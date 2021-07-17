«Гути — дебил. Фигу — с**** сын». Опубликованы новые высказывания Переса

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17 июля 2021, 04:58

Издание El Confidencial опубликовало новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов. Глава мадридского клуба нелицеприятно отозвался о бывших игроках «сливочных» Рауле, и Гути. Одна запись была сделана в 2006 году, другая — в 2012-м.

Луиш Фигу — человек, который бесил всю раздевалку. Он с**** сын, как и Рауль. Два тухлых яйца в команде — Фигу и Рауль. Без сомнения, лучшим был Зинедин Зидан. Гути — дебил. Он сам себе злейший враг. Рожа как у козла.

Ранее также были опубликованы высказывания Переса о Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо.