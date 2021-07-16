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Стала известна зарплата, которую «Челси» готов платить Холанду

16 июля 2021, 08:35

«Челси» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

Как сообщается, «шмели» намерены удержать своего форварда. «Боруссия» будет готова расстаться с норвежцем только за 175 млн евро. «Челси» может заплатить эту сумму и предлагает Холанду контракт до лета 2026 года с зарплатой в 20 млн евро за сезон (плюс бонусы).

Ранее стало известно, каких игроков «Челси» может включить в сделку по трансферу Холанда.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 15:27
вариант становится интересным
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
18 июля в 10:38
Рома на костылях покупал Тореса,в то время за 50 лямов это был самый дорогой трансфер,а тут здорового норвежца не купить? да чукотские пенсионеры такой халатности могут и не простить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ dok66 (раскрыть)
18 июля в 10:36
у Ромы чуйка только где деньги выдоить,нот никак не на футболистов. Кого Челси вообще путёвого подписал? Торреса или Шевченко, Хаверца или Вернера,а может Арисобалагу? ВСЕ дорогостоящие трансферы - мимо кассы,точнее разоряют кассу,вот такая вот чуйка у Ромы Абра
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ протон1 (раскрыть)
16 июля в 19:02
Ээм! В смысле?! Получать 20 зелёных лимонов и плюс бонусы и играть в сильнейшей лиге мира в топ-клубе! И правда, зачем это ему...
Gorasul
Gorasul
16 июля в 18:09
Не Челси, а росс. пенсионеры скинутся на зп норежцу.
протон1
протон1
16 июля в 17:04
Непонятно зачем это Холанду.
dok66
dok66
16 июля в 16:13
У Абрамовича чуйка конечно хорошая . Но , такое ощущение , что здесь есть какая то подводная глыба . Не удивлюсь , если под этот шумок он купит совершенно другого не менее топового игрока .
Triem
Triem ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
16 июля в 15:48
Согласен.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
16 июля в 15:45
не стоит он этих денег, даже больше скажу ни один игрок в мире не стоит этих денег =)
swed27
swed27
16 июля в 14:51
Исторический трансфер намечается
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 14:37
За 175 млн евро, с зарплатой в 20 млн евро, и контракт на пять лет, при этом не знают, как он будет играть... Так, как играет за "Боруссию", или так, как играет за сборную Норвегии...

Неужели тот факт, что он очень плохо играет за сборную Норвегии, не даёт повод задуматься о том, а не переплачиваем ли мы, а не много ли на пять лет!
Три игры отборочного группового турнира ЧМ-2022, и ни единого забитого мяча в ворота соперников, даже в ворота Гибралтара... Не повод ли задуматься???
1bear
1bear
16 июля в 14:27
не нужен Холанд в Челси за такие деньжищи...
АПЛ очень специфична,не каждый сможет там заиграть,примеров масса...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ДСА (раскрыть)
16 июля в 14:16
Не факт... 20 млн. "за сезон"...
Шуnя771
Шуnя771
16 июля в 14:14
Пора к Абрамовичу направить налоговиков и аудит..)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 3ton (раскрыть)
16 июля в 13:06
Стоимость и зарплата - это разве не бред???
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 11:38
надо срочно продавать))товар скоропортящийся))
112910415
112910415
16 июля в 10:04
это может ему понравиться
The Frei
The Frei ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
16 июля в 10:03
В следующем году начинают действовать отступные 75 млн. евро. При этом они ещё капризничают.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
16 июля в 09:59
Если Боруссия его сейчас не пихнет, то больше ей уже никто не даст. С Дембеле так же мялись, не хотели, по итогу Дембеле сейчас и половину не стоит.
единственный кто из Борусии заиграл на уровне это Левандовский, и тот за полцены ушел.
С Холландом будет как с Санчо, хотели 120 и продали за 80, если сейчас не отдадут.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июля в 09:23
Зарплата - космос! Это сколько домашнего порно Дзюбе придется снять, чтобы хотя бы немного сократить разрыв с Эрлингом в уровне заработка?
3ton
3ton ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июля в 09:21
В чем бред ? Никогда нет уверенности не в одном трансфере, что он заиграет. Любой трансфер - это удача.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 09:09
Полный бред или чьи то больные фантазии !!!
Даже обсуждать эту ересь считаю глупо.
mihaluch
mihaluch
16 июля в 08:54
До 2026 года много воды утечёт.
Стасодзюб
Стасодзюб
16 июля в 08:44
Мир сошел с ума.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 08:43
Абраша явно сбрендил, мало ему Вернера видать. А если и этот не заиграет???
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 08:42
Очень крутая зарплата,надо будет оправдывать.
ДСА
ДСА
16 июля в 08:40
Ну очень хорошая зарплата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 08:40
Так и озолотиться можно...
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