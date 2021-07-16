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Серхио Рико хочет покинуть ПСЖ после прихода Доннаруммы

16 июля 2021, 06:32

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико хочет сменить команду из-за возросшей конкуренции в клубе.

Состав парижан недавно пополнил голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который, скорее всего, будет бороться за место в основе с Кейлором Навасом, а Рико придётся конкурировать с Александром Летелье за статус третьего номера в воротах столичного клуба.

По информации Le Parisien, 27-летний испанец уже попросил руководство ПСЖ отпустить его в другой клуб. Отмечается, что в услугах Рико заинтересована «Гранада».

В свою очередь, Навас, несмотря на приход Доннаруммы и интерес со стороны топ-клубов Европы, не намерен покидать ПСЖ.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
16 июля в 08:11
Навас ничем не хуже Долларруммы.
амурец
амурец
16 июля в 08:08
да теперь ему не светит даже быть в запасе
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 07:41
На поле уже точно не выпустят.
mihaluch
mihaluch
16 июля в 06:52
Надо играть а не сидеть на лавке.
beefs
beefs
16 июля в 06:35
Конкуренция, куда денешся...
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