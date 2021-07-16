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Гризманн узнал о возможном возвращении в «Атлетико» из СМИ

16 июля 2021, 08:53

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико».

Как сообщается, «сине-гранатовые» намерены расстаться с французом из-за его большой зарплаты. «Атлетико» и «Барселона» намерены провести обмен игроками, в который войдут Сауль и Гризманн, однако форвард каталонского клуба узнал о потенциальной сделки из СМИ. Никто из «Барселоны» до этого не сообщал ему о том, что он может уйти. Кроме того, Гризманн никогда не говорил «сине-гранатовым», что он хочет покинуть клуб.

Ранее Сауль рассказал, почему он может перейти в «Барселону» после девяти лет выступлений за «Атлетико».

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
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Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 21:53
Болельщики против его возврата в атлетико)
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 11:53
Тот факт, что Гризманн узнал о своём возможном возвращении в "Атлетико" из СМИ, говорит о том, что его не уважают ни в "Барселоне", ни в "Атлетико", возможно, из-за того, что произошло в Японии, в гостиничном номере, а возможно и по совокупности...

В любом случае, даже, если он возвратится в "Атлетико", а это во много зависит от решения Д.Симеоне, такого хорошего отношение к нему уже не будет, ни со стороны болельщиков, ни стороны игроков, ни со стороны главного тренера, который делал всё для того, чтобы он остался в Мадриде, продолжая играть за "Атлетико"...

Каждый из нас сам "Кузнец своего счастья".
Никто не виноват в том, кроме самого Гризманна, что к нему такое отношение...
David Young
David Young
16 июля в 09:53
В нынешнее время это обычное дело.
swed27
swed27
16 июля в 09:21
Если такой обмен состоится то атлетико только выиграет
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
16 июля в 09:18
Лучше так узнать, чем в день перехода, аха-ха)
stanichnik
stanichnik
16 июля в 09:18
Это называется, без меня- меня женили.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 08:58
Воо как чаще всего бывает.
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