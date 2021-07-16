Гризманн узнал о возможном возвращении в «Атлетико» из СМИ

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико».
Как сообщается, «сине-гранатовые» намерены расстаться с французом из-за его большой зарплаты. «Атлетико» и «Барселона» намерены провести обмен игроками, в который войдут Сауль и Гризманн, однако форвард каталонского клуба узнал о потенциальной сделки из СМИ. Никто из «Барселоны» до этого не сообщал ему о том, что он может уйти. Кроме того, Гризманн никогда не говорил «сине-гранатовым», что он хочет покинуть клуб.
Ранее Сауль рассказал, почему он может перейти в «Барселону» после девяти лет выступлений за «Атлетико».
В любом случае, даже, если он возвратится в "Атлетико", а это во много зависит от решения Д.Симеоне, такого хорошего отношение к нему уже не будет, ни со стороны болельщиков, ни стороны игроков, ни со стороны главного тренера, который делал всё для того, чтобы он остался в Мадриде, продолжая играть за "Атлетико"...
Каждый из нас сам "Кузнец своего счастья".
Никто не виноват в том, кроме самого Гризманна, что к нему такое отношение...
В любом случае, даже, если он возвратится в "Атлетико", а это во много зависит от решения Д.Симеоне, такого хорошего отношение к нему уже не будет, ни со стороны болельщиков, ни стороны игроков, ни со стороны главного тренера, который делал всё для того, чтобы он остался в Мадриде, продолжая играть за "Атлетико"...
Каждый из нас сам "Кузнец своего счастья".
Никто не виноват в том, кроме самого Гризманна, что к нему такое отношение...