«Зениту» достанутся все три главные награды РФС за прошлый сезон

РФС сегодня объявит победителей собственной премии по итогам сезона-2020/21 в чемпионате России.
По данным источника, лучшей командой года признают «Зенит», который стал чемпионом России, лучшим тренером — наставника «сине-бело-голубых» Сергея Семака, а лучшим футболистом — нападающего петербургского клуба Сердара Азмуна, забившего 19 голов и сделавшего 6 результативных передач в 24 матчах РПЛ.
Ранее также стал известен список из 33 лучших футболистов прошлого сезона в РПЛ.
Либо Федотов, либо Черевченко, либо Слуцкий.
А от Семака именно тренерских решений вообще никто не видел
Либо Федотов, либо Черевченко, либо Слуцкий.
А от Семака именно тренерских решений вообще никто не видел
Лучший спонсор.
4 место в группе,)))) аха ха ха)
Лучший спонсор.
4 место в группе,)))) аха ха ха)
Остальным светит облом!!!
Остальным светит облом!!!