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Соболев — лучший игрок матча «Рубин» — «Спартак»

14 июля 2021, 23:20
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком матча Кубка Париматч Премьер против «Рубина» (4:0).

Форвард отметился забитым голом, а также прокомментировал победу своей команды:

Тяжело сказать, что команда в идеальных кондициях, ведь мы под нагрузками. Сейчас просто присутствует расслабленность. В сезоне будет немного иначе. Там будет нервозность, но нам надо сохранить то, что происходит в последние два матча. Легкость, когда забил гол? Не знаю, откуда она взялась. Но играть тяжело. На 40-й минуте уже тяжеловато. От игры к игре стану еще полегче и надеюсь, что буду забивать в каждом матче.

Не отказался бы еще от 2-3 дней выходных после сборной. Но на седьмой день я уже соскучился по футболу. Хотел вернуться в команду, когда вернулся, был рад. Усталости уже нет. У Витории всё через мяч. Он хочет играть активно везде. Мне нравится это. Тренировки интенсивные. Два матча мы смотримся неплохо.

Уверенная победа над «Рубином»? Эту игру можно не брать в пример. Там будет чемпионат, 3 очка и всё будет иначе. Надеюсь, что игра будет такой же, но будет тяжелее.

Бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова раскритиковали за то, как он использовал Соболева на Евро-2020.

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Все комментарии
minai
minai
15 июля в 00:35
А вот некто лысый и усатый убеждён, что лучший был Дзюба.
Блоссия
Блоссия
14 июля в 23:30
Трезвая оценка и осторожный оптимизм. Но нельзя не отметить, что индивидуальное мастерство Александра растет. Не останавливаться!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 июля в 23:29
Адекватное интервью. Так и надо. Есть движение в положительную сторону. Раньше было неправильно. Сам заработал потом прозвище...хотя предупреждал, что надо думать, что говоришь. Работай Соболь.
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