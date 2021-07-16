Стала известна зарплата, которую «Челси» готов платить Холанду

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16 июля 2021, 08:35

«Челси» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Боруссии» Дортмунд .

Как сообщается, «шмели» намерены удержать своего форварда. «Боруссия» будет готова расстаться с норвежцем только за 175 млн евро. «Челси» может заплатить эту сумму и предлагает Холанду контракт до лета 2026 года с зарплатой в 20 млн евро за сезон (плюс бонусы).

Ранее стало известно, каких игроков «Челси» может включить в сделку по трансферу Холанда.