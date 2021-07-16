Гризманн узнал о возможном возвращении в «Атлетико» из СМИ

1626414800

16 июля 2021, 08:53

Нападающий «Барселоны» может вернуться в «Атлетико».

Как сообщается, «сине-гранатовые» намерены расстаться с французом из-за его большой зарплаты. «Атлетико» и «Барселона» намерены провести обмен игроками, в который войдут Сауль и Гризманн, однако форвард каталонского клуба узнал о потенциальной сделки из СМИ . Никто из «Барселоны» до этого не сообщал ему о том, что он может уйти. Кроме того, Гризманн никогда не говорил «сине-гранатовым», что он хочет покинуть клуб.

Ранее Сауль рассказал, почему он может перейти в «Барселону» после девяти лет выступлений за «Атлетико».