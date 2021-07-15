«Зениту» достанутся все три главные награды РФС за прошлый сезон

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15 июля 2021, 07:08

РФС сегодня объявит победителей собственной премии по итогам сезона-2020/21 в чемпионате России.

По данным источника, лучшей командой года признают «Зенит», который стал чемпионом России, лучшим тренером — наставника «сине-бело-голубых» , а лучшим футболистом — нападающего петербургского клуба , забившего 19 голов и сделавшего 6 результативных передач в 24 матчах РПЛ .