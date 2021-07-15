Стало известно, кому достанется приз Лучшему молодому игроку года в РПЛ

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15 июля 2021, 07:51

РФС сегодня объявит победителей собственной премии по итогам сезона-2020/21 в чемпионате России.

По информации источника, победителем в номинации «Надежда» (лучший молодой футболист до 21 года) станет полузащитник «Динамо» .

18-летний хавбек в минувшем сезоне отметился 3 голами и 5 результативными передачами в 13 матчах РПЛ за основную команду «бело-голубых», а также забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач в 15 играх ПФЛ за «Динамо-2».