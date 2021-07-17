«Гути — дебил. Фигу — с**** сын». Опубликованы новые высказывания Переса

Издание El Confidencial опубликовало новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов. Глава мадридского клуба нелицеприятно отозвался о бывших игроках «сливочных» Рауле, Луише Фигу и Гути. Одна запись была сделана в 2006 году, другая — в 2012-м.
Луиш Фигу — человек, который бесил всю раздевалку. Он с**** сын, как и Рауль. Два тухлых яйца в команде — Фигу и Рауль. Без сомнения, лучшим был Зинедин Зидан.
Гути — дебил. Он сам себе злейший враг. Рожа как у козла.
Ранее также были опубликованы высказывания Переса о Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо.
Все такие вещи говорят
Просто он не думал что этот человек предаст его
А может бухой был...
Все такие вещи говорят
Просто он не думал что этот человек предаст его
А может бухой был...
вчера в метре от меня птица серанула, чудом не попала
интересно, кто заказчик? Ответ очевиден)))
вчера в метре от меня птица серанула, чудом не попала
интересно, кто заказчик? Ответ очевиден)))
Перес может и дурачок, но это не отменяет, что УЕФА пострашнее.
Перес может и дурачок, но это не отменяет, что УЕФА пострашнее.
Ты наверное ещё и Дзюбу поддерживаешь и всех таких. Виноваты не те кто так делает, а те кто слил инфу.
Ты наверное ещё и Дзюбу поддерживаешь и всех таких. Виноваты не те кто так делает, а те кто слил инфу.
Перес такими высказываниями плюнул в игроков, в болельщиков, в историю клуба, но ты его оправдываешь. Это ваше право иметь такого президента клуба.
Перес такими высказываниями плюнул в игроков, в болельщиков, в историю клуба, но ты его оправдываешь. Это ваше право иметь такого президента клуба.