Соболев — лучший игрок матча «Рубин» — «Спартак»

Нападающий «Спартака» признан лучшим игроком матча Кубка Париматч Премьер против «Рубина» (4:0).

Форвард отметился забитым голом, а также прокомментировал победу своей команды:

Тяжело сказать, что команда в идеальных кондициях, ведь мы под нагрузками. Сейчас просто присутствует расслабленность. В сезоне будет немного иначе. Там будет нервозность, но нам надо сохранить то, что происходит в последние два матча. Легкость, когда забил гол? Не знаю, откуда она взялась. Но играть тяжело. На 40-й минуте уже тяжеловато. От игры к игре стану еще полегче и надеюсь, что буду забивать в каждом матче.

Не отказался бы еще от 2-3 дней выходных после сборной. Но на седьмой день я уже соскучился по футболу. Хотел вернуться в команду, когда вернулся, был рад. Усталости уже нет. У Витории всё через мяч. Он хочет играть активно везде. Мне нравится это. Тренировки интенсивные. Два матча мы смотримся неплохо.

Уверенная победа над «Рубином»? Эту игру можно не брать в пример. Там будет чемпионат, 3 очка и всё будет иначе. Надеюсь, что игра будет такой же, но будет тяжелее.