваться...
mihaluch
mihaluch
15 июля в 08:30
А больше не из кого выбирать.
shlomo
shlomo
15 июля в 08:25
Удачи парню!
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 08:21
Не зачах бы теперь.
ermak6848
ermak6848
15 июля в 08:14
С чем можно будет и Поздравить Арсена...
sv_1969
sv_1969
15 июля в 08:11
Думаю это правильно
Vladimir808
Vladimir808
15 июля в 07:55
Абсолютно заслуженно.
Успехов и удачи парню в Динамо!!!
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