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«Зениту» достанутся все три главные награды РФС за прошлый сезон

15 июля 2021, 07:08

РФС сегодня объявит победителей собственной премии по итогам сезона-2020/21 в чемпионате России.

По данным источника, лучшей командой года признают «Зенит», который стал чемпионом России, лучшим тренером — наставника «сине-бело-голубых» Сергея Семака, а лучшим футболистом — нападающего петербургского клуба Сердара Азмуна, забившего 19 голов и сделавшего 6 результативных передач в 24 матчах РПЛ.

Ранее также стал известен список из 33 лучших футболистов прошлого сезона в РПЛ.

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Беренгар
Беренгар
15 июля в 17:03, ред.
    морозз
    морозз
    15 июля в 13:24
    Бомжи захватили футбол России и походу не только футбол, дно пробито и дальше только армагедонец!
    протон1
    протон1
    15 июля в 12:13
    Лучший болельщик - Боярский, лучший комментатор - Орлов..
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    15 июля в 10:28
    Газпром рулит)))
    idres
    idres
    15 июля в 10:07
    Лучше бы так на Еврокубках играли бы
    CАRLOS
    CАRLOS
    15 июля в 10:01
    За лучшее выступление в ЛЧ ещё надо дать награду
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    15 июля в 08:41
    А лучший президент РФС - Дюков!)))
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    15 июля в 08:28
    ...все потому что в рпл дурдом
    YVG
    YVG
    15 июля в 08:22
    Все по справедливости, альтернативы нет все равно.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    15 июля в 08:21
    Семак, что, простите???
    Либо Федотов, либо Черевченко, либо Слуцкий.
    А от Семака именно тренерских решений вообще никто не видел
    stanichnik
    stanichnik
    15 июля в 07:39
    В номинации "лучший тренер" должен быть Черевченко.
    Vladimir808
    Vladimir808
    15 июля в 07:33
    Можно ещё парочку номинаций добавить,)
    Лучший спонсор.
    4 место в группе,)))) аха ха ха)
    lotsman
    lotsman
    15 июля в 07:32
    Всё это в прошлом сезоне. А сейчас надо брать суперкубок и начинать сезон с позитива.
    ДСА
    ДСА
    15 июля в 07:17
    А альтернативы по сути нет.
    Comentarios
    Comentarios
    15 июля в 07:17, ред.
    А в ФНЛ парень побольше забил. Из Крыльев Сергеев
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 июля в 07:15
    Пока есть ГАЗПРОМ,
    Остальным светит облом!!!
    beefs
    beefs
    15 июля в 07:11
    Поделиться не хотите, скупердяи...
    sv_1969
    sv_1969
    15 июля в 07:10
    Кто бы сомневался
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