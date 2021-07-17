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«Гути — дебил. Фигу — с**** сын». Опубликованы новые высказывания Переса

17 июля 2021, 04:58

Издание El Confidencial опубликовало новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов. Глава мадридского клуба нелицеприятно отозвался о бывших игроках «сливочных» Рауле, Луише Фигу и Гути. Одна запись была сделана в 2006 году, другая — в 2012-м.

Луиш Фигу — человек, который бесил всю раздевалку. Он с**** сын, как и Рауль. Два тухлых яйца в команде — Фигу и Рауль. Без сомнения, лучшим был Зинедин Зидан.

Гути — дебил. Он сам себе злейший враг. Рожа как у козла.

Ранее также были опубликованы высказывания Переса о Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 06:59
Ну а ты наивно считаешь что все президенты чисты в помыслах и праведны ?)))
Все такие вещи говорят
Просто он не думал что этот человек предаст его
А может бухой был...
протон1
протон1
17 июля в 22:10
Перес в своем антураже) не думал что он психопат )) всех оскорбил
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
17 июля в 11:59
Главное про Зидана не перепутал. Остальные мне не интересны
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ RaulReal (раскрыть)
17 июля в 11:44, ред.
Он уже признал, что это подлинные аудио, сказал, что "мои слова вырвали из контекста") Это обе записи в разговорах с одним журналистом сделаны, он типа не знал, что записывают, и разоткровенничался)
Брулин
Брулин
17 июля в 10:57
Мы фанаты Барсы солидарны насчёт высказывания про Фигу))
112910415
112910415
17 июля в 10:57
И это явно не всё...
311
311
17 июля в 10:48
Перес возомнил себя тренером газмяса!)
Incredulous
Incredulous ответ Байкал-38. (раскрыть)
17 июля в 09:37
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся ответ R.Carlos. (раскрыть)
    17 июля в 09:20
    Чифир и его подстилки, ахаха)
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся ответ Dauletbek (раскрыть)
    17 июля в 09:19
    Есть, на Аллегри пытались наехать, за якобы игры на тотализаторе в бытность тренером Юве.
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся
    17 июля в 09:18
    Это все месть уефа за суперлигу, у них до сих пор пригорает, ахаха), лепят фейк за фейком.
    RaulReal
    RaulReal
    17 июля в 09:16
    Кажется его просто хотят слить, я понимаю 1или2 игрока он мог так сказать, но против всех игроков, кажется это фейк
    Dauletbek
    Dauletbek
    17 июля в 09:15
    Скорее заказчики хотят отставки Переса. Возможно, "тайны Мадридского двора". Может кто-то из своих хочет занять его место
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ R.Carlos. (раскрыть)
    17 июля в 09:13
    Я позавчера на одном форуме написал, что нашего царя пора снимать
    вчера в метре от меня птица серанула, чудом не попала
    интересно, кто заказчик? Ответ очевиден)))
    Dauletbek
    Dauletbek
    17 июля в 09:12
    Сначала я подумал, фейк. Потом Перес сказал, что слова вырваны из полного разговора, чем он признал свои высказывания, даже не отрицал. Всё дело в том, что сказано это давно и никто не опубликовал. А сейчас после истории с суперлигой всё вышло. Интересно у заказчиков есть компромат на Аньелли, он ведь тоже пошел против УЕФА.
    ykcyc77
    ykcyc77
    17 июля в 08:41
    Класс! Настоящая Смехопанорама! Побольше высказываний Переса, это по настоящему смешно, тем более зная, какой он сам козёл!!!
    Ozabot
    Ozabot
    17 июля в 08:30
    Ну, понятно. УЕФА годами собирала компроматы на руководителей клубов. Теперь, после шумихи с Суперлигой, сливает ее на публику.
    Перес может и дурачок, но это не отменяет, что УЕФА пострашнее.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Incredulous (раскрыть)
    17 июля в 08:18
    То есть высказывания Переса нормальны?
    Ты наверное ещё и Дзюбу поддерживаешь и всех таких. Виноваты не те кто так делает, а те кто слил инфу.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ R.Carlos. (раскрыть)
    17 июля в 08:15
    Ну ты сравнил. Если это скажет Вася Пупкин это одно, но это говорит президент клуба о своих игроках.
    Перес такими высказываниями плюнул в игроков, в болельщиков, в историю клуба, но ты его оправдываешь. Это ваше право иметь такого президента клуба.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    17 июля в 08:12
    Это полный зашквар на все времена.
    R.Carlos.
    R.Carlos.
    17 июля в 08:03
    Такие высказывания есть у каждого человека просто не каждого записывают
    R.Carlos.
    R.Carlos.
    17 июля в 08:02
    Как вы думаете после суперлиги кто заказчик ?
    Incredulous
    Incredulous ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    17 июля в 08:01
    А ты вспомни кому совсем недавно Перес перешёл дорогу с Суперлигой. И так как по закону его достать не получилось, в ход пошли грязные методы. Теперь ждём в ближайшем будущем слитый в СМИ компромат на Чеферина и компанию.
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 июля в 07:56
    голова видать потекла напрочь)))
    Elliada
    Elliada
    17 июля в 07:20
    Старческий маразм крепчает
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    17 июля в 07:09
    Не пойму, они все играли у него, а он каждого чморил?
    sv_1969
    sv_1969 ответ Gahi (раскрыть)
    17 июля в 06:57
    А если это он? Надо делать экспертизу а он молчит!Напводит на мысли)))
    particular
    particular
    17 июля в 06:12
    Здравомыслие и интеллект Переса подают малыми порциями и смакуют..:)))
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    17 июля в 05:11
    Интересно, кто заказчик?
    Gahi
    Gahi
    17 июля в 05:05
    Ну что можно сказать, только то что заказ набирает ход всяческий хотят настроить против Переса футболистов и их болельщиков.
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