Серхио Рико хочет покинуть ПСЖ после прихода Доннаруммы

1626406347

16 июля 2021, 06:32

Вратарь «Пари Сен-Жермен» хочет сменить команду из-за возросшей конкуренции в клубе.

Состав парижан недавно пополнил голкипер сборной Италии , который, скорее всего, будет бороться за место в основе с Кейлором Навасом, а Рико придётся конкурировать с Александром Летелье за статус третьего номера в воротах столичного клуба.

По информации Le Parisien, 27-летний испанец уже попросил руководство ПСЖ отпустить его в другой клуб. Отмечается, что в услугах Рико заинтересована «Гранада».