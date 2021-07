Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает, что полузащитник перешел в «Лацио».

Детали сделки не разглашаются, известно лишь, что речь идет о полноценном трансфере, а не аренде.

We can confirm that we have agreed a deal for Felipe Anderson to join Lazio on an undisclosed permanent transfer.



Thank you for all your efforts and good luck, Felipe!