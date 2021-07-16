Серхио Рико хочет покинуть ПСЖ после прихода Доннаруммы

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико хочет сменить команду из-за возросшей конкуренции в клубе.
Состав парижан недавно пополнил голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который, скорее всего, будет бороться за место в основе с Кейлором Навасом, а Рико придётся конкурировать с Александром Летелье за статус третьего номера в воротах столичного клуба.
По информации Le Parisien, 27-летний испанец уже попросил руководство ПСЖ отпустить его в другой клуб. Отмечается, что в услугах Рико заинтересована «Гранада».
В свою очередь, Навас, несмотря на приход Доннаруммы и интерес со стороны топ-клубов Европы, не намерен покидать ПСЖ.