Стала известна зарплата, которую «Челси» готов платить Холанду

«Челси» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
Как сообщается, «шмели» намерены удержать своего форварда. «Боруссия» будет готова расстаться с норвежцем только за 175 млн евро. «Челси» может заплатить эту сумму и предлагает Холанду контракт до лета 2026 года с зарплатой в 20 млн евро за сезон (плюс бонусы).
Ранее стало известно, каких игроков «Челси» может включить в сделку по трансферу Холанда.
единственный кто из Борусии заиграл на уровне это Левандовский, и тот за полцены ушел.
С Холландом будет как с Санчо, хотели 120 и продали за 80, если сейчас не отдадут.
единственный кто из Борусии заиграл на уровне это Левандовский, и тот за полцены ушел.
С Холландом будет как с Санчо, хотели 120 и продали за 80, если сейчас не отдадут.