«Селтик» объявил о трансфере нападающего «Виссел Кобе» .

26-летний японец заключил контракт с шотландским клубом на 4 года.

✍️ We have reached agreement to sign Japanese internationalist, @Kyogo_Furuhashi subject to the satisfaction of usual conditions and international clearance! 🍀#WelcomeKyogo 😍🇯🇵